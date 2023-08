Encuentran muerta a la joven Rachel Morin

Rachel Morin era una joven madre de Bel Air, Maryland, que fue encontrada muerta el 6 de agosto de 2023, después de dar un paseo por Ma and Pa Trail, según una página de GoFundMe establecida por su familia.

La Oficina del Sheriff del condado de Harford escribió en un comunicado el 6 de agosto de 2023: “Aproximadamente a la 1:07 p. m., se localizó a una mujer fallecida en Ma and Pa Trail en Bel Air. La identidad de la víctima, así como la causa y forma de muerte aún están bajo investigación”. La hermana de Morin, Rebekah Morin, escribió en la página de GoFundMe que se había encontrado el cuerpo de su hermana y que su muerte no fue accidental.

En una conferencia de prensa, el alguacil Jeff Gahler calificó la muerte de homicidio. La investigación pasó de una investigación de persona desaparecida a una investigación de homicidio cuando se encontró el cuerpo cerca del sendero, dijo el alguacil. Los funcionarios “creen firmemente que este es el cuerpo de Rachel Morin”, pero el médico forense hará la confirmación oficial, dijo Gahler.

Gahler dijo que las autoridades aún no saben si “fue un crimen dirigido”. Un sospechoso no ha sido arrestado. “No dejaremos piedra sin remover”, dijo, y agregó que no podía decir que no hubiera una amenaza para la comunidad. “En este momento no hay nadie a quien yo pondría que esta persona es un posible sospechoso, cero”, dijo Gahler.

Los funcionarios del alguacil señalaron en su declaración escrita: “Le pedimos que, dado que esta sigue siendo una investigación muy activa y en curso, se abstenga de publicar cualquier detalle que pueda saber (o suponer) en esta publicación. ¡Queremos respuestas tanto como tú!”.

La publicación se adjuntó a una actualización sobre la desaparición de Rachel Morin, de 37 años, quien desapareció el 5 de agosto de 2023, después de salir a caminar por Ma and Pa Trail de Bel Air, dijeron funcionarios del alguacil. A lo largo de los años, varias mujeres en los Estados Unidos han sido asesinadas en casos no relacionados mientras hacían jogging, desde Manhattan hasta las zonas rurales de Iowa.

Su novio, Richard Tobin, escribió en Facebook, en respuesta a varios comentarios dejados en su hilo de comentarios de Facebook: “Amo a Rachel, nunca le haría nada, dejaría que la familia y yo lloráramos. Sí tengo un pasado pero también tengo 15 meses limpio y he cambiado como persona. Por favor.”

1. Los funcionarios del alguacil dicen que el automóvil de Rachel Morin estaba ubicado en la entrada de la calle Williams

En su declaración escrita, los funcionarios del alguacil señalaron: “El automóvil de Rachel estaba ubicado en la entrada de Williams Street en Bel Air. Si está caminando por el sendero esta mañana y ve algo sospechoso, llame al 911”.

Las autoridades agregaron: “Rachel fue vista por última vez alrededor de las 6:00 p. m. del sábado 5 de agosto de 2023 cuando salió a caminar por Ma and Pa Trail en Bel Air”.

La describieron como: “5’2, 107 libras con cabello rubio y ojos azules. Fue vista por última vez con una camiseta sin mangas azul o negra, un sostén deportivo negro, pantalones cortos de spandex negros y zapatillas de deporte grises”. Se instó a las personas con información a llamar al Detective Golden al (410) 836-5430.

Gahler dijo que los investigadores están seguros de que se trató de un “caso de homicidio”, pero se negó a decir lo que vieron en la escena del crimen que los llevó a esa conclusión.

MA & PA Heritage Trail “está ubicado en partes del antiguo corredor ferroviario de Maryland y Pensilvania en Bel Air y Forest Hill, Maryland”, dice su sitio web. “¡Nuestra organización sin fines de lucro, The MA & PA Heritage Trail, Inc, se esfuerza por hacer de MA & PA Trail el mejor lugar para caminar, correr y andar en bicicleta en el condado de Harford! Actualmente, el sendero consta de una sección de 3,3 millas en Bel Air y un segmento de 1,7 millas en Forest Hill”.

