Revelan detalles de los asesinatos de los estudiantes universitarios de Idaho

Las autoridades han revelado la declaración jurada de los asesinatos de Idaho que detalla la evidencia policial en el asesinato cuádruple de cuatro estudiantes universitarios.

Puede leer la declaración jurada en su totalidad haciendo click aquí.

La declaración jurada fue publicada por el Sistema Judicial del estado de Idaho durante el 5 de enero de 2023. La información detalla la escena del crimen en los asesinatos de Kaylee Goncalves, Ethan Chapin, Madison Mogen y Xana Kernodle, los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron asesinados a puñaladas el 13 de noviembre de 2022, en una propiedad en alquiler fuera del campus universitario, según comunicados policiales anteriores a través de un sitio web creado por las autoridades para proporcionar información.

Bryan Kohberger, estudiante de posgrado en criminología de la Universidad de Washington, está siendo acusado en relación con las muertes. Las autoridades esperaron hasta que Kohberger regresó a Idaho (había ido a la casa de sus padres en Pensilvania después de los homicidios) antes de publicar la declaración jurada.

Tenga en cuenta que los detalles de la declaración jurada son gráficos e inquietantes.

Esto es lo que necesita saber:

La declaración jurada describe en detalles gráficos dónde se encontraron los cuerpos

De acuerdo con la declaración jurada, el 13 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 4:00 PM, el Departamento de Policía de Moscow, un sargento y el oficial de policía de Moscow, Brett Payne, acudieron a la residencia de King Road para ayudar con la seguridad de la escena y procesar la escena del crimen.

Un oficial y Payne ingresaron a la casa por la puerta del piso inferior, dice la declaración jurada. Payne recorrió el pasillo hasta la habitación oeste en el segundo piso, que era la habitación de Kernodle, dice la declaración jurada. Justo antes de esta habitación, había una puerta de baño en la pared sur del pasillo, dice la declaración jurada.

Cuando Payne se acercó a la habitación, pudo ver un cuerpo, más tarde identificado como el de Kernodle, tirado en el suelo, según la declaración jurada. Ella falleció con heridas “que parecían haber sido causadas por un arma blanca”, de acuerdo con la declaración jurada.

En esa misma habitación también estaba Ethan Chapin, quien también falleció, dice la declaración jurada. Él fue asesinado por “lesiones con objetos cortantes”, según la declaración jurada.

En el tercer piso de la residencia había dos dormitorios y un baño. El dormitorio en el lado oeste del piso era el dormitorio de Kaylee Goncalves, dice la declaración jurada. Había un perro en la habitación cuando la policía de Moscow respondió inicialmente; el perro pertenecía a Goncalves y su exnovio Jack Ducoeur, según la declaración jurada, que agrega que Ducouer le dijo a la policía que él y Goncalves compartían el perro.

El dormitorio de Mogen también estaba en el tercer piso, en la esquina suroeste.

Cuando entró la policía, el oficial pudo ver “dos mujeres en la cama individual de la habitación. Tanto Goncalves como Mogen fallecieron con heridas de arma blanca visibles”, dice la declaración jurada.

Las autoridades encontraron ADN masculino en la funda de un cuchillo dejado en la escena del crimen, dice la declaración jurada

Una funda de cuero marrón estaba sobre la cama al lado derecho de Mogen, según la declaración jurada. La funda tenía un “Ka-Bar”, “USMC”, el globo del águila del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y la insignia del ancla estampada en el exterior, dice la declaración jurada.

Se dejó ADN masculino en el botón de presión de la funda del cuchillo, según la declaración jurada.

La policía entrevistó a los dos compañeros de cuarto sobrevivientes que estaban en la casa cuando ocurrieron los asesinatos, dice la declaración jurada.

En la noche del 12 de noviembre de 2022, Chapin y Kernodle fueron vistos en la casa de la hermandad Sigma Chi desde las 9:00 PM a la 1:45 AM del 13 de noviembre de 2022, cuando regresaron a la residencia de King Road, donde Chapin era huésped de Kernodle, dice la declaración jurada.

Goncalves y Mogen estaban en un bar local, el Corner Club, en Moscow, Idaho, y se les podía ver en un video en el club entre las 10:00 PM y la 1:30 AM, cuando fueron a un sitio de comida local llamado “Grub Truck”, según la declaración jurada.

