Robert Sanford: Ex bombero de Pensilvania acusado de arrojar un extintor durante disturbios

Robert Sanford es un bombero retirado de Pensilvania que está acusado de arrojar un extintor que golpeó a varios agentes de policía del Capitolio durante los disturbios del Capitolio. La denuncia dice que Sanford se retiró recientemente del Departamento de Bomberos de Chester, ubicado en Chester, Pensilvania.

Un fiscal alegó en la corte que Sanford tiene sospechas de vínculos con los Proud Boys, según Morning Call. Un juez le negó la fianza. Aunque el abogado de Sanford dijo que no estaba vinculado a grupos extremistas, las autoridades dijeron que encontraron una camiseta en su casa vinculada al grupo de la derecha. Su abogado también dijo que no entró al edificio del Capitolio.

Sanford fue capturado en cuadros de video con un sombrero azul “CFD”. Eso llevó a los detectives de Internet a lanzar una búsqueda para identificarlo, aunque algunas personas en Twitter nombraron falsamente a un hombre de Chicago que ni siquiera estaba en Washington D.C. en ese momento.

Algunos en las redes sociales comenzaron a especular que el video podría mostrar el golpe que pudo haber acabado con la vida del oficial de policía del Capitolio, Brian Sicknick, quien según informes de medios anteriores fue impactado por un extintor de incendios. Sicknick más tarde desvaneció en su oficina y finalmente murió. Sin embargo, Sicknick no estaba entre los oficiales en este video. Puede ver el video a continuación, pero tenga en cuenta que es perturbador.

Here are some stills pulled from a video pic.twitter.com/O97XD0r1Fe

— Manik (@ManikRathee) January 11, 2021