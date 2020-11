Biden se acerca más a la Presidencia: AP afirma que ya tiene 264 de los 270 votos para ganar

En medio de la expectativa por conocer los resultados finales de los comicios presidenciales de Estados Unidos, la noche de este miércoles la agencia de noticias AP anunció que Biden está a solo seis puntos electorales de convertirse en el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Con los conteos de votos finales realizándose a toda marcha en los seis estados que están pendientes para terminar de presentar oficialmente sus números consolidados (Nevada, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania), la agencia de noticia reveló que el demócrata avanzó en primer lugar no solo en Michigan sino tambien en Wisconsin, lo que lo acerca al número anhelado de 270 que equivale al triunfo.

AP aseguró que con la conquista de esos dos estados, las cosas se le ponen cuesta arriba a Trump, quien tiene 214 votos electorales, pero quien no se resigna a la derrota y anunció ya medidas legales en las cortes para evitar el avance del demócrata.

It’s clear that when the count is finished, we believe we will be the winners. pic.twitter.com/qVk0igZlrF

Según los datos de AP, que todavía no han sido anunciados oficialmente por los dos estados ganados, contabilizado el 99% de las balotas, Biden habría logrado el 50.5% de los votos en Michigan, es decir 2,769,197, contra el 48% de Trump, con 2,634,575 votos.

En el caso de Wisconsin, The Associated Press le da a Biden el 49.6% de los votos, con 1,630,542 balotas a favor, mientras que a Trump le asigna el 48.9%, con 1,610,007 votos.

“Las victorias de Biden en los estados de los Grandes Lagos lo dejaron en 264, lo que significa que estaba a un estado de campo de batalla de cruzar el umbral y convertirse en presidente electo”, aseguró AP.

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020