Christopher Brown y Matthew Mahrer arrestados tras amenazar sinagogas en New York

Christopher Brown y Matthew Mahrer fueron arrestados con una pistola y un cuchillo en Penn Station en la ciudad de Nueva York el 19 de noviembre de 2022, luego de que la policía de Nueva York dijera que amenazaron con atacar sinagogas judías en publicaciones en línea. Brown llevaba un brazalete con la esvástica, dijo la policía.

Brown, de 21 años, de Aquebogue, Nueva York, fue acusado de posesión criminal de un arma y de hacer una amenaza terrorista y Mahrer, de 22 años, de Manhattan, fue acusado de posesión criminal de un arma de fuego y posesión criminal de un arma, según muestran los registros judiciales.

Las autoridades dijeron que se enteraron de una “amenaza creíble” para la comunidad judía en la ciudad de Nueva York y se envió una alerta de “estar atentos” a los agentes de policía de la zona. Brown está acusado de hacer publicaciones antisemitas y amenazantes en Twitter. Brown y Mahrer fueron vistos por oficiales después de tomar el Ferrocarril de Long Island y fueron arrestados el sábado por la mañana, dijo la policía.

Según lo alegado, los dos acusados ​​poseían un arma de fuego, un cargador de alta capacidad, municiones, un cuchillo estilo militar de 8 pulgadas de largo, un parche en el brazo con la esvástica, un pasamontañas y un chaleco antibalas, entre otras cosas”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin. dijo Bragg en un comunicado. “Se evitó una posible tragedia cuando fueron interceptados por agentes de policía en Penn Station, dado que las publicaciones en línea indicaron la intención de usar estas armas en una sinagoga de Manhattan”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo en una conferencia de prensa el 21 de noviembre: “Gracias al excepcional trabajo de investigación del FBI y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del NYPD, la Oficina de Inteligencia del NYPD y el Departamento de Policía de la MTA, los sospechosos fueron detenidos antes de que pudieran actuar. sobre el supuesto plan para asesinar a miembros de la comunidad judía en nuestra ciudad”.

Las detenciones se realizaron la madrugada del sábado. Adams agregó: “Esta no fue una amenaza ociosa. Esta era una amenaza real. Después de arrestar a los sospechosos, los agentes de la ley recuperaron un arma de fuego semiautomática Glock… con un cargador extendido de 30 cartuchos, una mira láser, un cuchillo de caza grande, un pasamontañas negro y un brazalete nazi”. Adams inicialmente dijo que el arma era un arma fantasma, pero luego aclaró que el número de serie del arma había sido oscurecido o eliminado, pero no era un arma fantasma.

Esto es lo que necesita saber sobre Christopher Brown y Matthew Mahrer:

1. Christopher Brown y Matthew Mahrer fueron a la Catedral de San Patricio antes de ir a comprar un arma, dice la policía

Armed men planned to attack NYC synagogues, NYPD says The Jewish community is on high alert, but police say they stopped a major threat Saturday night at Penn Station, CBS2's Kristie Keleshian reports. 2022-11-20T14:05:26Z

Según documentos judiciales, Christopher Brown y Matthew Mahrer se reunieron en la Catedral de San Patricio en Manhattan para “recibir la bendición” de un sacerdote católico antes de viajar juntos para comprar un arma, informa NBC News.

En la corte, los fiscales dijeron que Brown y Mahrer viajaron juntos a Pensilvania para comprar un arma “con la intención de usarla en un ataque a una sinagoga”, informó The New York Post.

El comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, dijo en la conferencia de prensa: “Los esfuerzos concentrados y colectivos de la policía de Nueva York y nuestros socios pudieron descubrir, investigar y, lo que es más importante, detener una amenaza para nuestra comunidad judía. Esta fue una operación urgente de varias agencias para abordar el peligro que se estaba desarrollando en tiempo real. … Es importante que nuestras comunidades sepan que nunca toleraremos el odio o la violencia en la ciudad de Nueva York”.

Mike Driscoll, subdirector de la oficina local del FBI en Nueva York, dijo en la conferencia de prensa que el FBI y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo recibieron información sobre “un individuo que se cree que representa una amenaza física para una sinagoga no identificada”. Driscoll dijo: “Con un sentido significativo de urgencia, los miembros de la JTTF se dispusieron a identificar a la persona o personas involucradas”.