2. La hermana de Rachel Morin confirmó su muerte y compartió una página de GoFundMe, que dice que Rachel dejó 5 hijos

La hermana de Rachel Morin, Rebekah Morin, confirmó la muerte de su hermana y compartió una página de GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral. Ella escribió en Facebook:

Como habrán escuchado de varios lugares, mi hermana, Rachel Morin, fue encontrada esta tarde temprano. Por favor, no me pidas detalles, no puedo hablar de eso en este momento. Como muchos de ustedes han visto, mi hermano Nathan y su esposa Magan perdieron a su dulce Lily Beth hace una semana. Así que toda nuestra familia se ha visto afectada por pérdidas consecutivas. Mi hermana no tenía seguro de vida y mi madre Patty Morin y yo haremos los arreglos y necesitaremos recaudar fondos para hacerlo. Así que he creado este gofundme para pagar los gastos de su funeral. ¡Por favor comparte! Donar, comentar. ¡Todo lo que pueda hacer para ayudar a correr la voz! Si desea donar directamente por favor envíeme un mensaje. Gracias.

La página había recaudado más de $18,000 al 6 de agosto de 2023. La página compartió detalles adicionales:

Es con una tristeza devastadora y un corazón roto que nuestra familia ha sido golpeada con otra angustia. Mi hermana, Rachel Morin, desapareció el sábado 5 de agosto de 2023 alrededor de las 6 p. m. En menos de 24 horas, la policía local encontró su cuerpo. Solo ha pasado una semana desde que mi sobrina Lily Beth falleció de SIDS, y descubro que tengo que hacer otro gofundme para ayudar a mi madre, Patty Morin, con los costos del funeral. No había ningún seguro de vida en el lugar. Esta no fue una muerte accidental, y ella no fue de buena gana y merece un funeral digno de su belleza. Si quedan fondos restantes, se destinarán a cosas que sus 5 hijos puedan necesitar. Por favor comparte, dona, comenta y sigue así. Una vez que hayamos hecho los arreglos, actualizaré las fechas y horas de servicio. Si desea donar directamente, envíeme un mensaje en Facebook.

3. Rachel Morin compartió fotos en Facebook con su novio Richard Tobin, fotos glamorosas y una lectura gráfica, ‘La rutina puede ser mortal’

En su página de Facebook, Rachel Morin escribió que vivía en Bel Air, Maryland, era de Dover, New Hampshire y estaba en una relación con Richard Tobin.

El 18 de febrero, cambió su foto de portada de Facebook por el gráfico, “el riesgo puede ser peligroso, pero la rutina puede ser mortal. La comodidad ha matado más sueños que la osadía.

Compartió fotos con Tobin el 3 de agosto de 2023 y escribió: “Solo comencé a tomar fotos hace unas semanas… pero estas son algunas de mis favoritas. De la playa a la montaña 🥰”

En su mayoría, publicó selfies y fotos glamorosas que la mostraban en bikini y otros atuendos. El 1 de agosto de 2023, Tobin había indicado en Facebook que estaba en una relación con Morin.

4. El novio de Rachel Morin denunció su desaparición, según el sheriff

El novio de Morin informó que ella salió de su casa para ir al sendero a las 6:00 p.m., dijo el alguacil. No lo nombró.

El alguacil dijo que el novio, que llamó al 911 para denunciar la desaparición de Morin, indicó que su auto estaba en el estacionamiento detrás de una cervecería. Dijo que los oficiales del alguacil remolcaron su auto. Dijo que un ciudadano llamó para informar que se había encontrado un cuerpo femenino fuera del camino.

Gahler dijo que “se sabe que el sendero es un lugar bastante seguro” y que será reabierto. Pidió a todos que “usaran buen juicio” en el camino.

5. La gente describió a Rachel Morin como una buena persona y expresó su preocupación por su familia e hijas

Las personas que conocían a Rachel Morin ofrecieron tributos en la página de GoFundMe. “Acabo de ver a Rachel hace unos días. La conozco a ella y a sus hijas desde hace varios años. Ella siempre fue amable conmigo. Desearía poder hacer más, pero nuevamente desearía que esto nunca sucediera”, escribió una mujer.

“Conocíamos bien a Rachel y a sus hijos, y definitivamente los extrañaremos”, escribió otra mujer.

“Lamento mucho la pérdida de su familia. Pensando en todos sus seres queridos, y especialmente en los niños”, escribió otro.

