¿Quién es Richard Tobin, el novio de Rachel Morin?

Richard Tobin era novio de la víctima de asesinato Rachel Morin, aunque la relación era nueva, según sus páginas de Facebook.

Morin, de 37 años, de Bel Air, Maryland, era madre de cinco hijos y fue encontrada muerta el 6 de agosto de 2023, después de dar un paseo por Ma and Pa Trail en Bel Air y desaparecer el día anterior, según una página de GoFundMe creada por su hermana.

Tobin publicó sobre la muerte en su página de Facebook, negando cualquier participación, y el alguacil del condado de Harford, Jeff Gahler, dijo en una conferencia de prensa el 6 de agosto que había “cero” sospechosos en el caso.

Esto es lo que necesita saber:

La publicación más visible de Tobin en Facebook anunció que estaba en una relación con Morin. Está fechado el 1 de agosto de 2023. Tobin acudió a su página de Facebook después de que la publicación comenzara a llenarse con cientos de comentarios tras la muerte de Morin. También limitó quién podía comentar la publicación.

Tobin escribió en Facebook, en respuesta a varios comentarios dejados en su hilo de comentarios de Facebook: “Amo a Rachel, nunca le haría nada, dejaría que la familia y yo lloráramos. Sí tengo un pasado pero también tengo 15 meses limpio y he cambiado como persona. Por favor.”

No fue más específico sobre su pasado.

En las redes sociales, las personas también comparten comentarios que dijeron que dejó en la publicación del Sheriff de Harford.

Según Gahler, el novio de Morin fue la persona que les dijo a los oficiales del alguacil que ella estaba desaparecida y les dio detalles sobre su última actividad conocida.

Los agentes respondieron a un informe de una persona desaparecida, dijo. El novio de Morin informó que ella se había dirigido al sendero de Ma y Pa. Cuando no regresó como se esperaba, la familia se preocupó, dijo el alguacil.

El novio fue quien llamó y denunció su desaparición, dijo. Sin embargo, el alguacil no nombró al novio de Morin.

Pero Tobin escribió en la página del alguacil que llamó.

El alguacil dijo que el novio de Morin le dijo a las autoridades que su auto estaba detrás de una cervecería cerca del sendero y luego lo remolcaron. El cuerpo fue descubierto más tarde cerca del camino por un ciudadano, y obviamente fue un homicidio, dijo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harford escribió en un comunicado el 6 de agosto de 2023 que el cuerpo fue encontrado ese día aproximadamente a la 1:07 p.m. “fuera de Ma and Pa Trail en Bel Air.”

Según el alguacil, las autoridades creen que el cuerpo es Morin, pero el médico forense determinará la identificación formal. No se reveló la causa de la muerte, aunque el alguacil dijo que la muerte fue obviamente un homicidio.

Gahler dijo en la conferencia de prensa que las autoridades aún no saben si “fue un crimen dirigido”.

Confirmó que no se ha detenido a ningún sospechoso y agregó que tampoco hay nadie que sea “posible sospechoso”.

“No dejaremos piedra sin remover”, dijo, y agregó que no podía decir que no hubiera una amenaza para la comunidad.

“En este momento no hay nadie a quien yo pondría que esta persona es un posible sospechoso, cero”, dijo Gahler.

A lo largo de los años, varias mujeres en los Estados Unidos han sido asesinadas en casos no relacionados mientras hacían jogging, desde Manhattan hasta las zonas rurales de Iowa.

El 16 de julio, Tobin escribió en Facebook: “Buscando recomendaciones para tarjetas de crédito para construir un historial crediticio, ¿alguien tiene alguna idea? También busco apartamento en alquiler de 2 hab, gracias chicos.”

Su única otra publicación de Facebook visible, además de la publicación que confirma que estaba en una relación con Morin, fue una selfie.

En su página de Facebook, Rachel Morin escribió que estaba en una relación con Richard Tobin.

“Solo comencé a tomar fotos hace unas semanas… pero estas son algunas de mis favoritas. De la playa a la montaña 🥰”, escribió el 3 de agosto de 2023, dos días antes de desaparecer. Una de las fotos fue recortada por las autoridades y dada a conocer al público cuando desapareció.

La hermana de Rachel Morin, Rebekah Morin, confirmó la muerte de su hermana y compartió una página de GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos del funeral. Esa página de GoFundMe dice que Morin era madre de cinco hijos.

Ella escribió en Facebook:

Como habrán escuchado de varios lugares, mi hermana, Rachel Morin, fue encontrada esta tarde temprano. Por favor, no me pidas detalles, no puedo hablar de eso en este momento.