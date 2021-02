[VIDEO] Un abogado activa el filtro de gato ante el juez durante un juicio por Zoom

Un abogado de Texas accidentalmente dejó el filtro de su gatito encendido durante una audiencia de Zoom y luchó por apagarlo mientras el juez intentaba ayudar. En un momento, quería que el juez entendiera que él estaba realmente en el video en vivo y que no era un gato. Puedes ver el momento a continuación.

VideoVideo related to un abogado activa el filtro de gato ante el juez durante un juicio por zoom 2021-02-10T21:28:34-05:00

Rod Ponton accidentalmente puso su filtro de gatito en una audiencia con H. Gibbs Bauer y Jerry L. Phillips. El juez trató de ayudarlo a descubrir cómo apagarlo, ya que Ponton le informó que estaba allí y que en realidad no era un gato.

El juez le dijo a Ponton: “Sr. Ponton, creo que tienes un filtro activado en la configuración de video.”

Y luego Ponton, con su filtro de gatito, responde: “¿Puedes oírme, juez?”

Ferguson responde: “Puedo escucharte. Creo que tienes un filtro activado.”

“Lo es”, responde Ponton. “Y no sé cómo quitarlo. Tengo a mi asistente aquí, lo está intentando, pero ahhh, estoy preparado para continuar. Estoy aquí en vivo, no soy un gato”.

En este punto, Phillips comenzó a reír, ya que había mantenido bien la compostura hasta ese momento.

Poco después, el video se corta.

En el video de YouTube, las personas compartieron numerosos comentarios jocosos sobre los hechos:

Una persona escribió: “¡Esto es lo más delicioso que he visto en todo el día! Gracias.”

Otra persona comentó: “¿Es esto real? Me muero.”

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021