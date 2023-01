Robert Hur: Fiscal especial investigará caso de documentos de Biden

Robert Hur es un exfiscal federal que ha sido nombrado fiscal especial para investigar la posible retención no autorizada de documentos clasificados encontrados en la casa y la oficina del presidente Joe Biden.

Hur, ahora abogado en práctica privada, fue designado fiscal federal en Maryland en 2018 por el entonces presidente Donald Trump y recibió la confirmación unánime del Senado, según CBS News, que agregó que él era “también uno de los principales asesores del ahora director del FBI”. Cristóbal Wray. Hur fue coautor de artículos sobre delitos de cuello blanco con Wray, según The Baltimore Sun.

Una vez fue secretario del ex presidente del Tribunal Supremo William H. Rehnquist y del juez Alex Kozinski, según una biografía suya de la Universidad de Maryland. Rehnquist era conservador y Kozinski fue designado por el ex presidente Ronald Reagan. Kozinski fue contratado por el expresidente Donald Trump en 2022 en una lucha legal contra Twitter, según Reuters.

Otro fiscal especial, Jack Smith, ya está investigando la posible retención de documentos clasificados por parte del expresidente Donald Trump.

Su política se discutió en un artículo del Baltimore Sun de 2021 que informó que Hur tenía que “decidir si buscaría convertirse en una anomalía política como su predecesor, un fiscal estadounidense republicano que permanece en una administración demócrata” una vez que Joe Biden fuera elegido presidente. En cambio, Hur se dedicó a la práctica privada, dice la biografía de su bufete de abogados.

Según The Washington Post, Hur “intentó personalmente el primer juicio federal con jurado realizado en persona en la región de Washington, D.C., durante la pandemia”.

Esto es lo que necesita saber:

1. El fiscal general Merrick Garland la nombró para investigar la “posible eliminación y retención no autorizada de documentos clasificados”

Según NPR, el fiscal general Merrick Garland nombró a Hur como asesor especial “para investigar cómo se ubicaron documentos clasificados en la residencia del presidente Biden en Delaware y en una oficina de un grupo de expertos en Washington que usó durante unos tres años”.

La Casa Blanca confirmó que se encontró y entregó “una pequeña cantidad” de materiales con “marcas clasificadas”, informó NPR.

Garland autoriza a Hur a investigar “la posible extracción y retención no autorizada de documentos clasificados u otros registros”, informó NPR.

“Conduciré la investigación asignada con un juicio justo, imparcial y desapasionado. Tengo la intención de seguir los hechos de manera rápida y exhaustiva, sin miedo ni favoritismo, y honraré la confianza depositada en mí para realizar este servicio”, dijo Hur en un comunicado, según CBS News.

2. Hur, socio de un bufete de abogados de Washington D.C., forma parte de la Junta de Regentes de la Universidad de Maryland y fue nombrado presidente de un grupo que explora los delitos de odio contra los asiáticos

Según el Sistema de la Universidad de Maryland, Hur es miembro de su Junta de Regentes.

Esa biografía dice que Robert K. Hur “es socio en la oficina de Washington, D.C. de Gibson, Dunn & Crutcher, y copresidente del Grupo de Práctica de Manejo de Crisis de la Firma”.

La biografía llama a Hur un “abogado litigante experimentado y defensor”, que “aporta décadas de experiencia en el gobierno y en la práctica privada, incluido el servicio en puestos de liderazgo sénior en el Departamento de Justicia de los EE. , procedimientos regulatorios y acciones de ejecución, investigaciones internas y litigios civiles relacionados”.

Según la biografía, también es “miembro del Grupo de Práctica de Investigaciones y Defensa de Cuello Blanco de la firma y del Grupo de Práctica de Seguridad Nacional”.

Maryland Larry Hogan, un republicano, nombró a Hur, que es asiático-estadounidense, para liderar un grupo de trabajo sobre delitos de odio asiático-estadounidenses en 2021, según CBS News, que agregó que el grupo también estaba encargado de abordar “el aumento de la discriminación contra los asiáticos y violencia”.

3. Hur, quien conoció a su esposa Cara Brewer en un tren subterráneo, fue el fiscal número 48 de los EE.UU. para el distrito de Maryland

Según su anuncio de boda de 2004 en The New York Times, la esposa de Robert Kyoung Hur es Cara Elizabeth Brewer. Se casaron en la Iglesia Metodista Unida Glen Mar en Ellicott City, Maryland, según el Times.

Cara Brewer fue descrita como una “asociada en la oficina de Pillsbury Winthrop, el bufete de abogados de San Francisco, en McLean, Virginia”, en ese artículo.

