Alertan sobre nuevo reto en TikTok de vandalizar escuelas: “Devious licks”

“Devious Licks” o “Bathroom Challenge” es el nombre de un desafío viral insólito y vandálico que está circulando en la famosa plataforma de TikTok, el cual incita específicamente a los adolescentes a publicar su reto de destrucción en contra de la planta física de los planteles educativos, o en su defecto al robo de elementos dentro la propiedad estudiantil.

La vandálica acción ha presentado como mayor atractivo y foco de destrucción, los baños de las escuelas y colegios.

La última tendencia de los institutos a TikTok, #deviouslicks: Robar dispensadores de jabón, espejos de baño, toalleros de papel, alarmas contra incendios e incluso el escritorio de un maestro. https://t.co/7LSZ9LiwqP — Miquel Pellicer 💡 (@mik1977) September 18, 2021

Cientos de estos videos están circulando en esta red con el #DeviousLick. Esto significa que quien lo subió a la plataforma, es un joven que vandalizó o robó en su escuela, y grabó el ataque para que quienes lo visualizaran le dieran un “like”.

Dentro de las imágenes que pueden apreciarse a nivel nacional, en la competición por demostrar quién es más vándalo, los estudiantes abren sus mochilas para mostrar los artículos robados, como letreros de piso mojado, dispensadores de desinfectante de manos, microscopios. Otros adolescentes van más allá, hurtando artículos de mayor cuantía como computadoras portátiles y sillas de escritorio.

Cabe señalar que esta red social tiene prohibido poner en circulación videos de contenido que inciten a la violencia, por lo que TikTok está dando de baja todos los videos de este reto.

“Estamos eliminando contenido y redirigiendo los hashtags y los resultados de búsqueda a nuestras normas de la comunidad para desalentar este comportamiento. Por favor, sean amables con sus escuelas y profesores”, indicó la compañía, de acuerdo a declaraciones citadas por Telemundo.

#AlertaRoja: Por el reto de #TikTok “Devious lick.” Este reto invita a los estudiantes a destrozar los baños de los planteles escolares en diferentes distritos. @SParissos tiene mas de esta noticia #AlRojoVivo pic.twitter.com/HdSRg9AOcQ — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) September 18, 2021

Según informó Clarin, la tendencia comenzó el 1 de septiembre por un usuario que publicó un video en el que se jactaba de una caja de mascarillas quirúrgicas desechables que supuestamente habían sido robadas de una escuela.

“Un mes en la escuela… robando absolutamente todo”, subtituló el usuario en el clip. El video obtuvo 345.800 vistas antes de que la aplicación lo eliminara.

El video de otro usuario acumuló más de 13 millones de visitas cuando publicó un clip abriendo su mochila para mostrar un dispensador de desinfectante de manos que va montado en la pared.

Escuelas y colegios en jaque





Play



TikTok's "devious lick" trend has BC school districts dealing with theft, vandalism It's known as the "devious lick" trend and it's taking TikTok by storm with users reportedly stealing school equipment to then flaunt it on the app and it's now come to B.C.'s school districts. From soap and towel dispensers to caution signs and even bathroom mirrors, it's got people trying to gain notoriety while leaving… 2021-09-17T02:47:32Z

Según un vocero de las escuelas públicas del Condado de Orange, Michael Ollendorff, dijo que cuatro de las 205 escuelas en el área se han visto afectadas por el desafío de TikTok. Sin embargo, las escuelas se mantienen cautelosas.

Andrew Leftakis, director de Windermere High School, envió un mensaje a las familias de la escuela, pidiéndoles que estén al tanto del desafío.

“Quiero informarles sobre un problema relacionado con un ‘desafío’ de internet que ha llegado a nuestra escuela”, dijo Leftakis en el mensaje. “Por favor, sepa que vemos esto como una ofensa muy seria y es un robo de propiedad escolar”. Leftakis dejó en claro que los estudiantes que participaron en la tendencia recibirían graves consecuencias.

Enfatizó que los estudiantes que participen de estos comportamientos destructivos en contra de las instituciones se verán enfrentados a la autoridad disciplinaria, que puede acarrearles la suspensión y un posible arresto, de acuerdo con lo que estipula el código de conducta del estudiante.

Así mismo, el funcionario alentó a los padres de familia a dialogar con sus hijos sobre lo inapropiado de estas acciones, y de las posibles consecuencias, al ser un acto delictivo en contra de un bien del estado al servicio del público. Hizo relevancia en la importancia de denunciar cualquier hecho de esta índole.

Nuevo reto de TikTok tiene a adolescentes robándose mobiliario hasta de los baños de sus escuelas. La red social dice que está eliminando estos contenidos. https://t.co/B0IFGVh5rq — CNN en Español (@CNNEE) September 17, 2021

En el mismo sentido, Matthew Turner, director de West Orange High School, se pronunció al dar un mensaje similar a sus estudiantes como parte de sus anuncios matutinos.

Entre tanto, la secundaria River Ridge en Florida publicó un mensaje advirtiendo del reto a los padres, madres y representantes.

“Estamos experimentando la destrucción del baño y la escuela que los estudiantes están realizando en TikTok y lo llaman un ‘Devious Lick’ o simplemente un ‘lick’. Un ‘lick’ en las redes sociales implica robar, romper o destruir propiedad escolar”.

Y, es que el estado de la Florida, parece ser el epicentro de estos ataques, presentado la mayor cifra de destrucción en las escuelas. De hecho, el portavoz del Distrito escolar de Pasco, Florida central, Stephen P. Hegarty, dijo que al menos 15 escuelas han sido vandalizadas, incluyendo secundarias y algunas de nivel intermedio.

Por su parte, el alguacil del condado de Polk en Florida, Grady Judd, dijo a WFLA que se han arrestado a tres menores de edad por hacer el reto. Los menores arrestados pertenecían a dos secundarias distintas y sus cargos están asociados al robo de un dispensador de jabón y al daño de un lavamanos.

Las Escuelas Públicas del Condado de #MiamiDade advirtieron a sus estudiantes sobre los riesgos de participar en el nuevo reto de #TikTok conocido como “devious licks”, que involucra el robo y destrucción de propiedad escolar. Más detalles 👇🏼https://t.co/fkbHfy2YFy pic.twitter.com/ifSM9UHyNa — Miami Diario (@miami_diario) September 17, 2021

Finalmente, para contener esta ola de ataques, algunas instituciones educativas están tomando medidas cautelares, como el caso de las escuelas de Shakopee West Middle School de Minneapolis, que, según CBS, han optado por cerrar los baños durante la jornada escolar a fin de evitar que los estudiantes los dañen o roben algo.

“Hemos probado varias medidas para prevenir el vandalismo y el robo, pero no hemos podido detenerlo (…). De hecho, está aumentando”.





Play



Devious Licks tik tok compilation Part 2 Compilation of all the best Devious Licks memes on TikTok PART 2. Watch as these TikTokers take part in the Devious Licks challenge as they steal an entire classroom's microscopes, parts of their principal's car, and EVERYTHING from the bathroom! Song: Lil B – Ski Ski BasedGod Hey guys! I got BIG response from the… 2021-09-14T04:03:36Z

LEER MÁS: FDA rechazó tercera dosis de vacuna Pfizer para menores de 65 años