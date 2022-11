Heroico hombre frenó al autor del tiroteo en Colorado y evitó una tragedia mayor

Richard Fierro es un veterano del ejército de los EE.UU. que fue nombrado por la policía como uno de los dos héroes a los que se les atribuye haber sometido al tirador en masa Club Q, probablemente salvando otras vidas.

Fierro habló con los medios de comunicación el 21 de noviembre de 2022, en una emotiva rueda de prensa. “No estaba pensando. Simplemente corrí y lo atrapé”, dijo. Dijo que su entrenamiento de combate entró en acción y le proporcionó “el reflejo. Vamos. Ve al fuego. Detener la acción. Detener la actividad. No dejes que nadie salga lastimado”.

Según The Denver Post, Fierro es un veterano del Ejército de los EE. UU. Fierro estuvo en el Ejército durante 15 años, sirviendo “tres giras en Irak y una en Afganistán, saliendo con el grado de mayor”, informó el diario.

Fierro es dueño de Atrevida Beer Co. en Colorado Springs con su esposa.

La esposa y la hija de Fierro estaban con él cuando el pistolero ingresó al club; su hija Kassy se rompió la rodilla y su novio, Raymond Green Vance, fue una de las cinco personas que perdieron la vida, dijo Fierro en la conferencia de prensa.

La familia fue al club para ver actuar a la cita del baile de graduación de Kassy, dijo.

El otro héroe fue identificado como Thomas James por la policía de Colorado Springs. No ha hablado en público. Sin embargo, Fierro lo elogió durante la conferencia de prensa y explicó cómo el otro héroe lo ayudó a someter al asesino.

Anderson Lee Aldrich, de 22 años, el tirador acusado, irrumpió en el club nocturno LGBTQ y abrió fuego, dice la policía. El esta en el hospital. Disparó y mató a cinco personas y dejó a otras 19 heridas, 17 por heridas de bala, según la policía.

Esto es lo que necesita saber:

Fierro, un veterano del ejército, le dijo a los medios: “Necesitaba salvar a mi familia”

Fierro habló largo y tendido sobre cómo considera a todos en el club una familia. Dijo que es heterosexual, pero él y su familia van al club para apoyar a la comunidad.

“Hay cinco personas a las que no pude ayudar y una de las cuales era familiar para mí, Raymond fue parte de mi familia hasta que mi hija estaba en la escuela secundaria. Iba a sus partidos de fútbol. Me senté con su madre… Son grandes personas”, dijo Fierro.

Dijo que otros dos amigos de la familia están en el hospital y están “sobreviviendo”.

“No tuve vergüenza con nada de esto. Apoyo a mi comunidad, sea quien sea, amo a todos”, dijo. “…La gente sabe que los Fierros están ahí para ellos”.

“…Hay videos y todo tipo de cosas. Simplemente me puse en modo y necesitaba salvar a mi familia y esa familia en ese momento eran todos en esa habitación”, dijo. “Para eso me entrenaron. Lo vi, fui a buscarlo y luego lo derribé”.

Dijo que le dijo a Aldrich mientras lo golpeaba: “Te voy a matar”.

“Soy un tipo emocional, pero trato de no serlo. Trato de ser fuerte para mi familia. Traté de salvar a la gente, y no funcionó para cinco. Hay cinco personas que no están en casa en este momento”, dijo.

“Pasé por esto con el Día de Acción de Gracias en Irak, hombre”, agregó.

“Simplemente hice lo que tenía que hacer. Sé que no soy profesional. Serví a mi nación durante 15 años, y me hizo muchas cosas a mí y a mi familia. Estaba roto físicamente. Simplemente no podía hacerlo más”.

Dijo que está orgulloso de su servicio militar. “Los soldados son genuinos. Ellos hacen esto por sí mismos. Y sus familias y sus hermanos y hermanas”.

Señaló: “Salimos a ver un espectáculo y pasar un buen rato”.

“Lo intenté. Traté de acabar con él”. Dijo que la rodilla de su hija está rota.

Fierro habló en español durante parte de la conferencia de prensa.

“No sé si fue lo correcto. Simplemente lo hice”, dijo.

‘El tipo entró disparando’, dijo Fierro

Thank you FB friends for the pouring out your kind words I will share them my Son. As you know we lost Raymond the one in the picture with my Granddaughter. Publicado por Fierro Richard en Lunes, 21 de noviembre de 2022

Fierro describió vívidamente el dramático encuentro con el tirador.

“El tipo entró disparando, hombre, entró disparando. No sé a qué le estaba disparando”.

Dijo que se zambulló y cayó hacia atrás. Miró hacia arriba y vio las “placas blindadas” del pistolero. Hubo “un momento de calma”.

Saltó y “lo agarró por la parte posterior de su armadura barata y lo tiré hacia abajo”.

Otro hombre que se escondía, presumiblemente James, “hizo lo mismo”. Ambos estaban sometiendo a Aldrich.

“Él (Aldrich) fue por su pistola”, dijo Fierro, quien agregó que “le quitó la pistola”.

Dijo que “comenzó a cazar ballenas con este tipo”.

El otro héroe estaba pateando al pistolero en la cabeza, mientras Fierro gritaba a la gente que llamara al 911.

“Estoy golpeando a este tipo. Este chico está tratando de moverse. Está tratando de obtener su munición, sus armas”.

Fierro le dijo a un artista que pateara al tirador y “ella tomó su tacón alto y se lo metió en la cara o en la cabeza, lo que sea que pudiera golpear”.

Fierro agregó: “Esto es en Colorado Springs, hombre. Esta mierda no está bien”.

“Lo estaba maldiciendo, le estaba diciendo que lo iba a matar. Veré a ese tipo en la corte y ese tipo verá quién lo mató”.

Un ser querido describió cómo Fierro estaba ‘cubierto de sangre’ pero ‘detuvo al tirador’

Una persona que estaba con Fierro escribió una larga cuenta en la página de Facebook de Atrevia Beer Company.

“He luchado con la forma de abordar la horrible serie de eventos que han ocurrido”, decía la publicación.

“Mi familia, amigos y yo decidimos pasar una noche divertida. Fuimos a @clubqcoloradosprings para celebrar el cumpleaños de otro querido amigo. Desafortunadamente, estábamos todos allí cuando entró el tirador. Fue un caos absoluto. Fue aterrador”.

La publicación continuó:

Kassy se rompió la rodilla mientras corría para cubrirse. A nuestros mejores amigos les dispararon varias veces. Me lastimé el lado derecho de mi cuerpo y Rich se lastimó ambas manos, rodillas y tobillos cuando detuvo al tirador. Estaba cubierto de sangre. Todos se están recuperando, afortunadamente. Nadie. NADIE debería tener que presenciar un derramamiento de sangre como este. Con un corazón increíblemente pesado y roto, perdimos a Raymond, quien había sido parte de nuestras vidas desde que nuestra hija estaba en la escuela secundaria. Raymond era el novio de Kassy. Lo vamos a extrañar mucho a él y a su brillante sonrisa. Estamos pasando por muchas emociones como familia y como cervecería. La pérdida de vidas y los heridos están en nuestros corazones. Estamos devastados y desgarrados. Amamos a nuestra comunidad #lgbtq y los apoyamos. Este cobarde y despreciable acto de odio no tiene cabida en nuestras vidas o negocios. F *** ODIO. Nos ha dejado a nosotros y a nuestra comunidad marcados pero no rotos. Mucho amor para todos.