Driscoll dijo que los investigadores primero identificaron a Brown y luego también identificaron a Mahrer como un “asociado”. Driscoll dijo que “no hay indicios” de una amenaza continua para la comunidad judía o cualquier comunidad en Nueva York asociada con el caso.

2. Brown tuiteó ‘Voy a preguntarle a un sacerdote si debo convertirme en esposo o disparar a una sinagoga’, dice la policía

2 arrested after Twitter threats to 'shoot up a synagogue' Social media posts about attacking a synagogue represented a real danger to New York City's Jewish community, Mayor Eric Adams said Monday. 2022-11-21T22:40:35Z

Según documentos judiciales, Brown tuiteó el jueves: “Le preguntaré a un sacerdote si debo convertirme en esposo o disparar a una sinagoga y morir”. El sospechoso tuiteó: “Se harán grandes movimientos el viernes” y “Esta vez, realmente lo haré”, dijeron los fiscales. Sus cuentas de Twitter parecen haber sido eliminadas.

The Daily Beast informó que Brown vestía una camiseta que decía: “Tengo un arma y soy esquizofrénico”. El sitio de noticias escribió: “A principios de semana, la División de Inteligencia de la policía de Nueva York había notado que un individuo con los nombres de usuario de Twitter VrilKhan y Vrilgod había estado mezclando publicaciones de incel con conversaciones sobre chalecos antibalas, entrenamiento con armas de fuego y ‘disparar a una sinagoga y morir’”.

Driscoll agradeció al público por los consejos compartidos en el caso y pidió a cualquier persona con información sobre Brown o Mahrer o cualquier otra amenaza potencial que se comunique con el FBI o la policía de Nueva York. Dijo que esto es “todavía una investigación activa”.

Bragg, el fiscal de distrito, dijo: “Las acusaciones en los documentos judiciales son contundentes. Posesión de un arma de fuego, un cargador de alta capacidad, un cuchillo estilo militar de 8 pulgadas de largo, un parche en el brazo con la esvástica y una publicación en Twitter sobre disparar contra una sinagoga. La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan utilizará todos los recursos de nuestro programa antiterrorista y nuestra unidad ampliada de delitos de odio para la rendición de cuentas y la justicia en este asunto. No toleramos las armas ilegales en esta ciudad. No toleramos el odio y el antisemitismo en esta ciudad. Y no toleramos la violencia en esta ciudad”.

3. Brown le dijo a la policía que dirige un grupo de supremacistas blancos en Twitter y Mahrer es uno de sus seguidores, dijo la policía

Suspects Arrested At Penn Station Were Believed To Be Targeting Manhattan Synagogue A total of 11 charges were filed against two men, 22 and 21 years old, who prosecutors say were targeting a Manhattan synagogue. NBC News' Gary Grumbach reports on how the two were arrested at New York City's Penn Station and the antisemitic social media posts they were connected to. » Subscribe to NBC News:… 2022-11-21T20:28:18Z

Los fiscales dijeron en documentos judiciales que Brown le dijo a la policía que dirige un “grupo de supremacistas blancos en Twitter” y Mahrer es un seguidor, informó NBC News. Le dijo a la policía: “Iba a ser un cobarde y me volaría los sesos con eso. Me tomó tres años comprar finalmente el arma. Matt es uno de mis seguidores. Tengo parafernalia nazi en mi casa. Creo que es realmente genial”, dijeron los fiscales.

Según The Post, Brown es un “esquizofrénico diagnosticado”. La hermana de Brown, Kayla Brown, le dijo a CBS News: “Él no es una mala persona. Está muy enfermo, ya sabes, y necesita ayuda. La última vez que hablé con mi hermano fue anoche. Dijo que estaba en Pensilvania, no estoy seguro de por qué. Y luego dijo que el FBI lo llamó. No estaba realmente seguro de por qué. Estaba confundido, y luego silencio de radio desde entonces. Mi hermano está muy enfermo y no está medicado. Sabes, cuando éramos niños, lidiamos con muchas cosas. Nunca se ocupó de eso”.

Ella agregó: “Siempre nos preocupamos de que se lastimara. Mi hermano nunca lastimaría a nadie. Se lastimaría a sí mismo antes de lastimar a alguien más. Realmente quiero tratar de hablar con él y decirle: ‘Escucha, necesitas ayuda’. Ha ido demasiado lejos. Necesitas ayuda. Te estás lastimando a ti mismo, a los demás y a todos los que se preocupan por ti”.

