Ritchie Torres: el primer hombre gay y afro-latino que llegará al Congreso : ¿Qué defenderá?

El país sigue comiéndose las uñas, ante la expectativa que ha generado la demora en la entrega de resultados oficiales de las elecciones presidenciales. Pero más allá de la contienda presidencial, en los comicios generales del martes 3 de noviembre hubo otras sillas políticas en juego de gran relevancia, entre ellas las del Congreso, donde un joven neoyorquino hizo historia.

Ritchie Torres, reconocido político de El Bronx, quien actualmente es miembro del Concejo Municipal de Nueva York, ganó la curul del Distrito 15 para el Congreso, tras derrotar con 136,471 votos al republicano Patrick Delices, quien consiguió 18,198.

Pero en palabraz del propio congresista electo, su triunfo no solamente es una victoria para él sino para comunidades vulnerables, que han sido discriminadas y tratadas con desigualdad.

For the first time in American history, there will be the openly Afro-Latino LGBTQ+ person in the United States Congress. Congratulations @RitchieTorres! pic.twitter.com/4ZssH9fl8N — Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) November 5, 2020

Torres no solo le imprimirá sangre nueva al Congreso y luchará por llevar recursos y programas de ayuda que saquen del abandono y la pobreza a El Bronx, sino que además será una voz fuerte de los latinos, los negros y las personas LGBT, ya que es el primer congresista afro-latino gay que llega a Washington.

“Mi compromiso con el distrito es simple: no importa quién eres, de dónde vienes, no importa tu género u orientación sexual, no importa tu estatuso de ciudadanía o cuánto ganes, lucharé por ti”, dijo el legislador en una misiva enviada a Ahoramismo.com. “Las luchas de El Bronx han sido mis luchas. Ya sea creciendo en viviendas públicas, tratando de llegar a fin de mes o como alguien que lucha contra la depresión, este municipio es mi única prioridad en el Congreso”.

It’s official. We won! It is the honor of a lifetime to be able to serve our community in Washington DC. The counting took longer than expected, but today the @BOENYC certified our victory & I want to say thank you.. pic.twitter.com/j2ygMbQXSA — Ritchie Torres (@RitchieTorres) August 4, 2020

El hoy todavía concejal, calificó su nuevo rol como “el honor de toda una vida”, en el comunicado que compartió con Ahoramismo.com. “El Bronx está lleno de gente como mi mamá, una madre soltera trabajadora que luchó por una vida mejor para su familia. Mi mamá es mi inspiración y nada sería posible hoy sin su amor y apoyo”.

Torres, quien tiene un hermano gemelo y quien es hijo de madre afroamericana y padre puertorriqueño, se crió en las viviendas públicas de NYCHA y salió adelante a pulso, gracias al empuje de su familia, por lo que asegura conocer de primera mano las necesidades de su comunidad.

Ritchie Torres becomes first gay Afro Latino elected to Congress https://t.co/mSuC4nRFJB pic.twitter.com/ooVVxD8RqE — The Last Word (@TheLastWord) November 5, 2020

El político destacó además que desde el Congreso luchará para que se haga justicia con los trabajadores que entregaron su vida en medio de la pandemia y que no recibieron ningún apoyo.

15th Congressional District Ritchie TorresBronxNet reporters interviews voters in the 15 Congressional District about the 2020 Election. For more information on BronxNet visit us at- https://bronxnet.org/ Follow us on Facebook at- https://www.facebook.com/BronxNetTV Follow us on Twitter at- https://twitter.com/BronxnetTV Follow us on Instagram at- https://www.instagram.com/bronxnettv Follow us on LinkedIn at- https://www.linkedin.com/company/bronxnet-community-television 2020-11-04T19:09:55Z

“Estamos en una encrucijada en el Bronx y en nuestra nación. El flagelo de COVID-19 ha puesto al descubierto las desigualdades que durante demasiado tiempo se ha permitido que se agraven en nuestras comunidades. El golpe que han recibido nuestros vecindarios es duro, con una pandemia sobre un desastre económico con una recuperación que solo ayuda a los que están en la cima, no a los que están abajo”, agregó Torres. “En pocas palabras, los habitantes del Bronx arriesgaron sus vidas en la primavera y mientras aquellos a quienes ayudaron se están recuperando, nuestra comunidad continúa sufriendo. Seré un luchador por esos trabajadores olvidados”.

.@RitchieTorres has made history as the first gay Afro-Latino man elected to Congress, according to AP. He spoke about his win and what it means to him. Watch interview with @DanMannarino and @Betty_Nguyen: https://t.co/8WSVJ3UEN2 pic.twitter.com/Wy2rZE2mPP — PIX11 News (@PIX11News) November 4, 2020

Torres agregó: “En Washington, lucharé por una recuperación justa de COVID-19 que eleve a los trabajadores esenciales del sur del Bronx. Lucharé por Medicare para todos, para que todos tengan atención médica asequible y de calidad. Lucharé por un Green New Deal, para que el aire que respiramos en el sur del Bronx no envenene nuestros pulmones. Lucharé por el derecho a la vivienda para que todos tengan un techo sobre sus cabezas. Lucharé por nuestras comunidades de inmigrantes y un camino hacia la ciudadanía. Y lucharé por una economía que beneficie a todos, no solo a los de arriba”.



