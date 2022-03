Andre Thomas: acusado de dispararle a trabajadores de un restaurante por una salsa BBQ

Andre Thomas está acusado de disparar contra los trabajadores del restaurante Dickey’s BBQ Pit en Houston después de que se enojó porque no le dieron suficiente salsa BBQ, dicen los fiscales del condado de Harris. El tiroteo ocurrió el 21 de enero de 2022 y los detalles sobre el caso surgieron después de que compareciera ante el tribunal el 28 de febrero para su lectura de cargos.

Thomas, quien estaba en libertad bajo fianza por cargos pendientes en otro caso, fue arrestado el 23 de febrero de 2022 y acusado de dos cargos de asalto agravado con un arma mortal, según los registros judiciales del condado de Harris. Tiene otros cargos por delitos graves pendientes en su contra, incluido un cargo separado de asalto agravado, robo con la intención de cometer otros delitos graves, ser un delincuente en posesión de un arma, represalias, asalto agravado a un miembro de la familia y acoso verbal.

Siga la página de Facebook de Heavy on Houston para conocer las últimas noticias de Houston y más.

Thomas esperó a que los trabajadores salieran del restaurante, los siguió en su automóvil y luego disparó contra su vehículo, dicen los fiscales





Play



Houston man accused of shooting restaurant workers over BBQ sauce A man accused of shooting at restaurant workers over barbeque sauce is now being held in jail with no bond. READ MORE: click2houston.com/news/local/2022/02/26/houston-man-accused-of-shooting-restaurant-workers-over-bbq-sauce/ FOLLOW US: Facebook | facebook.com/KPRC2 Twitter | twitter.com/KPRC2 Instagram | instagram.com/kprc2 SUBSCRIBE HERE: youtube.com/channel/UCKQECjul8nw1KW_JzfBTP1A BECOME A KPRC 2 INSIDER: click2houston.com/ 2022-02-26T04:11:31Z

Jill Wells, de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, le dijo a Click2Houston: “Ciertamente es extraño”. Ella dijo que después de que Thomas recogió su pedido en el restaurante, llamó desde el estacionamiento y amenazó con regresar y “disparar el lugar”, porque no le dieron suficiente salsa BBQ en su pedido para llevar.

Wells dijo que Thomas esperó en el estacionamiento del restaurante a que los trabajadores se fueran y luego les disparó. “Estaba junto a algunas bombas de gasolina cercanas esperando que se fueran”, dijo Wells a la estación de noticias. Ella dijo que luego siguió a los trabajadores por la carretera en su automóvil y disparó contra su vehículo. “Golpea cinco veces a una de las víctimas de la denuncia, rompiéndole un hueso del brazo. La otra víctima, gracias a Dios, no recibió un disparo”.

En otro caso pendiente, Thomas está acusado de amenazar a alguien con un arma el 6 de febrero de 2022, luego de irrumpir en una casa. Otros detalles de ese incidente no estuvieron disponibles de inmediato. Fue arrestado por el Distrito 5 de la Policía del Condado de Harris el 17 de febrero de 2022 y acusado de asalto agravado y robo.

Thomas tiene antecedentes que incluyen condenas por cargos de agresión a un miembro de la familia e intento de agresión grave a un miembro de la familia

Según los registros judiciales, Thomas tiene una condena anterior por un delito grave de 2017 en el condado de Grimes, Texas. Fue declarado culpable de intento de asalto a un miembro de la familia, impidiendo la respiración. Thomas fue sentenciado a ocho meses de cárcel en ese caso. Thomas fue arrestado en el condado de Harris en 2018 por un delito grave de segundo grado de asalto agravado que causó lesiones corporales graves, pero se declaró culpable de un delito menor de asalto a un miembro de la familia y fue sentenciado a un año de cárcel, según muestran los registros.

Wells, un abogado de la oficina del fiscal del condado de Harris, le dijo a Click2Houston: “En este caso, el juez revocó de inmediato sus antiguas fianzas. Él no tiene ningún vínculo con todos sus casos nuevos y nuevamente hoy, ella reafirmó su decisión”. Los registros de la cárcel del condado de Harris muestran que Thomas permanece encarcelado sin derecho a fianza desde el 1 de marzo de 2022.

Según los registros judiciales, está programado que Thomas comparezca nuevamente ante el tribunal el 26 de abril de 2022. Heavy on Houston no pudo contactar a su abogado para hacer comentarios. Dickey’s BBQ Pit tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Heavy on Houston sobre el tiroteo y la condición del empleado que resultó herido.

Regístrese para recibir el boletín informativo por correo electrónico Heavy on Houston para mantenerse actualizado sobre todo lo que sucede en el área de Houston.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Fallece el rapero Snootie Wild tras recibir un impacto de bala en Houston