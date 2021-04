Robert Hansen, “el panadero carnicero”: ¿cómo murió este asesino en serie?

Robert Hansen fue un prolífico asesino en serie, responsable de al menos 17 asesinatos en Alaska en las décadas de 1970 y 1980. En septiembre de 2020, Investigation Discovery emitió un reportaje sobre él llamado The Butcher Baker: Mind of a Monster.

Esto es lo que necesita saber sobre su sentencia de prisión y cómo y cuándo murió:

Hansen murió en prisión en 2014

En mayo de 2014, Hansen fue trasladado del Spring Creek Correctional Center en Seward al Anchorage Correctional Complex porque su salud comenzó a empeorar. La subdirectora del Departamento de Correcciones, Sherrie Daigle, le dijo al Despacho de Alaska en ese momento que Hansen, de 75 años, estaba en segregación médica , pero que se encontraba estable.

Hansen permaneció en las instalaciones médicas del Complejo Correccional de Anchorage hasta agosto de 2014, cuando murió por causas naturales. En ese momento, el departamento de correcciones le dijo al Anchorage Daily News que su salud se había estado deteriorando el año anterior.

“En este día solo debemos recordar a sus muchas víctimas y a todas sus familias, y mi corazón está con todos ellos”, dijo Glenn Flothe, un policía estatal retirado de Alaska que ayudó a llevar a Hansen ante la justicia, al Anchorage Daily News. Agregó: “Por lo que respecta a Hansen, este mundo es mejor sin él”.

Hansen fue responsable de al menos 17 asesinatos

Cuando Hansen fue arrestado, condujo a las autoridades a 12 cuerpos y confesó dos asesinatos más donde nunca se encontró un cuerpo. Las víctimas incluyeron a Roxanne Eastland (cuerpo nunca encontrado), Joanna Messina, Lisa Futrell, Sherry Morrow, Andrea Altiery (cuerpo nunca encontrado), Sue Luna, Paula Goulding, Malai Larsen, DeLynn Frey, Teresa Watson, Angela Feddern, Tamera Pederson y dos mujeres cuyas identidades nunca se determinaron que se conocieron como “Eklutna Annie” y “Horseshoe Harriet” según el lugar donde se encontraron sus cuerpos.

Además de esas 14, había tres mujeres que las autoridades sospechaban que Hansen había asesinado porque sus tumbas estaban marcadas en su mapa de aviación. Sus nombres eran Ceilia Van Zanten, Megan Emerick y Mary Thill, aunque Hansen siempre negó haberlas asesinado.

También hubo una víctima sobreviviente, Cindy Paulson, una joven prostituta que logró escapar de Hansen y alertar a las autoridades. Aunque el investigador principal no creyó su historia, llamó la atención del oficial de policía de Anchorage Gregg Baker, y fue la descripción de Paulson de su secuestro y asalto a manos de Hansen lo que puso a las autoridades a considerarlo como un sospechoso serio de los asesinatos.

Hansen finalmente se declaró culpable de los asesinatos de Sherry Morrow, Joanna Messina, Eklutna Annie y Paula Goulding y fue sentenciado a 461 años más cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de que Hansen fuera a prisión, Baker dijo en que Cindy Paulson se le acercó corriendo para agradecerle por creerle.

“Esta chica vino corriendo hacia mí, me abrazó, llorando y diciendo ‘gracias, gracias, gracias’. Y resultó ser Cindy Paulson. Ella había estado fuera de la calle, comiendo con regularidad, durmiendo con regularidad, y me alegré de que no fuera otro nombre en la lista”, dijo Baker.

