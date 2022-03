Discurso Estado de la Unión 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

Esta noche, el presidente Joe Biden pronunciará su discurso sobre el Estado de la Unión 2022 a las 9:00 p.m. Oriental. Puede ver el discurso Estado de la Unión de Biden en cualquiera de los videos incrustados a continuación. Algunas transmisiones comenzarán antes de las 9:00 p.m. Proporcionaremos múltiples transmisiones en vivo a continuación para que pueda elegir qué transmisión y canal está más interesado en ver.

Elija entre las múltiples transmisiones en vivo a continuación

La mayoría de las transmisiones en vivo del discurso de Biden a continuación también incluirán la respuesta oficial de los republicanos. La respuesta del Partido Republicano ocurrirá después de que Biden complete su discurso.

Aunque el discurso de Biden comienza oficialmente a las 9 p.m. Este, muchas transmisiones en vivo comenzarán antes para permitir algunos comentarios antes del discurso de Biden.

La primera transmisión en vivo es de NBC.





Play



LIVE: President Biden Delivers 2022 State Of The Union Address | NBC News Watch as President Biden delivers his first State of the Union address live at the United States Capitol. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging news stories. NBC News Digital features NBCNews.com,… 2022-02-22T19:55:50Z

La próxima transmisión en vivo es de PBS Newshour.





Play



WATCH LIVE: President Joe Biden's 2022 State of the Union address The PBS NewsHour will feature special programming of Biden’s State of the Union address and Russia’s invasion of Ukraine from 6 to 11 p.m. ET. After the 6 p.m. ET broadcast, starting at 7 p.m. ET, the PBS NewsHour Digital Anchor Nicole Ellis has a series of conversations about the president’s first year and what… 2022-02-22T20:34:08Z

Aquí hay una transmisión en vivo de ABC News.





Play



LIVE: Pres. Biden Delivers State of the Union Before Joint Session of Congress | ABC News Live President Biden delivers State of the Union address to joint session of Congress. SUBSCRIBE to ABC NEWS: bit.ly/2vZb6yP Watch More on abcnews.go.com/ LIKE ABC News on FACEBOOK facebook.com/abcnews FOLLOW ABC News on TWITTER: twitter.com/abc GOOD MORNING AMERICA'S HOMEPAGE: goodmorningamerica.com/ 2022-02-16T15:23:02Z

La transmisión oficial de la Casa Blanca está a continuación.





Play



President Biden's State of the Union Address Tomorrow at 9 PM ET, President Biden will speak directly to the American people about the historic progress we've made, the work that lies ahead, and his optimism for the future. Watch the State of the Union live on @WhiteHouse and @POTUS social media or visit whitehouse.gov/sotu. 2022-02-15T18:01:06Z

El siguiente es el stream de la Casa Blanca con subtítulos en español.





Play



Estado de la Unión en vivo este 1ro de marzo – subtítulos en español Washington, DC 2022-02-28T16:53:14Z

La transmisión de CSPAN está abajo.





Play



President Biden Delivers 2022 State of the Union & Republican Response President Biden delivers the State of the Union address before a Joint Session of Congress. The Republican Response will be delivered shortly after the president concludes his address. Download the FREE C-SPAN Now App. c-span.org/c-spanNow/ Discover the C-SPAN Video Library at c-span.org/quickguide/ Download our App c-span.org/special/?radioapp C-SPAN: Created by Cable in 1979. Offered as a… 2022-02-15T19:18:59Z

Si está más interesado en la cobertura de los medios independientes, tenemos otro enlace para usted a continuación. “Breaking Points with Krystal and Saagar” es un “programa y podcast de YouTube antisistema”. Están ofreciendo cobertura en vivo del Estado de la Unión con Saagar, Krystal, Kyle y Marshall. El pre-show comienza a las 8 p.m. Oriental y también habrá análisis post-show.





Play



State of the Union 2022-02-28T12:38:06Z

¿Qué esperar del discurso de Biden?

Según CNN, Biden siempre había planeado hablar sobre Ucrania esta noche, pero originalmente esperaba dedicar una buena parte de su discurso a su agenda económica. Pero ahora es probable que una mayor parte de su discurso cubra Ucrania y Rusia de lo planeado originalmente. El senador Dick Durbin ha dicho que la agenda interna y los logros de Biden serán “eclipsados ​​por Ucrania”.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo el día antes de su discurso: “no hay duda de que este discurso es un poco diferente de lo que habría sido hace unos meses”. También dijo que compartirá sus esfuerzos y planes para “reunir al mundo para defender la democracia y contra la agresión rusa”.

También se espera que Biden hable sobre su candidato a la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, y la disminución actual del número de casos de COVID-19 en los Estados Unidos. También se espera que aborde temas económicos en los Estados Unidos, junto con la inflación. CNN informó que también hablará sobre iniciativas para mejorar los hogares de ancianos y una iniciativa de transporte marítimo con la Comisión Marítima Federal. Biden también abordará el cambio climático y la energía limpia.

Pero, dijo Psaki a los periodistas: “Hablará sobre los pasos que hemos dado no solo para apoyar al pueblo ucraniano con asistencia militar y económica, sino también sobre los pasos que ha dado para construir una coalición global que imponga sanciones financieras paralizantes al presidente Putin, su círculo íntimo y la economía rusa. Y hablará sobre los pasos que ha tomado para mitigar el impacto de la invasión de Ucrania por parte del presidente Putin en la economía global y el pueblo estadounidense”, informó CNN.

