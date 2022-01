[VER] Empleado del zoológico de Naples fue atacado por un tigre: River Rosenquist

River Rosenquist es un trabajador de mantenimiento de un zoológico que fue atacado por un tigre en la Florida. El video viral muestra a un oficial de la policía disparando al tigre. Puede ver el video de la cámara corporal de la policía y escuchar el audio del 911 del ataque a continuación, pero tenga en cuenta que es perturbador.

“River Rosenquist, de 26 años de edad, de Naples, estaba en un área no autorizada del zoológico en el recinto de tigres después de que el zoológico cerró el miércoles, el 29 de diciembre de 2021”, escribieron los funcionarios del alguacil del condado de Collier en Facebook.

“Rosenquist, que ya había traspasado una barrera inicial, metió la mano a través de la valla del recinto y el tigre la agarró y tiró de su brazo hacia el interior del recinto. Un diputado de la CCSO respondió a la escena. El oficial inicialmente intentó que el tigre soltara el brazo, pero no le quedó más opción que dispararle al animal para salvar la vida de Rosenquist”.

Los oficiales del alguacil publicaron el video de la cámara corporal

La Oficina del Sheriff del condado de Collier “está publicando un video con cámara corporal y trabajando con los fiscales estatales y federales para investigar un encuentro serio que un miembro de un servicio de limpieza externo tuvo con un tigre malayo el miércoles por la noche en el zoológico de Naples”, escribieron los funcionarios del alguacil en su página de Facebook.

“Nuestro ayudante hizo todo lo que pudo en esa situación y finalmente tomó la única decisión posible que pudo para salvar la vida de este hombre”, dijo el alguacil del condado de Collier, Kevin Rambosk, en el comunicado publicado en Facebook. “Este fue un encuentro trágico en nuestro zoológico de clase mundial. Valoramos nuestra asociación comunitaria con el zoológico de Naples y su enfoque en la conservación y la educación”.

Según el comunicado, “el tigre, Eko, se retiró a la parte trasera del recinto tras ser alcanzado por el único disparo del diputado. Un avión no tripulado CCSO fue llevado al recinto para determinar las heridas del tigre, pero el video del avión no tripulado mostró que el tigre no respondía. Un veterinario del zoológico tranquilizó al tigre y entró al recinto para evaluar al animal cuando era seguro hacerlo. El veterinario determinó que el tigre había fallecido por su herida”.

ABC News informó que Rosenquist, de Naples, posiblemente estaba alimentando o acariciando al tigre.

El audio del 911 capturó a Rosenquist gritando que el tigre tenía su brazo

El Departamento del Sheriff del condado de Collier escribió una declaración en Facebook. El Departamento del Sheriff publicó un perturbador audio del 911 del encuentro entre un tigre malayo y Rosenquist en el zoológico de Naples después de que el zoológico cerrara el 29 de diciembre de 2021.

“Un agente de la CCSO respondió y se vio obligado a disparar al tigre malayo de 8 años para salvar a la persona”, escribió el Departamento del Sheriff. “La persona era miembro de un servicio de limpieza externo que se colocó en un área no autorizada y peligrosa cerca del recinto del tigre”.

El audio es perturbador, advirtieron las autoridades, aconsejando discreción al oyente.

Hay muchos gritos en la llamada: “Ayúdame, por favor. Estoy en el zoológico de Naples. Estoy siendo atacado por un tigre, por favor, por favor … por favor, por favor, ayúdeme”, dijo Rosenquist. Siguen más gritos.

“¿Hay alguien contigo?”, Preguntó el despachador de la oficina del alguacil.

Ocurrieron más gritos. El operador del 911 pensó que era una mujer. “Por favor, ayuda”, respondió Rosenquist.

El despachador del 911 preguntó si la persona se subió a la jaula y es un empleado. Se escucha más llanto.

“¿Estás en la jaula?” preguntó el despachador.

“No, estoy fuera de la jaula, él tiene mi mano … Lo siento”, dijo Rosenquist.

“Tenemos ayuda para llegar a ti, ¿de acuerdo?” dice el despachador.

“Por favor, apúrate. Me va a arrancar el brazo”, dijo Rosenquist.

Las autoridades señalaron: “La investigación determinará si se presentarán cargos penales contra Rosenquist”.

