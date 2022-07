Revelan videos de Richard Russell: robó un avión y se suicidó estrellándolo [VER]

Richard Russell era un trabajador suicida de los servicios terrestres del aeropuerto que robó un avión del Aeropuerto Internacional Sea-Tac y lo tomó en un dramático vuelo no autorizado, donde fue perseguido por aviones de combate mientras intentaba “acrobacias” en el aire antes de que el avión se estrellara.

En julio de 2022, se publicó un video que mostraba los últimos momentos de Russell pasando por seguridad, despegando del avión y comunicándose con el control de tráfico aéreo.

El hombre, conocido como “Rich” en el audio del control de tráfico aéreo y apodado el “rey del cielo” en Twitter, rompió corazones en las redes sociales mientras la gente seguía el vuelo no autorizado antes de que llegara a un final fatal. El incidente condujo a una noche dramática y trágica el 10 de agosto de 2018, cuando el avión quedó en tierra en Sea-Tac mientras los aviones de combate seguían al hombre y los controladores de tráfico aéreo intentaban sin éxito ayudarlo a aterrizar el avión.

En las redes sociales, Richard Russell usó el nombre “Beebo Russell”. (Si necesita ayuda, puede llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255).

Esto es lo que necesita saber:

Un video recientemente publicado muestra a Russell despegando en el avión de Alaska Airlines

Richard Russell Steals a Horizon Air Q400 (Exclusive New Footage) On August 10, 2018, a Horizon ground operations employee by the name of Richard Bryan Russell Jr., stole a $32,000,000 Horizon Q400 airplane, N449QX, from the Cargo 1 / Line 1 area at Seattle-Tacoma International Airport. The aircraft had been in maintenance status and was parked in an otherwise-vacant space for work on the plane's… 2022-06-14T21:37:54Z

El video muestra a Russell con una camiseta que dice “El cielo no tiene límites”, mientras pasaba por seguridad en el aeropuerto, donde trabajaba. El Puerto de Seattle lanzó el video.

Luego tomó un avión de Alaska Airlines. El avión comenzó a moverse, pero Russell saltó al avión y despegó.

New Footage Shows Moments Before Seattle Man Crashed Plane in 2018 A newly released video sheds new light on the moments leading up to Richard Russell crashing a plane. The footage shows him going through security wearing a T-shirt that says "the sky's no limit." He then boards an empty 70-seater plane and took off. Russell flew the plane around Seattle for an hour while National… 2022-07-12T22:54:59Z

Otro video lo muestra entrando al trabajo. Después de cinco horas, llegó en un vehículo de remolque cerca del avión.

“…A punto de despegar. Va a ser una locura”, dijo en un momento en transmisiones de control de tráfico aéreo.

New Video Shows Man Stealing Horizon Air Plane In 2018 Incident Newly-obtained surveillance video from 2018 shows how Richard Russell, then a Horizon Ground service agent with no pilot experience, successfully stole the plane before crashing to his death. KING’s Madison Wade reports. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news… 2022-07-09T05:00:26Z

Los videos mostraron el despegue del avión.

“Oye, me encontré en un aprieto. Estoy en el aire ahora mismo. Simplemente volando por ahí”, dijo al control de tráfico aéreo.

Richard Russell, quien pasó un tiempo en Alaska, era religioso y les dijo a los controladores de tráfico aéreo que estaba “roto”

En Facebook, Rich, usando el nombre de Beebo Russell, escribió que vivía en Sumner, Washington, era de Wasilla, Alaska, y estaba casado con Hannah Russell, quien trabajaba como asistente de pastelería y camarera, según su cuenta de redes sociales.

Richard Russell tenía un sitio web que parecía haber sido para una clase de comunicaciones de la universidad.

“¡Oigan todos! Me llamo Richard Russell, tengo 27 años y actualmente vivo en Sumner, WA con mi increíble esposa Hannah. Nací en Key West, Florida, y me mudé a Wasilla, Alaska cuando tenía 7 años. Conocí a Hannah en Coos Bay, Oregón en 2010 mientras ambos íbamos a la escuela”, dice la sección sobre mí.

