COVID: ¿Es pronto para dejar la mascarilla? Desesperada advertencia de los CDC

Ante el relajamiento generalizado de la comunidad frente a las medidas de prevención contra el COVID-19 que se vive en Estados Unidos y otros puntos del planeta, desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advirtieron que la pandemia continúa y aún es muy pronto para relegar el uso diario de las mascarillas.

En este sentido la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, expresó que “todavía recomiendan que todas las escuelas alienten a los estudiantes a usar máscaras que se ajusten bien de manera constante y mientras estén en interiores. Y eso es consistente con nuestra guía que también recomienda que las personas usen máscaras en entornos públicos interiores en áreas de transmisión alta o sustancial”.

LIVE NOW: A MIDDAY EXCLUSIVE: @CDCDirector Dr. Rochelle Walensky joins @tomhallwypr to discuss new @CDCgov guidelines on #COVID quarantine & isolation, and to address concerns about agency credibility. QUESTIONS? 📲410.662.8780 📩midday@wypr. LISTEN: https://t.co/ZHljQG5Cfk pic.twitter.com/m97Vmm7g4N — Midday with Tom Hall (@MiddayWYPR) February 8, 2022

La Dra. Walensky habló una entrevista radial para WYPR, en la edición del martes del programa “Midday”, y alertó sobre la alta cantidad de contagios que se sigue registrando en el país. “En este momento, todavía tenemos alrededor de 290,000 casos todos los días, y nuestras tasas de hospitalización ahora son más altas de lo que eran incluso en el pico de nuestro aumento de Delta”, señaló la experta.

Respecto a esta postura, la Dra. Walensky enfatizó: “Entonces, en este momento, mientras miramos hacia el futuro y planificamos, y continuaremos evaluando y siguiendo la ciencia, nuestras recomendaciones son consistentes con alentar a los estudiantes a usar máscaras que se ajusten bien”.

Varios estados de EE.UU. han expresado sus intenciones de levantar los mandatos sobre el uso de mascarillas anti COVID

Según reporta la CNN, un número creciente de estados, desde California hasta Delaware, han anunciado esta semana sus intenciones de eliminar los mandatos de uso de mascarillas anti COVID-19 para interiores en los próximos días.

En tanto, algunos otros como Connecticut y Nueva Jersey, anunciaron la eliminación de los mandatos de mascarillas dentro de las escuelas.

As many states see declines in their daily Covid-19 case numbers and hospitalization rates, some have moved forward with plans to lift a significant mitigation measure: mask mandates in schools https://t.co/7DkEAZJ6cd — CNN (@CNN) February 8, 2022

Sobre esta tendencia, la Dra. Walensky señaló que los estados y municipios pueden determinar sus propias políticas, de acuerdo a la información de la citada cadena de noticias.

Según los CDC, el 99% de los condados de EE.UU. todavía tienen altos niveles de transmisión de Coronavirus.

La Dra. Walensky alertó sobre la importancia de que los estudiantes utilicen mascarillas en las escuelas

“Le debemos a nuestros hijos asegurarnos de que puedan permanecer en la escuela de manera segura. En este momento, eso incluye el uso de cubrebocas. Hemos visto brotes que ocurrieron en comunidades donde los estudiantes no usaban cubrebocas en las escuelas y tuvieron que cerrar”, manifestó la titular de los CDC en diálogo con WYPR. En este sentido, la experta dijo aseguró que “gran parte de nuestra orientación se basa en la cantidad de transmisión comunitaria”.





Play



CDC: children should continue wearing masks in schools With COVID-19 cases still high nationwide, "now is not the moment" to drop mask mandates in schools and other public places, U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Director Dr. Rochelle Walensky told Reuters on Tuesday. #RochelleWalensky #COVID #CDC #News #Reuters Subscribe: smarturl.it/reuterssubscribe Reuters brings you the latest business, finance and breaking news video… 2022-02-09T02:22:18Z

CNN informa que algunos gobernadores y expertos en salud pública han pedido a la Casa Blanca que publique una guía sobre qué métricas de COVID-19 podrían ayudar a determinar el momento adecuado para levantar las medidas, y pasar de la fase pandémica a una fase endémica. Pero no hay un número específico de casos que la Dra. Walensky considere como punto de referencia para cambiar la orientación.

“Sé que la gente está interesada en quitarse las máscaras. Yo también estoy interesado. Ese sería un indicador de que gran parte de la pandemia ha quedado atrás”, dijo Walenksy en una entrevista para Reuters.

¿Consideras acertadas las recomendaciones de los CDC sobre el uso de mascarillas anti COVID?

inline_post url=https://ahoramismo.com/noticias/gregory-poland-final-pandemia-covid/]

LEER MÁS: COVID-19: Ejército de EEUU da de baja a soldados no vacunados



Sigue a AhoraMismo en Instagram