Luego recibieron un viaje a casa a la 1:56 AM, dice la declaración jurada.

Los compañeros de cuarto le dijeron a la policía que los ocupantes de la residencia de King Road estaban en casa a las 2:00 AM y dormidos o al menos en sus habitaciones aproximadamente a las 4:00 AM. Eso es con la excepción de Kernodle, quien recibió una entrega de DoorDash a las 4:00 AM, dice la declaración jurada.

Kernodle pudo haber estado en TikTok cuando el asesino entró a la casa, dice la declaración jurada

Una de las compañeras de cuarto sobrevivientes dijo que originalmente se fue a dormir a su habitación en el lado sureste del segundo piso, pero se despertó a las 4:00 AM por lo que sonaba como Goncalves jugando con su perro en una de las habitaciones de arriba, dice la declaración jurada.

Ella escuchó a una persona que pensó que era Goncalves decir algo como “hay alguien aquí”, dice la declaración jurada, y agregó que podría haber sido Kernodle, porque probablemente estaba despierta y en TikTok a las 4:12 AM.

La compañera de cuarto sobreviviente, identificada solo por sus iniciales en la declaración jurada, dijo que miró desde su habitación pero no vio nada, según la declaración jurada.

Ella abrió la puerta por segunda vez cuando escuchó lo que pensó que era un llanto proveniente de la habitación de Kernodle, dice, y luego escuchó una voz masculina decir algo como: “Está bien, te ayudaré”.

Una compañera de cuarto sobreviviente dice que se encontró con el asesino, que era una figura ‘vestida de negro’, dice la declaración jurada

Dylan Mortensen y Bethany Funke eran los dos compañeras de cuarto que se encontraban en la casa cuando ocurrió el ataque. La declaración jurada se refiere a ellas solo por sus iniciales y dice que Mortensen vio al asesino.

A las 4:17 AM, una cámara de seguridad cercana captó un audio distorsionado de lo que “sonaba como voces o un gemido seguido de un ruido sordo, dice la declaración jurada, y también se puede escuchar a un perro ladrando varias veces a partir de las 4:17 AM”.

Una de las compañeras de cuarto sobrevivientes dijo que abrió la puerta por tercera vez después de escuchar el llanto y “vio una figura vestida de negro y una máscara que cubría la boca y la nariz de la persona caminando hacia ella. D. M. describió la figura como de 5’10 de altura “o más alto, masculino, no muy musculoso, pero de complexión atlética con cejas pobladas”, dice la declaración jurada.

Él pasó junto a ella mientras ella estaba en “fase de shock congelada” y caminó hacia la puerta corrediza de vidrio trasera, dice la declaración jurada.

Ella se encerró en su habitación. Ella no dijo que lo reconoció a él, dice la declaración jurada.

Las autoridades creen que los homicidios ocurrieron entre las 4:00 AM y las 4:25 AM, dice la declaración jurada.

En la escena del crimen, las autoridades encontraron una huella de zapato latente, agrega la declaración jurada. Eso mostraba un patrón en forma de diamante similar a una suela de zapato tipo Vans justo afuera de la habitación de D.M., según la declaración jurada.

El Hyundai Elantra blanco fue rastreado a través de múltiples piezas de video, dice la declaración jurada

Se encontró un sedán blanco en una revisión de imágenes de video. El automóvil no tenía placa delantera, dice la declaración jurada.

Se encontraron múltiples avistamientos del vehículo en imágenes de video. Inicialmente, pasó tres veces por la residencia de King Road, dice la declaración jurada.

El vehículo partió de la residencia a las 4:20 AM a alta velocidad, dice la declaración jurada, y agrega que las autoridades identificaron el vehículo como un Hyundai Elantra. Ellos se centraron en las personas que poseían un Hyundai Elantra blanco 2011-2016, según la declaración jurada.

La policía tuvo acceso a imágenes de video en el campus de la Universidad Estatal de Washington en Pullman, Washington, dice, y agregó que las cámaras de vigilancia capturaron un sedán blanco a las 2:44 AM del 13 de noviembre.

El vehículo fue observado en cinco cámaras en Pullman Washington y en las cámaras del campus de la Universidad de Washington alrededor de las 5:25 AM, dice la declaración jurada.

Ese es el campus donde Kohberger era estudiante de posgrado, según un sitio web de WSU ahora eliminado.