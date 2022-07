Guatemalteco violó a niña de 10 años en Ohio, quien fue llevada a otro estado para abortar

Gerson Fuentes es el hombre de 27 años acusado de violar a una niña de Ohio de 10 años que viajó a Indiana para hacerse un aborto.

El caso saltó al frente del debate nacional sobre la decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. que anuló la legislatura Roe v. Wade. Algunas personas habían cuestionado si la historia era cierta y el presidente Joe Biden la destacó, al igual que los defensores de Roe v Wade.

“…Diez años de edad. Violada, embarazada de seis semanas. Ya traumatizado. Se vio obligado a viajar a otro estado. Imagínate ser esa niña”, dijo Biden.

Los registros de la cárcel muestran que Fuentes fue fichado en la Cárcel del Condado de Franklin en Ohio el 12 de julio de 2022. Tiene una audiencia en la corte el 22 de julio de 2022. La fianza es de $2 millones.

1. La madre de la niña les contó a los funcionarios sobre su embarazo, dicen las autoridades

Fuentes está acusado de violar a un niño menor de 13 años, según los registros judiciales del condado de Franklin.

Vivía en un apartamento en Columbus, Ohio, según los registros judiciales.

Según Columbus Dispatch, Fuentes admitió haber violado a la niña al menos dos veces.

Un detective, Jeffrey Huhn, testificó en la lectura de cargos de Fuentes que la policía de Columbus “se enteró del embarazo de la niña a través de una remisión de los Servicios Infantiles del Condado de Franklin que hizo su madre el 22 de junio”, informó el periódico.

2. Fuentes está ilegalmente en el país, dicen los informes

Fox News informó que Fuentes está ilegalmente en el país, citando una fuente de ICE.

Él es de Guatemala, informó la cadena.

ICE colocó una orden de detención en Fuentes, lo que significa que sería puesto en libertad bajo custodia federal después de que cumpla cualquier condena estatal, según Fox.

3. El niño se sometió a un aborto médico en Indiana

Un video de la lectura de cargos, compartido por Townhall.com, muestra a Fuentes compareciendo ante el tribunal asistido por un intérprete.

Un fiscal dijo en ese video que el estado estaba pidiendo retener a Fuentes sin fianza ni fianza en el caso.

Huhn, el detective, testificó que la madre indicó que su hija de 10 años estaba embarazada. Ya no está embarazada porque tuvo un aborto interrumpido médicamente, confirmó. Tuvo la consulta el 29 de junio. “Yo creo que el procedimiento se inició el 30. Los productos de la concepción fueron recogidos el 2 de julio”, testificó.

Aclaró que se refería al feto abortado. Los “productos de la concepción se ingresaron como evidencia” para las pruebas de ADN, dijo.

El aborto ocurrió en Indianápolis, Indiana, informó el Dispatch.

El periódico agregó que el ADN del feto abortado en la clínica se estaba probando contra Fuentes y los hermanos del niño.

El Dispatch señaló que la jueza de la corte municipal del condado de Franklin, Cynthia Ebner, “dijo que el caso no justificaba que Fuentes, quien se cree que es indocumentado, sea retenido sin fianza”.

La niña no pudo abortar en Ohio porque, después de que se anuló Roe vs. Wade, entró en vigor la “Ley del latido del corazón” de Ohio, que prohíbe “la mayoría de los abortos alrededor de las seis semanas o cuando se detecta el primer latido del corazón fetal”, según 10tv.

Según Fox News, el fiscal general del estado dijo que “las excepciones a la ley de Ohio habrían permitido que la niña abortara en el estado”.

4. Las autoridades obtuvieron una muestra de saliva de Fuentes, quien está acusado de confesar el delito.

El 6 de julio, según 10tv, la víctima “identificó a Fuentes ante las autoridades como la persona que la violó”.

Los detectives, menos de una semana después, tomaron una muestra de saliva de Fuentes usando una orden de cateo.

Luego confesó la violación, informó 10tv.

El Indianapolis Star publicó por primera vez la historia del viaje de la niña fuera del estado para abortar. Esa historia nombra a la Dra. Caitlin Bernard, una obstetra y ginecóloga de Indianápolis.

También informó que un partidario de la niña había pedido ayuda a Bernard, diciendo que la niña estaba embarazada de seis semanas y tres días y, por lo tanto, ya no podía abortar en Ohio.

5. Algunos habían cuestionado si la historia era cierta

Algunos habían cuestionado la historia de la violación antes del arresto porque inicialmente había pocos detalles.

National Review había informado, antes de que se anunciara el arresto, “La única fuente de la historia se niega a responder preguntas importantes que podrían probar si es verdadera o falsa”, refiriéndose a Bernard.

El fiscal general de Ohio dijo antes del arresto que su oficina no escuchó “ni un susurro” sobre el caso, según The New York Post.

“Tenemos un sistema de aplicación de la ley descentralizado en Ohio, pero tenemos contacto regular con los fiscales, la policía local y los alguaciles”, dijo Dave Yost a Fox News, informó el Post. “Ni un susurro en ninguna parte”.