Adams dijo en la conferencia de prensa: “Un brazalete nazi. En nueva york. En 2022. Piense en eso por un momento. Hace más de 77 años, después de que los soldados aliados liberaran Auschwitz y expusieran la magnitud de los horrores del Holocausto, el odio está aumentando en Estados Unidos, una nube oscura sobre nuestra nación. Ha sido normalizado por políticos y celebridades, amplificado por las redes sociales y las noticias por cable. Y armado por la fácil disponibilidad de armas en este país. … Esta es una mezcla tóxica con implicaciones aterradoras para nuestra sociedad”.

4. La familia de Mahrer dice que tiene ascendencia judía y que su abuelo es un sobreviviente del Holocausto de 93 años

2 charged with threatening NYC synagogue Police in New York City provided new details about the arrest of two men accused of plotting to attack a synagogue. They were arrested at a train station hours after Jewish organizations tipped off police to the threat. #news #newyork "CBS Evening News with Norah O'Donnell" delivers the latest news and original reporting, and goes… 2022-11-22T00:17:03Z

El abogado de Mahrer dijo en la corte que tiene ascendencia judía y que su abuelo es un sobreviviente del Holocausto de 93 años, informó The New York Post. El abogado Brandon Freycint le dijo al periódico que Mahrer ha sido diagnosticado con autismo, trastorno bipolar, ansiedad y AHDH.

“Hay muchas preguntas aquí”, dijo Freycint a The Post. “Mi cliente es de ascendencia judía. Vive con sus padres y su abuelo es en realidad un sobreviviente del Holocausto de 93 años, y mi cliente es su cuidador a tiempo parcial”. La madre de Mahrer le dijo al periódico fuera de la corte sobre su hijo: “Él no es lo que dicen que es”.

Adams dijo en la conferencia de prensa: “Desde la masacre de compradores negros en Buffalo hasta los asesinatos en un club nocturno LGBTQ+ en Colorado Springs durante el fin de semana, vemos comunidades de todo el país que son atacadas por su raza, sus creencias y su forma de vida. No se puede permitir que este odio se afiance y construya y gane más terreno. Estados Unidos debe vencer la creciente amenaza del terrorismo interno. Es real. Es aquí. Y debemos tener un enfoque formidable para ello. Y debemos rechazar el odio y la división que lo impulsa. Esta vez, gracias a la coordinación minuciosa entre múltiples agencias, en numerosos niveles de gobierno, pudimos evitar esta amenaza”.

Adams agregó: “Está claro que hay otros que comparten creencias antisemitas e ideas de odio. Debemos y estaremos atentos en las semanas previas a Hanukkah y esta temporada navideña y la policía de Nueva York hará su parte”.

5. Brown recibió la orden de ser detenido sin derecho a fianza, mientras que Mahrer pagó una fianza de $300,000 después de que la pareja compareciera ante el tribunal

Amid recent threats to Jewish & LGBTQ communities, I have directed @nyspolice to ramp up monitoring & increase support for communities that are potential targets of hate crimes. Here in New York, violence or bigotry will never be tolerated. We stand united against hate. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 20, 2022

Según los registros en línea, ambos hombres comparecieron ante el tribunal el domingo 20 de noviembre. Brown fue detenido sin derecho a fianza, según muestran los registros. Mahrer fue liberado después de pagar una fianza de $300,000 o una fianza en efectivo de $150,000. Las condiciones de su liberación no estaban disponibles de inmediato.

No quedó claro de inmediato si Brown y Mahrer podrían enfrentar cargos adicionales en la corte estatal de Nueva York o si las autoridades federales también podrían presentar cargos contra ellos. Driscoll, del FBI, dijo que la investigación continúa.

Sewell, el comisionado de la policía de Nueva York, dijo en un comunicado: “Estamos extremadamente agradecidos con los investigadores de la policía de Nueva York y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley que descubrieron y detuvieron una amenaza para nuestra comunidad judía. Los arrestos de esta mañana en Penn Station y las incautaciones de armas son prueba de su vigilancia y colaboración que mantiene seguros a los neoyorquinos”.

Bragg, el fiscal de distrito, agregó en Twitter: “Apoyamos a la comunidad judía y condenamos todos los actos de odio y antisemitismo. Agradecemos a nuestros socios policiales @NYPDnews y @FBI por su colaboración continua en este caso”.

