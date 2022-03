Estado de la Unión 2022: ¿A qué hora comienza la respuesta de los republicanos?

Esta noche, la gobernadora Kim Reynolds de Iowa estará dando la respuesta oficial de los republicanos al Estado de la Unión del presidente Joe Biden. El discurso de Reynolds, la respuesta al discurso del Estado de la Unión oficial de los republicanos, comenzará poco después de que termine el discurso de Biden.

Espere que el discurso de Reynolds comience poco después de las 10:00 a las 10:30 p.m., hora del este

Por lo general, la mayoría de los discursos sobre el Estado de la Unión duran alrededor de una hora, aunque algunos duran más de 90 minutos. Esta noche, el discurso de Biden comenzará a las 9:00 p.m. Este (8:00 p.m. Centro/6:00 p.m. Pacífico). Debido a que su discurso el año pasado ante el Congreso duró poco más de una hora, es probable que su discurso termine alrededor de las 10 p. m. Oriental. La mayoría de las veces, los discursos del Estado de la Unión 2022 ni siquiera duran 90 minutos, por lo que su discurso debe terminar mucho antes de las 10:30 p.m. Oriental.

Debido a que la respuesta de los republicanos comienza poco después de que finaliza el Estado de la Unión 2022 oficial, puede tener una idea bastante clara de a qué hora esperar su discurso de respuesta. El discurso de Reynolds probablemente comenzará en algún momento entre las 10:00 p.m. y 22:30 Oriental. Si quiere asegurarse de no perderse nada, sintonice antes de las 10:00 p.m. Este, pero prepárate para esperar hasta las 10:30 p. m. o incluso más tarde para que comience la respuesta.

Debería poder ver la respuesta de los republicanos en cualquier red de cable importante. ABC, NBC, CBS, Fox News, CNN, PBS y C-SPAN van a transmitir tanto el discurso oficial del Estado de la Unión de Biden como el discurso republicano que sigue. La respuesta también se transmitirá en vivo, que puede ver en el video a continuación.





Sin embargo, lo más probable es que cualquier transmisión en vivo que vea esta noche del discurso de SOTU también incluya la respuesta de Reynolds.

Reynolds fue una ‘estrella en ascenso’ durante la era Trump

Reynolds dará su discurso en Des Moines, informó NPR.

Time describió a Reynolds como “una estrella en ascenso en la era de Donald Trump”. Criticó muchas restricciones pandémicas, aunque ella y su esposo se vacunaron contra el COVID-19.

Según NPR, Reynolds se mostró reacia a instituir restricciones pandémicas y comenzó a reducir los requisitos de seguridad lo más rápido que pudo.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo en un comunicado sobre Reynolds: “La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, representa lo que significa liderar con convicción y verdadera fe en nuestros conciudadanos. … Ella manejó COVID eligiendo la libertad sobre los bloqueos y la responsabilidad personal sobre los mandatos, lo que condujo a una recuperación económica real de la pandemia. Mantuvo a los niños en la escuela y la teoría crítica de la raza fuera”.

CBS Iowa informó que los líderes republicanos locales están entusiasmados con el discurso de Reynolds.

El senador Chuck Grassley dijo: “El gobernador Reynolds priorizó la justicia y la libertad y vemos que funciona todos los días, a diferencia de los estados que están dirigidos por gobernadores demócratas. Nueva York y California, por ejemplo, cómo no pudieron combatir el virus y mantener sus economías en marcha al mismo tiempo. Así que Iowa es una hoja de ruta para el resto de la nación”.

El presidente del Partido Republicano de Iowa, Jeff Kaufmann, dijo a CBS Iowa: “Finalmente, toda la nación verá lo que hemos sabido todo el tiempo, que Kim Reynolds es una gran líder. Los estados son la última línea de defensa contra un gobierno federal que se extralimita y Kim Reynolds describirá lo que significa luchar por la libertad, defender los derechos de los padres y mantener a Iowa en movimiento”.

