Robin Givens: una de las primeras novias que tuvo Myke Tyson confesó que abusaba de ella

Robin Givens tenía sólo 23 años cuando tuvo un matrimonio de corta duración con el ex campeón de peso pesado Mike Tyson. Durante el breve matrimonio, la estrella de Head of the Class fue etiquetada como una cazafortunas, y también hubo rumores de que Tyson abusaba de su esposa.

La pareja se sentó para una famosa entrevista con Barbara Walters en 1988 para abordar los rumores de que su matrimonio estaba en problemas, y Givens no respondió directamente a la pregunta de Walters si Tyson la había golpeado alguna vez. Aún así, nadie se sorprendió cuando Givens solicitó el divorcio del luchador menos de un año después de su boda de 1988, el día de San Valentín de 1989, y alegó que él abusó físicamente de ella, según People.

Los detalles de la separación de la pareja de celebridades aparecieron en los tabloides en ese momento, y Tyson continuó atacando a su ex en los medios durante años después de su polémico divorcio. Givens envió recientemente un aviso a los productores de una próxima película sobre la vida de Tyson, según Page Six. Se advirtió a los productores que “se abstengan de retratar a la Sra. Givens bajo una luz falsa, negativa y difamatoria”.

Más de 30 años después de su divorcio, la vida de Givens ha cambiado drásticamente.

Robin Givens es mamá de 2 hijos

Givens ahora tiene 55 años y es madre de dos hijos. Adoptó a su primer hijo, Michael “Buddy” Givens, en 1993, como madre soltera. En 1999, dio a luz a un segundo hijo, William “Billy” Jensen, mientras mantenía una relación a largo plazo con el tenista Murphy Jensen, según People. La pareja se separó en 2002.

De sus hijos, Givens le dijo a Oprah Winfrey en 2004: “Estoy enamorada de esos dos niños. Y la vida es buena. Y estoy aquí para decir también que estoy seguro de que hay personas que se han sentido como yo me sentí. Como si tal vez no pudieran continuar. Y puedes doblar una esquina. Puedes volver a ser feliz. Puedes vivir”.

Más recientemente, durante una aparición en 2019 en el programa de entrevistas diurno The Real, dijo: “Nada en el mundo me ha hecho más feliz que ser madre. Me sanó. Ves el mundo de nuevo”.

Robin Givens todavía trabaja en el negocio del entretenimiento como actriz y directora y también dedica tiempo a una organización de violencia doméstica

A pesar de su drama personal y su transición a la maternidad, Givens nunca abandonó su carrera en el mundo del espectáculo. Su página de IMDB incluye muchas películas desde la década de 1980 hasta el presente, incluido un papel en la popular serie dramática de CW Riverdale. Ella le dijo a People que recientemente también dirigió su primera película.

“Me encantó ser la mamá de Josie McCoy en Riverdale, lo cual ha sido maravilloso. Pude hacer el spin-off, Katy Keene y yo dirigimos mi primera película de Lifetime, A Murder to Remember”, dijo al medio, y agregó que tiene más películas en proceso.

“Tengo una vida muy, muy agradable ahora”, dijo Givens décadas después de su divorcio de Tyson.

Givens también da su tiempo a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica, donde habla con las víctimas de abuso doméstico.

“Mi historia fue muy pública, pero cuando hablo con mujeres me doy cuenta de que los detalles de nuestras historias son los mismos”, dijo a People.