Un artículo de 2012 en el Mundo describió cómo Russell conoció a su esposa. “Hannah y Beebo se conocieron en una reunión de Campus Crusade for Christ en Southwestern Oregon Community College el año pasado”, informó el sitio.

“Nuestra primera cita, me acorraló”, dijo Hannah Russell al sitio. “Estaba totalmente en contra de eso”. Su negocio contenía un letrero que decía: “Con amor eterno te he amado. Te edificaré de nuevo y serás reedificado”. En el artículo, Russell se describió a sí mismo como relajado y tranquilo.

Un ex compañero de trabajo, Rick Christenson, le dijo a The Seattle Times: “Era un tipo tranquilo. Parecía que él era muy querido por los otros trabajadores. Me siento muy mal por Richard y por su familia. Espero que puedan superar esto”. Dijo que los empleados de las aerolíneas pasan por verificaciones de antecedentes.

Surgieron conversaciones emocionales capturadas en audio entre Russell y los controladores de tráfico aéreo

An airline employee conducted an unauthorized takeoff without passengers at Sea-Tac; aircraft has crashed in south Puget Sound. Normal operations at Sea-Tac Airport have resumed. — Seattle-Tacoma Intl. Airport (@flySEA) August 11, 2018

El audio capturó conversaciones emocionales entre el hombre, llamado “Rich”, y los controladores de tráfico aéreo que intentaban ayudarlo a aterrizar de manera segura. Las autoridades dijeron que no creen que tuviera una licencia de piloto y que no están seguros de cómo pudo despegar, y mucho menos realizar trucos complicados en el aire como un “tonel rodado”. En un momento, Russell le dijo a un controlador que había jugado muchos videojuegos.

“Maldito Andrew, la vida de las personas está en juego aquí”, dijo Rich en un momento del audio, que puedes escuchar más adelante en este artículo.

“Ah, Rich, no digas cosas así”, dijo el controlador.

“No quiero lastimar a nadie. Solo quiero que me susurres cosas dulces al oído”, dijo Rich, quien afirmó que podía volar el avión porque jugaba videojuegos.

El aeropuerto Sea-Tac confirmó que el avión cayó poco tiempo después. “Un empleado de la aerolínea realizó un despegue no autorizado sin pasajeros en Sea-Tac; avión se ha estrellado en el sur de Puget Sound. Las operaciones normales en el aeropuerto Sea-Tac se han reanudado”, escribió el aeropuerto.

El audio entre el hombre conocido como “Rich” y los controladores de tráfico aéreo capturó aún más su comportamiento. “Tengo mucha gente que se preocupa por mí. Voy a decepcionarlos al escuchar que hice esto. Me gustaría disculparme con todos y cada uno de ellos. Solo un tipo roto, supongo que le faltaron algunos tornillos. Realmente nunca lo supe, hasta ahora”, dijo Richard Russell en un momento.

I'm listening through the archive of the radio chatter on the #seatac hijacking. Below are some of the clips. pic.twitter.com/ziBAYv7cgn — Jimmy Thomson (@jwsthomson) August 11, 2018

En un momento, Rich pidió ayuda para despresurizar la cabina, quejándose de que se estaba mareando.

“No necesito tanta ayuda; He jugado algunos videojuegos antes”, les dijo a los controladores tratando de ayudarlo. “Ah, salario mínimo. Lo atribuiremos a eso. Tal vez eso engrase un poco los engranajes con los de arriba”, dijo en otro momento.

En otro momento, Richard Russell dijo: “Estoy en 2100; Empecé como a los 30 y tantos”.

“Rich, ¿dijiste que te quedaban 2100 libras de combustible?” respondió el controlador.

“Sí, no sé cómo se quema… en un despegue, pero sí. Se quemó un poco más rápido de lo que esperaba”.

También dijo: “Lo voy a aterrizar, de una manera segura. Creo que voy a tratar de hacer un giro de barril, y si eso sale bien, voy a bajar la nariz y dar por terminada la noche”.

El audio de la torre SeaTac informó que los aviones estaban alineados en la pista en un punto. Puede escuchar más audio de aviación archivado sobre el incidente aquí, algunos de los cuales capturan la voz del hombre:

Primer archivo:

Segundo archivo:

Tercer archivo:

