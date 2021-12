Ethan Crumbley: joven responsable del tiroteo en escuela de Michigan

Ethan Crumbley fue identificado por los funcionarios como el sospechoso del tiroteo en Oxford High School, quien, según las autoridades, mató a cuatro estudiantes e hirió a otros ocho, incluido al menos un maestro.

La fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, anunció en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde que Crumbley, de 15 años, está siendo acusado como adulto de cuatro cargos de asesinato en primer grado, un cargo de terrorismo y 12 cargos de posesión de un arma de fuego en comisión de un delito grave. Su lectura de cargos está programada para el 1 de diciembre de 2021 y la oficina del fiscal dijo que esperan presentar cargos adicionales. El arma utilizada en el tiroteo fue comprada por el padre del sospechoso, James Crumbley, el Viernes Negro, dijeron las autoridades el martes por la noche.

Las víctimas fallecidas fueron identificadas como Madisyn Baldwin de 17 años, Hanna St. Julian de 14 años y Tate Myre de 16 años, dijeron las autoridades. Una cuarta víctima, Justin Shilling, de 17 años, murió un día después del tiroteo.

“Tenemos que hacerlo mejor”, dijo McDonald en la conferencia de prensa. “¿Cuántas veces tiene que suceder eso? ¿Cuantas veces?”

Dijo que el público se ha vuelto insensible a los tiroteos escolares y que ha estado pensando en los padres que se despidieron de sus hijos el martes por la mañana, 30 de noviembre de 2021, esperando que estuvieran a salvo.

“Eran niños inocentes que iban a la escuela”, dijo, y dijo que su oficina buscaría justicia para las víctimas.

“Con suerte, vamos a iniciar una conversación en curso sobre el control de armas y mover la aguja”, dijo.

Crumbley estaba detenido cuando era menor mientras McDonald revisaba el caso. El Detroit News y otros medios de comunicación de Michigan no nombraron inicialmente a Crumbley, pero hicieron referencia a un artículo de archivo que condujo a su identificación.

“En un artículo de 2017 en un periódico local, el niño aparece como un estudiante de quinto grado con gafas en una escuela de bachillerato internacional. En ese momento, él era parte de un grupo de estudiantes que trabajaban en un proyecto sobre la pobreza y expresó su simpatía por las personas sin hogar y hambrientas”, informó The Detroit News.

El alguacil del condado de Oakland, Michael McCabe, dijo en una conferencia de prensa que recibieron alrededor de 100 llamadas al 911 informando sobre un tirador activo en la escuela secundaria justo antes de la 1:00 p.m. Los padres fueron alertados a través de un sistema de alerta escolar y varios padres informaron haber recibido llamadas y mensajes de texto frenéticos de sus hijos.

Oxford es un pequeño pueblo a unas 30 millas al norte de Detroit con una población de menos de 3.400 personas.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los padres de Crumbley aconsejaron a su hijo que no hablara con la policía

BREAKING: The gunman at an Oxford, Michigan, high school is a 15-year-old student who had access to a semiautomatic handgun and multiple magazines. Police say at least three students are dead and six are wounded, including an educator. #mileg https://t.co/EHmf4Nnopf — Shannon Watts (@shannonrwatts) November 30, 2021

El alguacil del condado de Oakland, Michael McCabe, dijo en una conferencia de prensa que sus padres les dijeron a las autoridades que no querían que hablaran con su hijo. Se requiere el consentimiento de los padres para los menores, dijo McCabe, y el adolescente invocó sus derechos de la Sexta Enmienda de no hablar con la policía sin la presencia de un abogado.

“No nos ofreció ninguna resistencia cuando fue detenido”, dijo McCabe.

Pero McCabe dijo que mientras continuaba su investigación, Crumbley “no está cooperando con nosotros”. Llevaron a cabo una orden de registro en la casa del sospechoso en las horas posteriores al tiroteo.

“Llegaremos al fondo de esto”, dijo McCabe.

Lea más sobre la mamá de Crumbley, Jennifer Crumbley aquí, y sobre su papá, James Crumbley aquí.

Un maestro estaba entre las ocho víctimas heridas. Fue dada de alta con una herida de bala rasante, dijo el martes por la noche.

