Video de la eliminación de una espinilla gigante es viral [VER]

El video de la remoción de una espinilla gigante por parte de una personalidad médica en California llamada y conocida como la Dra. Pimple Popper se volvió viral después de que ella lo publicó en YouTube.

La Dra. Sandra Lee (también conocida como Dra. Pimple Popper) tiene más de 7 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Su página de Facebook dice que tiene su sede en California.

El video de la eliminación de puntos negros ha tenido 1.6 millones de visitas. Puedes verlo aquí debajo. Tenga en cuenta que el video muestra la eliminación de la espinilla, por lo que hará que algunas personas se sientan asqueadas.

Esto es lo que necesita saber:

El video muestra la eliminación total de la espinilla





Play



A Bookworm Dilated Pore of Winer This sweet patient had this friendly DPOW on his head for quite some time, I noticed it while I was doing his Mohs skin cancer removal and he let us video tape its removal! He's a fellow bookworm, too. What are you all reading these days? Join All Access to unlock exclusive member perks: youtube.com/channel/UCgrsF4TYwmrV0QsXb8AoeHQ/join… 2021-11-12T20:01:12Z

Lee publicó el video de la espinilla el 12 de noviembre de 2021. Se lee: “Un gran poro dilatado de Winer”.

¿Qué es un poro dilatado de winer? “Un poro dilatado de Winer es una espinilla grande y común (comedón) que se origina donde crece el cabello en el folículo piloso. Puede aparecer un poro dilatado de Winer en la cabeza, el cuello y el torso, con un tamaño que varía desde unos pocos milímetros hasta más de un centímetro”, explica la Clínica Cleveland. “La diferencia entre una espinilla y un poro dilatado de Winer es el tamaño. Un poro dilatado de Winer es una gran espinilla. Ambos se forman debido a la obstrucción de los poros. Una mezcla de aire y el contenido expuesto del poro obstruido hace que la imperfección se vuelva negra (oxidación)”.

Ella le pregunta al paciente: “¿Cuánto tiempo hace que se da cuenta de esto?” Él dice: “Lo hice el otro día” y se ríe. “Es un poro dilatado de Winer. Podría estar en una categoría de quiste. Es muy grande. Saquemos eso”, dice.

“Es asombroso lo que cultivamos … lo que crea la piel, para mantenerme en el negocio”, dice Lee.

Él bromea: “Si tan solo hicieras que el cabello volviera a crecer tan fácilmente”. Está ubicado a un lado de su cabeza.

Cleveland Clinic dice que un poro dilatado de Winer generalmente aparece después de los 40 años, pero también puede afectar a personas más jóvenes. Son inofensivos; no son cancerosos y no se pueden contagiar a otras personas. Se forman cuando las células muertas de la piel obstruyen un poro, según la Clínica Cleveland.

Lee creó su canal de YouTube para educar a la gente sobre dermatología





Play



The Jellyfish Lipoma This is the lipoma we all dream of… a big one that pops right out! Where are my lipoma lovers out there??🙋🏻‍♀️ Join All Access to unlock exclusive member perks: youtube.com/channel/UCgrsF4TYwmrV0QsXb8AoeHQ/join SHOP – SLMD Skincare to learn more about my skincare line: slmdskincare.com/ – Official Dr. Pimple Popper Shop for Comedone Extractors and Tweezers: shop.drpimplepopper.com… 2021-12-01T20:30:01Z

Lee explica en su página de YouTube: “Soy Sandra Lee, MD, también conocida como Dra. Pimple Popper, una dermatóloga certificada por la junta, cirujana de cáncer de piel y cirujana estética, que es una dermatóloga invitada habitual en varios programas de televisión. Este canal fue el primer lugar para publicar mis segmentos de televisión en los que hablaba y trataba problemas comunes de la piel y técnicas de cirugía estética de vanguardia. ¡En el último año, se ha convertido en mucho más!”





Play



A Lipoma for a Popaholic's Son Join All Access to unlock exclusive member perks: youtube.com/channel/UCgrsF4TYwmrV0QsXb8AoeHQ/join SHOP – SLMD Skincare to learn more about my skincare line: slmdskincare.com/ – Official Dr. Pimple Popper Shop for Comedone Extractors and Tweezers: shop.drpimplepopper.com __ FOLLOW me on Social Media: Instagram: – for 24/7 pops (@drpimplepopper): bit.ly/3smTOED – for my work, my life, my pops (@drsandralee):… 2021-11-24T19:30:05Z

Ella agregó: “Aquí trato de darle una” ventana a mi mundo “como dermatóloga. Hablo de varias enfermedades de la piel, el cabello y las uñas, y obtienes consejos e información sobre espinillas, acné, quistes, verrugas, Botox, rellenos, liposucción… cualquier cosa que pueda hacer en el ámbito de la dermatología. Con suerte, le encantará el campo tanto como a mí, e incluso se enamorará de algunos de mis fantásticos pacientes que “conocerá” en el camino”.

Tiene un programa en TLC que se transmitirá el 8 de diciembre de 2021 a las 10:00 / 9:00 c.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ethan Crumbley: joven responsable del tiroteo en escuela de Michigan