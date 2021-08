Zaki Anwari: muere futbolista de la selección juvenil afgana al caer de un avión intentando huir

Zaki Anwari fue identificado como un adolescente afgano y futbolista juvenil de la selección nacional que murió, dice un periodista/historiador, en el tren de aterrizaje de un avión militar estadounidense que despegó del aeropuerto de Kabul.

Un video gráfico de polizones cayendo a tierra desde un avión estadounidense después de la toma de posesión de los talibanes y uno girando bien en una rueda circuló en las redes sociales, lo que se sumó a las imágenes abrasadoras que surgieron de los afganos que intentaban desesperadamente huir en el aeropuerto. Las imágenes trazaron analogías con la conmovedora foto de “Falling Man” de los saltadores el 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, hasta ahora, el mundo no tenía ninguno de sus nombres o identidades.

Anwari tenía 19 años. Murió tratando de aferrarse a un Boeing C-17 de la Fuerza Aérea de EE.UU. “No dependas de nadie. 😓😓 Incluso tu sombra te deja en la oscuridad 💖💖 Hombre hasta la muerte tu amigo”, escribió en 2018 en Facebook.

“Es muy triste escuchar que uno de los jóvenes que trató de irse de #Kabul agarrando el compartimiento del tren de aterrizaje de un avión de transporte C-17A de la #USAF hace unos días era un jugador de la selección nacional de fútbol juvenil de #Afganistán, Zaki Anwari”, dijo el periodista Babak Taghvaee en un tweet.

“Se encontraron partes de su cuerpo en la bahía del tren de aterrizaje”, agregó Taghvaee, quien también publicó un video que muestra polizones en el tren de aterrizaje antes de que el avión despegara.