McCabe abordó los rumores de que hubo una amenaza previa hecha por el estudiante que fue ignorada por los funcionarios, y dijo que no había evidencia que lo respaldara.

“Por favor, no crea todo lo que oye”, dijo.

WWJ 950 News Radio fue una de las primeras en informar del tiroteo y dijo que un padre llamó a la estación de radio para decir que había un tirador activo en la escuela secundaria.

“Hay una presencia policial masiva en la escena de la escuela, el martes por la tarde, en N. Oxford Rd. Los pronosticadores contaron docenas de vehículos de emergencia que se dirigieron al norte por Lapeer Road hacia Oxford”, informó la estación de radio.

2. Crumbley apareció en el periódico local como estudiante de quinto grado para un proyecto sobre la pobreza y el hambre

Breaking: Oakland County law enforcement report 3 students dead in Oxford High School shooting. At least one teacher, other students hurt. Suspect in custody within 5 minutes of first call. Hand gun recovered https://t.co/YoRlEONIw9 — Dave Boucher (@Dave_Boucher1) November 30, 2021

Cuando Crumbley era un estudiante de quinto grado en la escuela primaria Lakeville en 2017, su nombre apareció en el periódico local por razones positivas. Los reporteros que cubrían una exhibición donde los estudiantes presentaron soluciones a la vida real presentaron a Crumbley para su proyecto. Formó parte de un proyecto grupal centrado en la pobreza y el hambre.

“Veo personas que están en las calles a veces sin hogar y hambrientas, por lo que siento que debo tomar medidas y ayudarlas”, dijo.

Cuatro años después, alegan las autoridades, el alumno de quinto grado con el deseo de ayudar a los necesitados se convirtió en un asesino.

Muchos padres recibieron la primera palabra sobre el tiroteo a través de un sistema de alerta escolar, según Fox 2 Detroit.

“Según una alerta enviada a los padres de Oxford, se ha informado de una emergencia activa en la escuela y ha entrado en los protocolos de emergencia y ha cerrado la escuela. Oxford Community Schools confirma el cierre, pero no dio más detalles si los estudiantes están en peligro o están heridos ”, informó Fox 2 Detroit.

3. Crumbley se entregó a las autoridades sin resistencia y no resultó herido

#breakingnews Oxford High School on lockdown after school shooting reported with multiple victims. pic.twitter.com/ARDxWYkhdq — Macomb County Scanner (@Macomb_Scanner) November 30, 2021

El alguacil del condado de Oakland, Michael McCabe, dijo en una conferencia de prensa que Crumbley no resultó herido en el tiroteo. McCabe dijo que fue detenido cinco minutos después del primer disparo. No se resistió y se rindió a las autoridades, dijo McCabe.

“No nos ofreció ninguna resistencia cuando fue detenido”, dijo McCabe.

Durante la conferencia de prensa del martes por la tarde, McCabe dijo que regularmente hay un ayudante del alguacil apostado en la escuela, y que ese ayudante, junto con otro ayudante adjunto, detuvo al sospechoso.

Los agentes del estado de Michigan también fueron llamados a la escena para ayudar, escribió el departamento de policía en Twitter. MSP Metro Detroit compartió información de la investigación inicial en Twitter.

El hilo de Twitter decía:

La Policía del Estado de Michigan tiene conocimiento del incidente que tuvo lugar en Oxford High School. La Oficina del Sheriff del Condado de Oakland es la agencia principal para este incidente. Siempre hay una gran cantidad de confusión y desinformación a medida que se desarrollan estos incidentes en curso. Lo siguiente es de la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland:

“Respondimos a un tirador activo en Oxford High School en Oxford Township a las 12:55 p.m. de hoy. Tenemos un presunto tirador bajo custodia junto con una pistola. No creemos que haya otros en este momento”. “Hay múltiples víctimas (4-6). No hay víctimas fatales confirmadas de disparos en este momento. Los medios de comunicación pueden presentarse en el estacionamiento al otro lado de la calle del Meijer al lado de McDonald’s en 655 N. Lapeer Rd. Haremos una sesión informativa en ese lugar en breve “. “Todavía estamos haciendo una búsqueda secundaria en la escuela en busca de más víctimas. Todos los estudiantes evacuados serán ubicados en la tienda Meijer para reunirse con sus padres o familiares. Asegúrese de seguir los informes oficiales para obtener la información más precisa.

