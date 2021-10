La segunda esposa de Robert Bierenbaum, la Dra. Janet Chollet, lo apoyó en su juicio por asesinato

La Dra. Janet Chollet Bierenbaum, la segunda esposa del Dr. Robert Bierenbaum, lo apoyó mientras enfrentaba el juicio por el asesinato de su primera esposa, Gail Katz Bierenbaum, según la cobertura de noticias de sus comparecencias en la corte.

Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en el 2000 y sentenciado a 20 años a cadena perpetua. Ahora es elegible para la libertad condicional y se enfrenta a una audiencia de libertad condicional en noviembre de 2021. En una audiencia de libertad condicional en diciembre de 2020, confesó haber matado a su esposa y haber arrojado su cuerpo desde un avión, según el New York Daily News.

ABC 20/20 está revelando nuevos detalles del caso en su nuevo episodio de esta noche. El especial de dos horas describe a Bierenbaum, un cirujano, esquiador, chef y piloto multilingüe, como una figura de “Jekyl y Hyde”. El episodio se estrena el viernes 22 de octubre de 2021 a las 9:00 p.m. hora del este.

Esto es lo que necesita saber:

Robert Bierenbaum se casó con su segunda esposa, la Dra. Janet Chollet, después de mudarse a Las Vegas, Nevada, y la pareja tuvo un hijo juntos, según The Charley Project. Luego se mudaron a Dakota del Norte, donde se convirtió en un médico prominente, dice el artículo. Chollet también es un médico que practica ginecología obstétrica.

Chollet presentó una carta pidiendo clemencia a un juez en el caso de Bierenbaum como parte de un memorando de 60 páginas en el que amigos y familiares hablaron sobre el trabajo y el carácter de Bierenbaum, según el New York Post. Los memorandos pedían que Bierenbaum fuera sentenciado a la pena mínima permitida por la ley, de 15 años a cadena perpetua, decía el artículo. Bierenbaum se ofreció como voluntario para realizar una cirugía reconstructiva en niños en México que tenían deformidades, escribió Scott Greenfield, su abogado, en el memo, según el Post.

Chollet describió a Bierenbaum como “un esposo amable y un padre devoto”, informó el Post. Su hija tenía 2 años en ese momento en el año 2000, decía el artículo.

“Bob es tan humano como uno puede ser”, escribió Chollet, según el Post. “Estaba llorando cuando abrazó a su hija Annah por primera vez…corrió, colocó el estetoscopio pediátrico en su pequeño pecho, me miró y simplemente lloró”.

