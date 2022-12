Identifican al hombre que asesinó a los estudiantes en Idaho: Bryan Kohberger

Bryan Kohberger fue identificado como el sospechoso que está siendo acusado de las muertes a puñaladas de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en un hecho ocurrido en Moscow, Idaho. Kohberger, de 28 años, fue arrestado el 30 de diciembre de 2022 en el Condado de Monroe, Pensilvania, según muestran los registros judiciales. Su nombre fue confirmado por WPVI, una estación de noticias de Filadelfia.

Kohberger se enfrenta a la extradición a Idaho por cargos de asesinato, informó la estación de noticias. Kohberger, nativo de Albrightsville, Pensilvania, es estudiante de posgrado en la Universidad Estatal de Washington en Pullman, Washington, no muy lejos de Moscow. Según el sitio web de Universidad Estatal de Washington, Kohberger está cursando su doctorado en justicia penal y criminología.

Las muertes han sacudido a la ciudad del campus universitario. Los cuatro amigos fueron localizados dentro de una residencia. Las muertes fueron declaradas previamente como un homicidio.

“Las cuatro personas fueron identificadas como Ethan Chapin, de 20 años, de Conway, WA; Madison Mogen, de 21 años, de Coeur d’Alene, ID; Xana Kernodle, de 20 años, de Avondale, AZ; y Kaylee GonCalves, de 21 años, de Rathdrum, ID”, escribió la policía de Moscow, Idaho, en un comunicado.

La causa de la muerte fue homicidio con arma blanca.

Las autoridades estaban buscando un cuchillo militar estilo Rambo llamado cuchillo KA-BAR, según la periodista Angela Palermo.

“Había sangre por todas partes”, dijo una fuente de investigación al diario Daily Mail. “Tenemos investigadores que han estado en el trabajo durante 20, incluso 30 años, y dijeron que nunca habían visto algo así”.

De acuerdo con KXLY, el forense dijo que había mucha sangre y que la causa de la muerte fue un apuñalamiento. En este punto, no hay indicios de que el abuso de sustancias haya contribuido a las muertes, informó la estación de televisión.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Las víctimas eran todas estudiantes de la Universidad de Idaho

“Las cuatro víctimas eran estudiantes de la Universidad de Idaho. Respete la privacidad de la familia, los amigos y los seres queridos de las víctimas mientras el Departamento de Policía de Moscow investiga este trágico evento”, indicó el comunicado de prensa de la policía al momento de darse a conocer la noticia.

Hay una página de GoFundMe creada con el propósito de ayudar a las familias de GonCalves y Mogen, que eran amigas cercanas.

“La comunidad Vandal perdió a cuatro personas increíbles. Kaylee ocupaba un lugar muy especial en mi corazón como mi pequeña hermandad. Siempre apreciaré nuestra amistad y todos los increíbles recuerdos que creamos juntas. 👼🏼💛✨”, escribió una mujer que compartió el GoFundMe.

2. La policía respondió a una llamada ‘por un individuo inconsciente’

El jefe de policía James Fry dijo en una conferencia de prensa durante el 20 de noviembre de 2022 que los asesinatos han sacudido a la comunidad. Fry calificó lo sucedido como un crimen “complejo y terrible” que llevaría tiempo resolver.

El capitán de la policía de Moscow, Roger Lanier, dijo en la conferencia de prensa que en la noche del 12 de noviembre, Goncalves y Mogen estaban en un bar local y luego en un camión de comida en el centro de Moscow, llegando a casa a la 1:45 AM. Kernodle y Chapin llegaron a casa de un fiesta de fraternidad al mismo tiempo. A la 1:00 AM, los dos compañeros de cuarto sobrevivientes regresaron de otros lugares de la comunidad y no se despertaron durante algún tiempo.

La llamada al 911 se realizó justo antes de la medianoche y fue realizada por el teléfono de uno de los compañeros de cuarto sobrevivientes. La causa y forma de muerte fue homicidio con arma blanca. Era probable que todos estuvieran dormidos durante el ataque. Cada uno fue apuñalado varias veces y algunos tenían heridas defensivas. No había señales de agresión sexual.

Los investigadores han determinado dos áreas de interés en la ciudad, por lo que buscan videos de vigilancia adicionales y pistas.

Según Lanier, los dos compañeros de cuarto sobrevivientes, un hombre visto en el camión de comida con una sudadera con capucha blanca, un vehículo que transportaba a Kaylee y Madison a casa en las primeras horas de la madrugada. “Además, la identidad de la persona que llamó al 911 y la llamada al 911 no se han revelado”, dijo Lanier.

Él dijo que los investigadores estaban al tanto de múltiples llamadas telefónicas de Kaylee y Madison a un hombre.

Las víctimas no estaban atados o amordazados. Los detectives incautaron el contenido de tres contenedores de basura, pero no encontraron nada. Los investigadores no han localizado el arma homicida.

La policía dijo que la “totalidad de las circunstancias” los lleva a creer que es un crimen dirigido, pero no pueden decir quién fue atacado específicamente debido a la investigación en curso.

Los investigadores no creen que la persona que llamó al 911 fuera el asesino.

El alcalde Art Bettge le dijo a Fox News que el motivo no está claro y podría ir desde un “robo que salió mal” hasta un “crimen pasional”.

