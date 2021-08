Rodney ‘Cockeye’ Stepp fue baleado y asesinado en la entrada de su casa

Temprano en la mañana del 6 de diciembre de 2017, Rodney “Cockeye” Stepp fue asesinado a tiros en la entrada de su casa en el condado de Martin, Kentucky. Su amigo Elwood “Woody” Six fue arrestado en la escena y acusado de homicidio involuntario en segundo grado, un cargo que luego se actualizó a homicidio involuntario en primer grado, informó WYMT en ese momento. Six se declaró inocente y dijo que el tiroteo fue un acto de autodefensa.

El caso está siendo explorado en “Accused: Guilty or Innocent?” De A&E que documenta los casos desde la perspectiva del imputado, incluyendo su defensa, juicio y cómo su familia está manejando el proceso. El episodio de estreno de la segunda temporada, titulado “¿Asesinato del mejor amigo o defensa propia?” sigue a Six después de ser acusado de la muerte a tiros de su amigo.

Heavy habló con el abogado defensor de Six, Brandis Bradley, sobre el juicio, el caso y lo último con Six.

Stepp fue baleado y asesinado por Six después de que los 2 pasaran el día de compras navideñas

El tribunal escuchó que el 5 de diciembre de 2017, Six acordó llevar a Stepp de compras navideñas por la tarde porque su amigo había estado bebiendo y no podía conducir solo, compartió Bradley con Heavy. Six, de 66 años en ese momento, era más que un simple amigo de Stepp, de 46 años; también era primo hermano del padre de Stepp, que había fallecido en los últimos años.

Los dos pasaron la tarde y la noche haciendo recados y después de varias paradas, regresaron a la casa de Stepp justo antes de las 3:00 am del 6 de diciembre. Según Bradley, la evidencia mostró que los dos habían estado discutiendo intermitentemente durante todo el día como Six estaba tratando de que Stepp dejara de beber mientras Stepp estaba enojado con él por regañarlo.

La tensión siguió aumentando entre los dos y Stepp se mostró agresivo y amenazador hacia Six mientras él se subía a su camioneta para irse, dijo Bradley al tribunal durante el juicio de Six. La situación se intensificó y Six le disparó a Stepp una vez. La fiscalía argumentó durante el juicio que el ángulo del tiroteo y la entrada de la bala significaban que Six probablemente todavía estaba en su camioneta durante el tiroteo, explicó Bradley.

También le dijo a Heavy que la posición de la defensa era que su cliente sabía que su amigo estaba armado y Stepp buscó su bolsillo, lo que provocó que Six le disparara en defensa propia. En la llamada al 911, se podía escuchar a Six decir que Stepp lo tenía agarrado por el cuello y que no lo dejaría ir y que temía que Stepp lo matara, compartió Bradley.

Después de escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, el jurado encontró a Six no culpable de homicidio, pero lo condenó por el cargo de homicidio imprudente. Según la ley de Kentucky, ese cargo significa “con imprudencia causó [d] la muerte de otra persona”.

Un oficial de policía los detuvo poco antes del tiroteo y dijo que Stepp estaba enojado

Durante la entrevista de Heavy con Bradley, reveló que hubo un intercambio interesante entre Stepp y un oficial de policía la noche del tiroteo fatal. Stepp grabó un video de “Cockeye Live” en Facebook desde Walmart mientras Six esperaba en el vehículo y, después de salir de la tienda, un empleado llamó a la policía.

Bradley dijo que el empleado de Walmart informó que Stepp estaba “muy ebrio” y que no estaban seguros de si conducía, por lo que le dieron a las autoridades una descripción de su vehículo. Tres minutos después, un policía vio el vehículo y cruzó la línea doble en la carretera, por lo que decidió detenerlos y ver si conducía el hombre “muy ebrio” de Walmart.

Bradley le dijo a Heavy que Six, quien estaba detrás del volante, le había estado diciendo a Stepp que dejara de beber y Stepp se enojó y se agitó, así que Six decidió enchufar su teléfono y tocar música gospel. Él dijo que cruzó la línea doble mientras buscaba el cable para conectar su teléfono al sistema estéreo.

Según Bradley, el oficial de policía escribió en su informe del incidente después de la parada de tráfico que Stepp era beligerante, enojado y maldecido por la situación. Dado que Six era el que conducía y estaba completamente sobrio, el oficial de policía simplemente emitió una citación por cruzar la línea doble y por no presentar prueba de seguro para el vehículo, que pertenecía a Stepp y su esposa.

Esa evidencia mostró que Stepp tenía la capacidad de enojarse mientras bebía, a pesar de que la fiscalía llamó al vecino de Six para testificar que Six, no Stepp, tenía reputación en la comunidad por ser violento. Este testimonio realmente afectó a la esposa de Six, Joann, dijo Bradley a Heavy, pero dijo que espera que el programa ayude a la gente a ver a Six de una manera más compasiva y comprensiva.

