Hermanos latinos acusados de matar a su padrastro por abusar de su hermana: Alejandro y Christian Treviño

Un caso de abuso infantil y violencia intrafamiliar se ha presentado en los últimos días, en Pharr, Texas, Estados Unidos, el cual ha conmocionado a sus ciudadanos, por los detalles escabrosos y los actos violentos llevados a cabo por tres adolescentes, quienes para muchas personas, actuaron de manera “racional”, tomando justicia por cuenta propia.

Se trata de la historia de dos hermanos hispanos quienes han sido identificados como Alejandro Treviño de 17 años de edad, y Christian Treviño, de 18 años edad, quienes en compañía de un amigo, identificado como Juan Eduardo Melendez, de también 18 años, asesinaron a golpes, al padrastro de los hermanos Treviño, tras conocer el aberrante caso, de que el señor, de 42 años, presuntamente abusaba sexualmente de su hermana menor, de tan solo nueve años de edad. La identidad de la pequeña continua bajo anonimato.

En cuanto al presunto agresor, se conoció que el hombre, Gabriel Quintanilla, padrastro de los jóvenes latinos, abusaba constantemente de la menor de edad, según un reporte policial, informó Univisión.

De acuerdo con información de la policía local, los jóvenes Alejandro Treviño su hermano Christian Treviño, al enterarse por medio de los registros judiciales del condado de Hidalgo, de que su padrastro tocaba indebidamente a su hermana en una casa en un parque de casas rodantes de Texas, decidieron confrontar al hombre, informó Saltwire.

En esa confrontación, ambos hermanos se fueron a los golpes contra el hombre, quien salió corriendo hasta un complejo de apartamentos, en ese momentos, los Treviño y un amigo de ellos, Juan Eduardo Melendez, persiguieron al hombre, donde fue golpeado por los tres muchachos.

“Cuando los hermanos Treviño se enteraron, se enfurecieron y confrontaron a Gabriel Quintanilla en la residencia. Se produjo una pelea física entre los tres y la víctima Quintanilla abandonó el lugar a pie”, informó el Departamento de Policía de Pharr, en declaraciones citadas por Caracol.

#27Ene | Alejandro Treviño y su hermano, Christian Treviño, (con la ayuda de su amigo Juan Melendez) golpearon a Gabriel Quintanilla, su padrastro de 42 años de edad, quien fue acusado de haber tocado indebidamente a su hija de 9 años. pic.twitter.com/GwPaQANEMY — El Diario (@eldiario) January 28, 2022

Tras la golpiza, la policía reportó, que los chicos dejaron al hombre tirado en el suelo, luego se retiraron del lugar, y cambiaron de auto, para regresar al lugar de los hechos. En el lapso de ese tiempo, se encontraron nuevamente a Gabriel Quintanilla caminando solo y herido por la calle, cuando, la furia volvió a apoderarse de los jóvenes latinos, informó Telemundo.

Para ese momento, los jóvenes tenían en su poder unas manoplas de acero, con las cuales, golpearon por tercera vez al hombre de 42 años, hasta causarle una traumatismo craneal severo. Fue en ese instante, donde subieron al señor mal herido al auto, y lo arrojaron a un terreno baldío, cuando el jueves 20 de enero a las 3:00 pm, la policía lo encontró muerto en un campo abierto de la ciudad de McAllen.

Alejandro y Christian Treviño, enfrentan cargos por matar a golpes a su padrastro, luego de escuchar que su hermana se quejara con su madre de que el hombre abusaba sexualmente de ella.

➡️ https://t.co/7FIEcludcg pic.twitter.com/NVO7xDPpUU — Univision 41 SATX (@UnivisionSATX) January 26, 2022

Los tres adolescentes enfrentan los siguientes cargos, según informó Univisión. Además, cuentan con una fianza fija de $500,000 dólares para todos los sospechosos.