La policía de Moscow no ha publicado muchos detalles. Según Fox News, la casa está a unos 500 pies de la fraternidad Sigma Chi, a la que pertenecía Chapin, una de las víctimas.

“El 13 de noviembre de 2022, a las 11:58 horas, los oficiales del Departamento de Policía de Moscow respondieron a una llamada en King Road de una persona inconsciente. Al llegar, los oficiales descubrieron a cuatro personas que habían fallecido”, escribió la policía de Moscow, Idaho, en un comunicado de prensa.

El Departamento de Policía de Moscow y la Ciudad de Moscow están “profundamente entristecidos por las familias de estas personas, compañeros de estudios y amigos, y nuestra comunidad durante este tiempo. Nuestras más sinceras condolencias están con todas y cada una de las personas afectadas por este incidente”, escribió la policía en el comunicado de prensa.

3. Dos de las víctimas trabajaban juntas en un restaurante local

El restaurante Mad Greek publicó un homenaje a dos de las víctimas, que trabajaban allí:

“Es con el corazón roto y una profunda tristeza que debo compartir con ustedes que hemos perdido a dos de los nuestros aquí en Mad Greek”.

Xana y Maddie han sido meseras aquí durante varios años y trajeron mucha alegría a nuestro restaurante y a todos los que las conocieron. Maddie también fue la cara detrás de nuestras páginas de redes sociales. Con esta pérdida increíble, hemos cerrado para procesar y llorar sus muertes. Nuestro más sentido pésame para todos los amigos y familiares de Xana, Maddie, Ethan y Kaylee. Nosotros, como equipo, ofrecemos nuestro apoyo a cualquier persona que lo necesite en este momento. ❤️

-Jackie y toda la familia de Mad Greek. Se les echará mucho de menos. Gracias por ser parte de nuestra familia/equipo y por ayudarme tanto a lo largo de los años. Hasta que nos encontremos de nuevo. Con amor, la mejor jefa del mundo 💕

4. Las páginas de Instagram de las víctimas muestran sus amistades cercanas; dos de ellos estaban saliendo

Las personas llenaron de comentarios la última publicación de Instagram de Mogen con tributos y lamentaciones. “Te mereces justicia, paz y poder. Espero que sus seres queridos, amigos y comunidad puedan recibir lo mismo”, escribió una persona.

“Mi corazón está roto por toda la comunidad de Idaho y los estudiantes universitarios de todo el país. Tantas tragedias. Descanse en paz ❤️”, escribió otra persona.

La última publicación de Instagram de GonCalves la mostró con amigos un día antes de su asesinato y decía: “Una chica afortunada de estar rodeada de estas personas todos los días 🤍”.

En mayo, GonCalves escribió una publicación sobre Mogen. Ella escribió: “¡Desliza para vernos a mí y a @maddiemogen crecer juntas! Happy 21st maddie may🤍 No hubiera querido que nadie más fuera el personaje principal en todas las historias de mi infancia. Nos vemos en los bares en 14 días, 14 minutos y 14 segundos”.

La familia de GonCalves emitió un comunicado a CBS News. “Kaylee fue, es y siempre será nuestra defensora y protectora”, escribió la familia. “Ella hizo absolutamente todo lo que se propuso. No se contuvo en el amor, las peleas o la vida”. La familia pidió a las personas que no difundieran “rumores dañinos” sobre los asesinatos.

La publicación más reciente de Chapin en Instagram lo mostraba con Kernodle y decía: “Primer año en pocas palabras”.

La última publicación de Instagram de Kernodle la mostró con Chapin. “El más feliz de los cumpleaños para @ethanchapin4 ❤️ La vida es mucho mejor contigo en ella. ¡Te amo!”, se lee en la publicación.

Chapin era trillizo, según GSkagit.com. Él estudió en el Distrito Escolar de Conway hasta el octavo grado y fue a la escuela secundaria Mount Vernon, informó el sitio.

La universidad dijo:

Los estudiantes fueron: Ethan Chapin, estudiante de primer año de Mount Vernon, Washington, y miembro de la fraternidad Sigma Chi con especialización en administración de recreación, deportes y turismo en la Facultad de Educación, Salud y Ciencias Humanas; Xana Kernodle, estudiante de tercer año de Post Falls con especialización en marketing en la Facultad de Negocios y Economía y miembro de la hermandad de mujeres Pi Beta Phi; Madison Mogen, estudiante de último año de Coeur d’Alene con especialización en marketing en la Facultad de Negocios y Economía; y Kaylee Goncalves, estudiante de último año de Rathdrum con especialización en estudios generales en la Facultad de Letras, Artes y Ciencias Sociales.

5. La policía no creía que hubiera una amenaza continua para la comunidad

“La policía de Moscow no cree que exista un riesgo comunitario en curso según la información recopilada durante la investigación preliminar”, insistió la policía.

El Superintendente del Distrito Escolar de Moscow, Greg Bailey, escribió a los padres y tutores:

Nos entristece saber de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que perdieron la vida tan trágicamente el pasado fin de semana. Nuestros corazones están con la comunidad de la Universidad de Idaho y las familias de esos cuatro estudiantes en este día de recuerdo. El Distrito Escolar de Moscow, con la garantía del Departamento de Policía de Moscú, impartirá clases como de costumbre hoy.

El alcalde le dijo a Fox News que el crimen ocurrió entre las 3:00 y las 4:00 AM.