Sus padres son Haesook Hur y el Dr. Young Hur de Monroe Township New Jersey, informó The Times. Su padre es anestesiólogo, dice el artículo del New York Times.

Dice que se conocieron en un tren subterráneo y, cuando Hur se enteró de que Brewer era estudiante de derecho, le ofreció un boleto para ver un argumento oral en la Corte Suprema.

“Estaba muy impresionado con su apariencia. Pero no iba a ser el bicho raro que coquetea con una mujer en una estación de metro”, el artículo del Times cita a Hur diciendo, y agrega que Brewer habló con él primero.

En Facebook, Cara Hur comparte fotos de sus hijos y su esposo, así como artículos sobre educación. Por ejemplo, compartió un artículo de Atlantic sobre Finlandia y la educación que dice: “El país escandinavo es una superpotencia educativa porque valora la igualdad más que la excelencia”.

La página de Instagram de Cara Hur está configurada como privada.

Hur tiene un largo currículum en la fiscalía federal, según la biografía de la Universidad de Maryland.

“Antes de unirse a Gibson Dunn, el Sr. Hur se desempeñó como el fiscal número 48 de los EE. UU. para el distrito de Maryland”, dice.

“Nombrado presidencialmente y confirmado por unanimidad por el Senado de los EE. UU., se desempeñó de 2018 a 2021 como el principal oficial federal de cumplimiento de la ley en Maryland, estableciendo prioridades estratégicas y supervisando una de las Oficinas del Fiscal de los EE. UU. más grandes y ocupadas de la nación”, dice la biografía. .

“Antes de desempeñarse como Fiscal de los Estados Unidos, el Sr. Hur se desempeñó como Fiscal General Adjunto Principal Adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, D.C. de 2017 a 2018”.

4. Hur se graduó de la Facultad de Derecho de Stanford y trabajó para William Rehnquist

Según la biografía, Hur “recibió su Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Stanford, donde se desempeñó como Editor Ejecutivo de Stanford Law Review, fue elegido para la Orden de la Cofia y ganó el Concurso de Tribunales Simulados de Kirkwood”.

Se desempeñó “como asistente legal de William H. Rehnquist, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y el juez Alex Kozinski de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos”, dice la biografía de Maryland.

“Señor. Hur recibió su A.B. Licenciado, magna cum laude con los más altos honores, de Harvard College y estudió filosofía en King’s College, Cambridge”, agrega.

Como fiscal federal, Hur “lideró casos penales contra la exalcaldesa Catherine Pugh y dos delegados estatales”, informó The Baltimore Sun. Pugh fue condenado por fraude electrónico y evasión de impuestos, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU.

“La ciudad de Baltimore enfrenta muchos problemas apremiantes, y necesitamos que nuestros líderes coloquen los intereses de los ciudadanos por encima de los suyos”, dijo el fiscal federal Robert K. Hur en ese comunicado. “Catherine Pugh traicionó la confianza pública para su beneficio personal y ahora enfrenta tres años en una prisión federal, donde no hay libertad condicional, nunca. Las fuerzas del orden permanecerán vigilantes para garantizar que nuestros ciudadanos reciban la honestidad y el profesionalismo que merecen de los funcionarios del gobierno y procesarán a los funcionarios que traicionen la confianza del público”.

5. Hur procesó a miembros de pandillas de Baltimore y se desempeñó como consejero principal del entonces fiscal general adjunto Rod Rosenstein

Como fiscal federal, Hur estuvo involucrado en el enjuiciamiento de pandilleros en Baltimore, según el Daily Record.

“Montana Barronette lideró una de las pandillas más violentas de la ciudad de Baltimore”, dijo Hur en un comunicado de 2019 sobre la cadena perpetua del líder de la pandilla, según Daily Record. “Él y sus compañeros pandilleros aterrorizaron el barrio de Sandtown (al oeste de Baltimore) para sacar provecho del narcotráfico”.

Según su biografía de Gibson Dunn, Hur fue una vez “miembro del equipo de liderazgo senior del Departamento y consejero principal del Fiscal General Adjunto Rod J. Rosenstein”. En ese puesto, ayudó a Rosenstein “con la supervisión de todos los componentes del Departamento, incluidas las divisiones de Seguridad Nacional, Civil, Penal y Antimonopolio, las 93 Fiscalías Federales y la Oficina Federal de Investigaciones”, dice la biografía.

The Baltimore Sun informó que Hur, en 2016, “defendió a Vascular Solutions Inc., un fabricante de dispositivos médicos acusado en una acusación federal de una campaña de ventas engañosa”. La empresa fue absuelta, informó el periódico.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Niño de 5 años desaparecido fue arrastrado por inundaciones en California