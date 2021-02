Tessica Brown: Quien uso ‘Gorilla Glue’ en el Cabello está en L.A. para tratamiento

Una mujer que se volvió viral la semana pasada por ponerse Gorilla Glue en su cabello llegó a Los Ángeles, California, para reunirse con un cirujano en un intento final de quitar el producto de su cuero cabelludo.

Tessica Brown, de 40 años, voló de Louisiana a LAX el miércoles 10 de febrero por la mañana para encontrarse con el doctor Michael Obeng de Beverly Hills, según TMZ. El cirujano se ofreció a realizar el procedimiento, que normalmente cuesta alrededor de 12.500 dólares, de forma gratuita después de enterarse de la desgraciada noticia de la mujer, según la publicación.

Brown se volvió viral el 4 de febrero cuando publicó un video de TikTok explicando que usó Gorilla Glue cuando se dio cuenta de que se había quedado sin laca para el cabello. Ella compartió en su cuenta, @im_d_ollady, que su cabello llevaba enganchado durante un mes.

Esto es lo que necesita saber:

Brown primero hizo pública su lucha como una súplica de ayuda, en la que explicó a sus seguidores de TikTok que se quedó sin Got2b Glued Blasting Freeze Spray hace aproximadamente un mes. La mujer de 40 años optó por usar el aerosol Gorilla Glue, un adhesivo permanente, resistente a la humedad y de alta resistencia diseñado para “tela, papel, madera, plástico, cartón, espuma, metal y más”.

Recientemente le dijo a Entertainment Tonight que pensaba que el pegamento estaría bien de usar porque lo había usado en otros materiales que no eran para el cabello antes.

Desde entonces, Brown ha explicado sus progesos con su problema en el cabello en las redes sociales, revelando en un momento que se lavó el cabello 15 veces. En otro video, Brown demostró un intento de quitar el pegamento con el champú Pantene. Sin embargo, su cabello no se movió.

En su primera entrevista, Brown le dijo a Kiss 92.5 que incluso los médicos de la sala de emergencias no pudieron quitar el pegamento de su cabello. El personal trató de usar toallitas quitaesmalte, explicó a la estación.

“Tomaron agua esterilizada para tratar de enfriarlo. Pero ardía tanto que mi corazón comenzó a latir demasiado rápido”, dijo Brown a Kiss 92.5. Cuando la enfermera sugirió que el proceso tomaría al menos 20 horas, Brown optó por terminar el trabajo en casa, agregó.

Brown finalmente pudo cortarse el cabello con la ayuda de su amiga y Goof Off, un removedor de manchas, informó TMZ.

We are very sorry to hear about the unfortunate incident that Miss Brown experienced using our Spray Adhesive on her hair. We are glad to see in her recent video that Miss Brown has received medical treatment from her local medical facility and wish her the best. pic.twitter.com/SoCvwxdrGc

— Gorilla Glue (@GorillaGlue) February 8, 2021