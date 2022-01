Falleció Raysean Autry, el propietario de Kollege Kidd: ¿Qué le sucedió?

Raysean Autry, cofundador del blog de hip-hop Kollege Kidd, murió, según un miembro de la familia y numerosos informes de los medios.

Los familiares confirmaron su muerte en Facebook. “Orando por mi primo Patrick Autry por la pérdida de su hijo Raysean Autry. Y continúe orando por la curación completa de Richard Autry. Nuestra familia está siendo muy golpeada”, escribió Chevene Bostic.

Richard Autry también es cofundador de Kollege Kidd y es el hermano gemelo de Raysean Autry.

The Tribe, una plataforma de medios digitales de Chicago, escribió en Facebook: “Nos entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de Raysean Autry, cineasta y cofundador del blog de Chicago Kollege Kidd. Raysean murió después de contraer COVID-19. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Según la palabra televisión, el hermano de Raysean, Richard, se encuentra actualmente en el hospital en tratamiento para COVID”.

En Instagram, Autry se llamó a sí mismo un creador digital. “Copropietario de @KollegeKidd | Cineasta | Visionario 🧠📦 | Lo saqué del respaldo de #MudWest 👑: @mediaólogo”, se lee en su perfil.

Su última publicación en Instagram fue sobre Kodak Black y Chief Keef. Kollege Kidd ha acumulado una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, incluidos 1.2 millones de seguidores en su página de Instagram.

Esto es lo que necesita saber:

Autry murió el 29 de diciembre de 2021 de neumonía relacionada con el COVID, según informes

PJ Taylor, hermano de Raysean, confirmó su muerte a The Sun.

“Falleció el 29 de diciembre de neumonía Covid”, dijo Taylor en esa publicación.

“Había estado hospitalizado durante al menos un par de semanas en Toledo, Ohio. Tenía 34 años. Su muerte nos sorprendió. Ni siquiera pudimos celebrar las fiestas. Su hermano Rich todavía está en el hospital. Estaban en el mismo piso”.

Le dijo al Sun que se enfermaron en Ohio. Rich no lo sabe todavía. Todavía está en la UCI. No queremos decírselo y elevar sus signos vitales y algo sale mal. No creo que lo sepa hasta que Ray sea enterrado, el 10 de enero es la fecha en este momento. Lo van a enterrar en Toledo, pero todavía estamos recogiendo el cementerio”.

Los fans expresaron sus condolencias por la muerte de Autry

Los fanáticos escribieron mensajes y publicaron sobre su dolor en el hilo de comentarios de la última publicación de Autry en Instagram (arriba). Estos son algunos de esos comentarios:

“Smhh RIP hermano 💔 desperté con incredulidad💔🤦‍♂️”

“RIP hermano 🙏🏽🙏🏽🙏🏽”

Otros simplemente publicaron un corazón o un RIP. Otro fan escribió en el hilo de comentarios de Facebook de The Tribe: “¡Guau! Es real. No se tome esta epidemia a la ligera. Que se recupere, Richard. Mis condolencias a la familia. 😇”

La última publicación de Autry en Facebook fue el 2 de diciembre de 2021. No aludió a nada malo en sus cuentas de redes sociales. La última publicación en la página de Facebook de Kollege Kidd fue el 10 de diciembre.

DJ Vlad escribió: “Hombre, esta noticia sobre la muerte del copropietario de Kollege Kidd a causa del COVID realmente lo golpeó cerca como un medio de comunicación colega. Parece que tiene unos 30 años. Nunca conocí a ninguno de esos tipos, pero tienen una página que he estado revisando a diario durante años”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Tiroteo en supermercado de Los Ángeles: hay al menos seis heridos