• Alejandro Treviño: Agresión Agravada FV y participar en Actividad Criminal Organizada

• Christian Treviño: Agresión agravada FV, asesinato con posibilidad de pena capital y participación en actividad criminal

• Juan Eduardo Meléndez: Asesinato con posibilidad de pena capital, agresión agravada y participación en actividad criminal

Hay una petición exigiendo que los dos hermanos y su amigo sean liberados





Play



Three face murder charges in death of 43-year-old man Three face murder charges in death of 43-year-old man 2022-01-24T13:45:44Z

Por medio de la plataforma Change.org, un hombre identificado como Carlos Eduardo Espina ha creado una petición dirigida al Gobernador de Texas, Greg Abbott, pidiendo justicia para Alejandro, Christian, y Juan.

En la descripción de la petición se lee:

Alejandro Treviño (18), Christian Treviño (17) y Juan Eduardo Meléndez (18) enfrentan cargos de homicidio capital por golpear y matar a Gabriel Quintanilla (42) luego de descubrir que estaba abusando activamente de la hermana de 9 años de Alejandro y Christian. Los tres adolescentes están actualmente bajo custodia y tienen sus fianzas fijadas en más de 1 millón de dólares cada uno. Si son declarados culpables de homicidio capital, se enfrentan a una sentencia mínima de cadena perpetua sin libertad condicional. Pedimos que el estado de Texas libere a estos adolescentes, quienes posiblemente podrían pasar el resto de su vida en prisión por proteger a su hermana.

Al momento de escribir esta publicación, se han recolectado más de 200,000 firmas, en tan solo 3 días desde que se conoció esta iniciativa para exigir la liberación de los tres jóvenes, informó Daily Mail.

Entre las personas que han firmado la petición, se pueden leer comentarios a favor de los tres jóvenes, y apoyan totalmente su actuar.

Un usuario escribió: “¡Estoy firmando porque el sistema de justicia les falló a ellos y a su hermana! Le dio un tirón de orejas a un pedófilo y lo liberó. ESE JUEZ ES ASQUEROSO! Un traficante de drogas recibe más tiempo que ese desagradable. Es triste que nuestros hijos sientan que tienen que protegerse unos a otros porque la policía, los jueces y estos desagradables legisladores no lo hacen. ¡Se hizo justicia!”.

Otra persona comentó en el hilo de comentarios: “No merecen un cargo de asesinato. Un monstruo fue sacado de las calles. Afortunadamente, los niños eran suyos para proteger a su hermanastra de su padre biológico, quien abusaba de ella. Esto me enferma y estos bebés pequeños no se lo merecen. Firma la petición”.

Finalmente una tercera persona dijo: “Firmo esta petición porque estaban protegiendo a su hermana menor. ¡Aunque lo que hicieron estuvo mal, tomarlo en sus propias manos para obtener justicia, el pervertido estaba más equivocado! El sistema de justicia le falló a este niño al no tener leyes más estrictas para los delincuentes sexuales. Sigo pensando que deberían ser castigados pero de una manera más pequeña.”

Quintanilla era buscado por agresión sexual

Alexandro y Christian Treviño fueron arrestados y acusados el pasado domingo 23 de enero de matar a su padrastro Gabriel Quintanilla. Por este crimen también enfrenta cargos Juan Eduardo Meléndez, amigo de los jóvenes. https://t.co/cpKQohwmBr — Telemundo 40 (@Telemundo40) January 28, 2022

Finalmente el Departamento de Policía de Pharr, la víctima mortal de este caso, el señor Gabriel Quintanilla estaba siendo buscado por las autoridades locales por los delitos de agresión sexual continua hacia un niño y de agresión física y verbal, informó Univisión.





Play



Video Video related to hermanos latinos acusados de matar a su padrastro por abusar de su hermana: alejandro y christian treviño 2022-01-28T12:51:38-05:00

LEER MÁS: Se cumplen 36 años de la tragedia del Challenger: explotó con 7 tripulantes