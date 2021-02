¿El logo de Cracker Barrel tiene simbología racista?

Cracker Barrel fue criticado en Twitter y algunos usuarios cuestionaron si entre la “R” y la “K” en el logotipo de la empresa podría haber un látigo, hecho que implicaría orígenes racistas.

Cracker Barrel rápidamente lo negó. El equipo de relaciones con los medios dijo en un comunicado proporcionado a Heavy que el logotipo no contiene un látigo y denunció el racismo en todas sus formas. Algunos usuarios de Twitter se apresuraron a criticar el logotipo y la empresa después de que una imagen de un letrero de la tienda comenzara a circular en las redes sociales, mientras que otros dijeron que no estaban preocupados.

La declaración de Cracker Barrel decía:

“El logotipo de Cracker Barrel Old Country Store no representa y nunca ha representado un látigo. La parte del logotipo a la que se hace referencia en las publicaciones de las redes sociales es una floritura, que se utiliza en la caligrafía de los logotipos de muchas marcas.

Cracker Barrel rechaza el racismo y la discriminación en cualquier forma. Cuando se hacen asociaciones entre nuestra empresa y estas ideas, es profundamente perturbador porque contrasta de manera muy marcada con nuestros valores y el trabajo de nuestro equipo para crear una cultura de hospitalidad que sea acogedora, respetuosa e inclusiva para todos los que cruzan nuestras puertas.”

El equipo de relaciones con los medios de Cracker Barrel remitió a los lectores a la página Diversidad e inclusión de su sitio web.

Esto es lo que necesita saber:

Algunos usuarios de las redes sociales afirmaron que el logotipo de Cracker Barrel es racista e incluye un látigo en forma de remolino que rodea las palabras del logotipo, algo que el equipo de relaciones con los medios de la empresa negó con vehemencia.

“Mierda, nunca me había fijado en el látigo”, escribió una persona que compartió una foto del logo.

El logotipo de Cracker Barrel se actualizó en la década de 1970 y se inspiró en un hombre mayor sentado en su porche

El logotipo de Cracker Barrel se desarrolló en la década de 1970 a medida que el restaurante crecía en popularidad y se abrían más restaurantes tras su fundación en 1969. El restaurante fue fundado en 1969 en Lebanon, Tennessee por Dan W. Evins. Pensó que sus menús “parecían un poco cursis”, dijo el equipo de relaciones públicas del restaurante a Pop Icon en 2018. Por lo tanto, comenzó a trabajar con un diseñador gráfico en Nashville para crear un nuevo logotipo.

Evins quería que el logo evocara nostalgia y describió al diseñador gráfico su recuerdo de “un señor mayor que se sentaba en el porche delantero durante el verano. Llevaba un mono y podría haber sido un granjero”.

El diseñador gráfico dibujó una imagen en una servilleta. Más adelante en el proceso, un hombre que se parecía a la descripción posó para la ilustración del logo. El hombre del logo recibió el sobrenombre de “Old Timer”. El “Old Timer” se denominó más tarde “Tío Hershel”.

“El tío Herschel era el tío real de Evins y más tarde se convirtió en embajador de Cracker Barrel”, informó Pop Icon. “No era raro verlo dirigirse a las comunidades locales y repartir tarjetas de oro. Estas tarjetas les dieron a los residentes comidas Cracker Barrel gratis para impulsar el negocio”.

I’m still eating at Cracker Barrel. The breakfast just hits different when you got a little road trip ahead of you pic.twitter.com/jeea9lXfTi

— Celibacy Doll🤰🏿 (@CallEmASpaceBAR) February 9, 2021