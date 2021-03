Rico Marley: detenido por entrar a una tienda con 6 armas en Atlanta

Rico Marley es un hombre de Georgia que se enfrenta a varios cargos por delitos graves después de que la policía confirmara que ingresó a una tienda de comestibles con seis armas. Esto sucedió el 24 de marzo en el Publix de Atlantic Station en Atlanta.

Según un informe del Departamento de Policía de Atlanta, todas las armas recuperadas estaban cargadas con cartuchos. Marley también llevaba armadura corporal cuando fue arrestado.

Un testigo dijo a los oficiales que vio a Marley, de 22 años, en el baño junto con un rifle AR-15 apoyado contra la pared. Él alertó a un gerente y llamaron a la policía. Marley fue arrestado poco después de salir del baño y disparó a nadie.

Esto es lo que necesita saber:

Marley entró al Publix durante la tarde del 24 de marzo con una bolsa de guitarra negra, informó WGCL-TV. Se dirigió directamente al baño.

El testigo Charles Russell le dijo a la policía que entró al baño después de Marley. Según el informe policial, Russell dijo que “escuchó chasquidos en el baño”. Dijo que creía que sonaba “como si alguien estuviera cargando armas de fuego”.

Russell también dijo que notó un rifle estilo AR-15 “apoyado contra la pared”. Russell explicó además a WSB-TV: “El arma estaba apoyada en el cubículo del baño y no estaba en un estuche. Lo vi claro”.

Añadió: “Me acordé de la tienda de abarrotes en Colorado”. Se refería al tiroteo masivo que ocurrió el 22 de marzo en la tienda de comestibles King Soopers en Boulder. Diez personas, incluido el oficial de policía Eric Talley, murieron en ese ataque.

Russell le dijo a WSB-TV que no le dijo nada a Marley en el baño. Como se señaló en el informe oficial, Russell alertó a un miembro del personal de Publix y se llamó a la policía.

Russell le dijo a The Atlanta Journal-Constitution que cuando vio a Marley por primera vez, vestía una camiseta blanca y pantalones negros. Pero cuando Marley salió del baño, se había puesto “placas de rifles balísticos en el pecho y la espalda”, informó WGCL-TV.

Según el informe policial, Marley tenía seis armas. Todos estaban cargados y preparados para disparar. Se recuperaron cuatro pistolas de la ropa de Marley:

Pistola Taurus G3C 9x19mm (S #: ACA483874)

Mossberg MC2C 9×19 mm (S #: 012125MC)

Glock 43 9×19 mm (S #: BKSM472)

Revólver especial Taurus 856 .38 (S #: ACB511594)

Los oficiales encontraron dos armas adicionales en la bolsa de Marley:

Rifle de estilo DPMS AR15 (S #: FFH129807)

Escopeta Maverick Arms Modell 88 calibre 12

El informe agrega que Marley llevaba una armadura corporal cuando fue arrestado. También tenía un pasamontañas y dos teléfonos celulares.

WSB-TV agregó que Marley también tenía una “licencia para portar armas”. El transporte de armas es legal en Georgia, de acuerdo con el código legal del estado.

La policía recibió la llamada sobre alguien en la tienda Publix con un rifle AR-15 a la 1:41 PM, según el informe oficial. El oficial que preparó el informe escribió que el Publix “parecía haber sido evacuado” cuando llegó la policía.

Los agentes se acercaron a “la puerta de entrada delantera izquierda que estaba cerca del baño donde posiblemente se encontraba el acusado”. Al entrar, vieron a Marley “doblar la esquina desde el baño a unos metros de distancia”. Le ordenaron a Marley que levantara las manos y no se moviera.

Marley obedeció de inmediato y fue detenido sin incidentes. Según el informe, Marley “pareció sorprenderse” cuando vio a los oficiales “tan cerca de él”.

Bond denied for Rico Marley,22,who walked into ATL Publix,heavily armed. No obv digital FP,records: ‘18 simple assault,dis.conduct case-charged for throwing food bowl at step-sibling’s head,year of non-reporting probation after case closed for court order clerical error @wsbtv 5 pic.twitter.com/vK4gZepJCJ

— Nicole Carr (@NicoleFCarr) March 25, 2021