Hombre asesinó a su exnovia en un restaurante de Ohio: Richard Nelson

Un hombre de Ohio asesinó a tiros a su exnovia en un incidente que ocurrió en horas de la mañana del viernes 16 de abril en el interior de una sucursal del restaurante Bob Evans en la ciudad de Canton.

Richard Nelson, de 54 años, fue arrestado por las autoridades de Canton y su fianza fue fijada en dos millones de dólares después de declararse inocente por el homicidio agravado de su expareja.

La víctima, identificada como Rebecca Jean Rogers, de 38 años, se desempeñaba como mesera en el restaurante en donde fue brutalmente asesinada por su exnovio.

A 54-year-old man was arrested in Ohio Friday night after an 11-hour manhunt following the shooting death of Rebecca Jean Rogers. https://t.co/R858ACfm0J

Rogers murió como consecuencia de las graves heridas que sufrió después de haber recibido al menos dos impactos de bala.

The New York Post reveló que los clientes del restaurante se refugiaron debajo de las mesas del local en medio de la balacera que fue perpetrada por Richard Nelson en contra de Rebecca Jean Rogers.

El medio de comunicación agregó que el sospechoso huyó del establecimiento antes de la llegada de los agentes policiales.

El Departamento de Policía de Canton confirmó al sitio web WKYC que Nelson fue arrestado horas más tarde de registrarse el fatídico tiroteo.

Daily Voice reportó que las autoridades policiales señalaron que Richard Nelson y Rebecca Jean Rogers habían puesto fin a su relación amorosa recientemente.

Rebecca Jean Rogers, 38, was fatally shot by an ex-boyfriend in an Ohio Bob Evans restaurant as she served customers. The suspect had been charged with felonious assault and domestic violence several times, but grand juries opted not to indict him. #ohleg https://t.co/GP1u8vH3rz

