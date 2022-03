Fallece el rapero Snootie Wild tras recibir un impacto de bala en Houston

El popular rapero de Snootie Wild fue encontrado muerto a tiros en una zanja en Houston el 25 de febrero de 2022, dice la policía. Ningún sospechoso ha sido arrestado. El rapero de 36 años, cuyo verdadero nombre es LePreston Porter, fue llevado a un hospital local con una herida de bala en el cuello y luego murió, dijo la policía de Houston en un comunicado de prensa. El tiroteo ocurrió en la cuadra 4200 de Alice Street alrededor de las 2 a.m., dijo la policía.

“Los oficiales respondieron a un informe de un tiroteo en la dirección anterior y encontraron al Sr. Porter en una zanja con heridas de bala en el cuello y la cabeza”, dijo la policía de Houston en un comunicado de prensa. “Durante la investigación, una mujer se adelantó y dijo que su vehículo se había quedado atascado en una zanja en la dirección anterior y varias personas desconocidas intentaron ayudarla. En ese momento, dijo que Porter se acercó a ella y le apuntó con un arma. La mujer luego huyó del lugar a pie. Afirmó que mientras huía escuchó disparos pero no sabía que Porter había recibido un disparo. Luego llamó al 9-1-1 pidiendo que la policía la ayudara”.

Según la policía, “los sospechosos desconocidos huyeron de la escena en un sedán de color oscuro”. La policía agregó: “Se insta a cualquier persona que tenga información sobre este caso a que se comunique con la División de Homicidios de HPD al 713-308-3600 o hable de forma anónima con Crime Stoppers al 713-222-TIPS”.

El video de vigilancia muestra a personas dentro de un vehículo blanco hablando con Snootie Wild antes de que alguien adentro abriera fuego, dijo la policía de Houston

El teniente de la policía de Houston, Ronnie Wilkins, dijo en la escena del tiroteo: “Tenemos una camioneta en la zanja detrás de mí y tenemos a un hombre adulto que recibió un disparo en el cuello”. En ese momento, Wilkins dijo que la víctima se encontraba en estado crítico en el hospital y agregó, “oraciones por él”. Wilkins dijo: “Creemos que el tiroteo ocurrió justo a las 2 am”.

Wilkins dijo: “Tenemos un video excelente de una persona que vive aquí. Vio su video de alguna manera lo alertó. Miró por encima de una valla aquí donde vive y observó nuestro vehículo sospechoso y otras tres personas, dos hombres negros y una mujer negra, estaban alrededor de este vehículo que estaba en la zanja. Escuchamos un disparo y luego el auto se fue. El auto regresó un poco más tarde y luego se fue de nuevo”.

Según Wilkins, “de hecho, tenemos un vehículo que coincide con esa descripción a la vuelta de la esquina en el que están sentados los oficiales. Estamos esperando que lleguen los investigadores para hablar con algunas personas y averiguar qué ocurrió exactamente. No sabemos exactamente qué ocurrió o por qué ocurrió. Con suerte, atraparemos a quien haya hecho esto”.

Wilkins dijo que la víctima fue “encontrada en la zanja. La forma en que originalmente recibimos la llamada fue el ShotSpotter, que localiza los disparos. Primero recibimos esa llamada y los oficiales se dirigían al área y luego los ciudadanos llamaron sobre el disparo del individuo. Cuando llegaron los oficiales, le brindaron primeros auxilios y HFD lo transportó lo antes posible”. Wilkins dijo que solo se disparó un tiro.

Snootie Wild era conocido por su sencillo ‘Yayo’ de 2013 y era padre de 5 hijos y vivía en Texas





Snootie Wild, nacido como LePreston Porter en Memphis, Tennessee, fue mejor conocido por su sencillo “Yayo” de 2013, que alcanzó la lista Billboard Hot R&B/Hip-Hop. La canción contó con el también rapero de Memphis, Yo Gotti. Otro de sus sencillos, “Made Me”, alcanzó el puesto 93 en la lista Billboard Hot 100, según Billboard.

Snootie Wild se había mudado a Texas en los últimos años, según su perfil de Instagram. Según KTRK, la prometida de Porter, Krystal Meredith, dijo que le sobreviven sus cinco hijos. Ella y Porter tienen un hijo de 3 años juntos, según la estación de noticias. Dijo que se mudaron a Houston hace tres años. Meredith le dijo a la estación de noticias que su prometido no tenía enemigos y que no sabe por qué alguien le disparó.

En una de sus publicaciones finales de Instagram, Snootie Wild escribió: “Hecho en los proyectos, esclavo de mi progreso… No se trata de dónde empiezas. Se trata de dónde terminas. Nunca pierdas de vista tus metas.” Estaba promocionando música nueva y había dicho en Instagram que planeaba lanzar un nuevo sencillo pronto. A fines del 2021, publicó un mensaje motivador en Instagram sobre cómo superar los desafíos en su vida, mostrando una foto de su ficha policial de un arresto que lo envió a prisión cuando era más joven junto a una foto sonriente tomada recientemente.

“Para este último #MondayMotivation del año, quiero que todos sepan que NUNCA RENUNCIAR con sus sueños. NUNCA dejes que nadie te cuente. ¡NUNCA piense que no puede hacer cambios para mejorar, porque SÍ PUEDE! ¡Lo único que importa en esta vida es saber en el fondo que has hecho lo mejor que has podido! Incluso si comete errores, siempre existe la oportunidad de corregirlos”, escribió. “La primera foto que ves es alguien que estaba perdido, cumpliendo con las expectativas de otras personas. Yo era alguien que trataba de enmascarar el dolor y el dolor con cosas que realmente nunca podrían curarme. No fue hasta que me quitaron la libertad que me di cuenta de cuánto tiempo y oportunidades daba por sentado. Lo arruiné. Tomé malas decisiones. Pero en la segunda foto, lo que ves es alguien a quien se le ha dado una segunda oportunidad. No todos reciben esta bendición. Si estás aquí otro día, tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Tu decides. No dejes que sea demasiado tarde.”

Agregó: “Solo tenemos una vida, así que asegúrate de tratar todos los días como un regalo. Estar agradecidos. ¡Y mira cómo atraes mejor! Es inevitable que si te fijas solo en cosas positivas y prósperas; los atraerás. Intentalo. Estoy dedicando mi día a día a ser MEJOR. Gracias a todos los que me apoyan. Gracias a todos los que me aman. Gracias a todos los que creen en mí. Lo prometo, es solo ARRIBA desde aquí