Los estudiantes estaban siendo sacados de la escuela secundaria en autobús, según Click on Detroit.

4. Las autoridades no han revelado el motivo del tiroteo en Oxford High School

Breaking News: Three people were killed in a shooting at Oxford High School in Michigan, north of Detroit, the authorities said. The dead were all believed to be students, officials said, and a 15-year-old student has been taken into custody. https://t.co/Xe3t4JTJWr — The New York Times (@nytimes) November 30, 2021

El alguacil del condado de Oakland, Michael McCabe, dijo en una conferencia de prensa que no se revelaría de inmediato el motivo del tiroteo. No dijo si se había determinado un motivo. El sospechoso pidió un abogado, dijo McCabe.

El alguacil le dijo a Fox 2 Detroit una hora después del tiroteo que entre cuatro y seis personas resultaron heridas. Un sospechoso fue detenido, dijo en ese momento, y las autoridades recuperaron una pistola, informó el medio de comunicación. La escuela secundaria fue bloqueada.

WXYZ informó que se les pidió a los padres que no fueran a Oxford High School. En cambio, se les pidió que recogieran a los estudiantes evacuados en Meijer en N. Lapeer Road.

Justo antes de las 2:00 p.m., la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland le dijo al medio de comunicación que estaban realizando una búsqueda secundaria de víctimas adicionales.

5. Padres, residentes y funcionarios de Michigan expresaron conmoción y angustia por el tiroteo

My daughter just texted us saying there is an active shooter at her old high school… Currently all police departments are responding. I can't count the number of sirens I heard heading that way. Oxford High School ☹️🙏🏽 — Louie G 🇩🇪🇲🇽🇺🇲 (@LouGarza86) November 30, 2021

Los padres escribieron en Twitter que habían recibido llamadas y mensajes de texto frenéticos de sus hijos en Oxford High School cuando se corrió la voz sobre un tirador activo.

“Mi hija nos acaba de enviar un mensaje de texto diciendo que hay un tirador activo en su antigua escuela secundaria… Actualmente todos los departamentos de policía están respondiendo. No puedo contar la cantidad de sirenas que escuché que se dirigían en esa dirección. Oxford High School ”, escribió una persona en Twitter, que se identificó como padre.

Oxford High School Mom reflects on school shooting incident. She says her daughter is okay, but shaken up. pic.twitter.com/VKQ3mc0wp0 — WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) November 30, 2021

La senadora de Michigan Rosemary Bayer escribió en Twitter que estaba “absolutamente horrorizada” por los informes del tiroteo.

“Absolutamente horrorizada por lo que está sucediendo. Estoy en el teléfono en este momento obteniendo detalles y ofreciendo asistencia”, escribió Bayer. “Oxford High School encerrado debido a una situación de tiroteo activo, informes de múltiples víctimas”.

My heart breaks for the Oxford High School community and I am monitoring this tragedy closely. Follow this thread for important updates: https://t.co/aVn49Ysqh8 — Brenda Lawrence (@RepLawrence) November 30, 2021

La congresista Brenda Lawrence escribió en Twitter su “corazón roto” por el tiroteo en la escuela.

“Mi corazón se rompe por la comunidad de Oxford High School y estoy siguiendo de cerca esta tragedia”, escribió.

I am praying for the Oxford High School community and will continue to monitor this tragic situation. Thank you to our Oakland County first responders and those who are working to reunite students with their families. Absolutely heartbreaking news. https://t.co/ao9PqBM1rP — Rep. Haley Stevens (@RepHaleyStevens) November 30, 2021

La representante Haley Stevens escribió en Twitter que estaba orando por la comunidad.

“Estoy orando por la comunidad de Oxford High School y continuaré monitoreando esta trágica situación. Gracias a nuestros socorristas del condado de Oakland ya aquellos que están trabajando para reunir a los estudiantes con sus familias”, escribió. Noticias absolutamente desgarradoras”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: EE.UU. identifica el primer caso de la variante ómicron en California