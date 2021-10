Robert Bierenbaum: ¿Dónde está el cirujano en este 2021?

Robert Bierenbaum se encuentra hoy en prisión por el asesinato de su esposa, Gail Katz Bierenbaum. Ahora es elegible para la libertad condicional y se enfrenta a una audiencia en noviembre de 2021, según sus registros de prisión. Tiene 66 años y está encarcelado en Nueva York.

Bierenbaum fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en el año 2000 y sentenciado a 20 años a cadena perpetua. Su próxima audiencia de libertad condicional determinará si será liberado. Bierenbaum ha sido elegible para libertad condicional desde octubre de 2020. En una audiencia de libertad condicional en diciembre de 2020, confesó haber matado a su esposa y haber arrojado su cuerpo desde un avión, según el New York Daily News.

ABC 20/20 está revelando nuevos detalles sobre el caso en su episodio de esta noche. El especial de dos horas describe a Bierenbaum, un cirujano, esquiador, chef y piloto multilingüe, como una figura de “Jekyl y Hyde”. El episodio se estrena el viernes 22 de octubre de 2021 a las 9:00 p.m. hora del este.

Esto es lo que necesita saber:

Getting ready to learn! @MKazColdCase from @PIFortheMissing explains the case of Gail Katz-Bierenbaum in part two of investigating and prosecuting homicide cases without the victim's body.

Bierenbaum ha cumplido más de 20 años de su sentencia de 20 años a cadena perpetua, según sus registros penitenciarios. Bierenbaum se convirtió en elegible para la libertad condicional en octubre de 2020. Aunque se le negó la libertad condicional en su última audiencia, se enfrentará nuevamente a la junta de libertad condicional en noviembre de 2021 para ver si será liberado.

Aquí está su historial de prisión:

Bierenbaum fue encarcelado por primera vez en el Departamento de Correcciones de Nueva York el 22 de diciembre de 2000, luego de su condena por asesinato en segundo grado.

Aquí está la segunda página de su registro de prisión:

El Centro Correccional de Otisville es una prisión de seguridad media para hombres en Otisville, Nueva York, según el sitio web de la prisión. La prisión permite un número ilimitado de visitantes por día con visitas permitidas los siete días de la semana, dice el sitio web de la instalación. Las visitas se reanudaron en la prisión en mayo de 2021.

En una audiencia de libertad condicional en diciembre de 2020, Bierenbaum dijo que estranguló a su esposa hasta la muerte durante una pelea, y los investigadores dijeron que alteró sus registros de vuelo cuando arrojó su cuerpo, según el New York Daily News. Dijo que la mató porque era “inmaduro” y no sabía “cómo lidiar con su ira”, según las transcripciones del artículo.

“Quería que dejara de gritarme y la ataqué”, dijo, según el artículo.

NEW True Crime: Why did a handsome doctor, pilot, husband – really kill his wife? The only thing more shocking may be how he tried to hide the body. @JohnQABC’s all-new 20/20 premieres Friday at 9/8c on @ABC. Stream next day on Hulu. https://t.co/ZGewROXCaQ pic.twitter.com/qwTytMjU2s

— 20/20 (@ABC2020) October 18, 2021