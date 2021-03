[VIDEO] El tremendo lapsus de Biden: “Vine al Senado hace 120 años”

Durante su primera conferencia de prensa presidencial el 25 de marzo de 2021, el presidente Joe Biden dijo: “Vine al Senado de los Estados Unidos hace 120 años”.

Puede ver el video más adelante en este artículo. Biden discutió una gran variedad de temas, desde las presiones migratorias en la frontera sur hasta aspectos relacionados con la vacuna contra el COVID-19. Pero fue su error de hace 120 años lo que llamó la atención en las redes sociales.

Aquí está la transcripción completa de la conferencia de prensa de Biden del 25 de marzo.

Esto es lo que necesita saber:

El comentario de Biden sobre los 120 años se produjo en medio de comentarios sobre el obstruccionismo. Él dijo:

“No creo que se deba que eliminar el obstruccionismo, solo debe hacerse como se solía hacer cuando llegué por primera vez al Senado en los viejos tiempos”.

“Tenías que ponerte de pie y dominar la sala, tenías que seguir hablando”, dijo Biden, y agregó que apoyaría que eso sea un requisito. “Eso es lo que se suponía que era. Está llegando al punto en que, ya sabes, la democracia está teniendo dificultades para funcionar.”

Esta discusión llega, como explica Evtv.online, después de que los progresistas presionaran al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer para eliminar el antiguo umbral de 60 votos de la cámara para aprobar leyes importantes sobre temas que incluyen el cambio climático y los derechos de voto.

No fue el único tropiezo de Biden que se volvió viral en la conferencia de prensa:

