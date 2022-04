Robert Blake, el actor que fue acusado de matar a su esposa: ¿dónde está ahora?

En 2005, el actor Robert Blake fue absuelto del asesinato de su esposa, Bonnie Lee Bakley. En cuestión de meses, fue declarado responsable de su muerte en un juicio civil.

Desde su absolución, el actor ha mantenido un perfil bajo. En una entrevista con ABC News en 2019, explicaba que estaba tentado de volver a actuar, pero que estaba muy viejo.

Sin embargo, sostiene que todavía sigue de pie a pesar de todo lo que sucedió. “Tengo 85 años (ahora tiene 88), me golpearon hasta el infierno y escapé. No me rendiré. No me metí un arma en la boca. No me estoy drogando”.





Su última relación conocida fue en 2018

En 2016, Radar Online informó que Blake había sido visto en Los Ángeles con una mujer que Blake insistió que no era su novia, sino su enfermera. En declaraciones a Radar, Blake dijo: “¿Qué querría una mujer hermosa como esta con un viejo vaquero destrozado de 82 años? Resulta que ella es mi enfermera”.

Luego, en diciembre de 2018, TMZ informó que Blake había solicitado el divorcio de su tercera esposa, Pamela Hudak, después de un año de matrimonio. Según el artículo, los dos se casaron en la primavera de 2017. TMZ escribió: “La pareja se conocía desde hacía décadas e incluso salió hace años”.

¿Cómo fue su carrera?

El actor saltó a la fama en la serie de televisión de los años 70, Baretta, en la que interpretó al detective Tony Baretta. En una entrevista anterior con ABC News, Blake dijo: “Diseñé a Baretta como mi yo ideal. Había muchas cosas que quería ser. Pero la gente pensó que ese era yo, y esperaban encontrar eso cuando me conocieron… Y simplemente… no era cierto”.

Su papel más reciente fue en la película Lost Highway de 1997.

Blake estuvo casado con la actriz Sondra Kerr de 1961 a 1983. De ese matrimonio tuvo dos hijos: Noah Blake y Delinah Blake. Conoció a Bonnie Lee Bakley en 1999 y es el padre biológico de su hija, Rosie.