Funeral de la reina Isabel II: ¿Cómo y dónde ver su último adiós?

Hay varias transmisiones en vivo diferentes para las personas que desean ver el funeral de la reina Isabel II el lunes 19 de septiembre a partir de las 5:30 a.m. hora del este y las 2:30 a.m. hora del Pacífico.

Las opciones de transmisión en vivo

The State Funeral of HM Queen Elizabeth II – BBC Live from London and Windsor, full coverage of The State Funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II at Westminster Abbey and the Committal Service at St George’s Chapel in Windsor. In the morning His Majesty The King, together with other members of the Royal Family, Heads of State and dignitaries from around the world will… 2022-09-15T14:12:52Z

Muchos medios de comunicación transmiten en vivo el funeral de la reina Isabel II en línea. La transmisión en vivo de la BBC está incrustada arriba y aquí hay algunas otras opciones:

ABC: ABC News Live está transmitiendo el funeral, presentado por Diane Macedo y Kyra Phillips.

CBS: La cobertura del funeral se transmitirá en vivo en el sitio web de CBS News.

CNN: La cobertura del funeral se transmitirá en vivo en el sitio web de CNN.

C-SPAN: C-Span está transmitiendo la transmisión en vivo del funeral en su canal de YouTube.

NBC: NBC News Now y TODAY All Day tendrán cobertura de transmisión.

PBS: PBS transmitirá la cobertura ininterrumpida del funeral de la BBC, transmitiendo en la aplicación PBS Video.

Sky News: el medio de noticias del Reino Unido, Sky News, transmitirá el funeral en su canal de YouTube.

The Washington Post: The Washington Post también está transmitiendo el funeral en vivo en línea.

Detalles el funeral de la reina

HM the Queen: The Grandchildren's Vigil – BBC Live coverage, as the Queen's eight grandchildren, including the Prince of Wales and the Duke of Sussex, have stood vigil around her coffin as she lies in state at Westminster Hall. It is the first time in history that the grandchildren of a monarch have taken part in the ceremony. The King's sons William and… 2022-09-17T17:35:12Z

Aquí está la cronología del funeral, según la BBC:

El domingo 18 de septiembre, a las 20 h. Hora de Londres, se guardará un minuto de silencio por la reina Isabel en todo el Reino Unido. Antes del momento de silencio, se llevará a cabo un servicio de oración cerca de Falkirk donde 96 linternas, una por cada año de vida de la reina, flotarán en el agua en Kelpies, las esculturas de cabeza de caballo de 100 pies de altura.

El funeral en Westminster Hall, que es como cualquier ciudadano ha podido hacer cola y presentar sus respetos a la reina, termina a las 6:30 a.m., hora de Londres, el lunes 19 de septiembre.

A las 8:00 a.m., hora local, se abrirán las puertas en la Abadía de Westminster para los invitados al funeral.

A las 10:45, el ataúd sale de Westminster Hall y es llevado a la Abadía de Westminster.

El funeral comienza a las 11 a.m. Se espera que asistan más de 2000 invitados. El servicio dura alrededor de una hora y finaliza con dos minutos de silencio, el himno nacional y un lamento interpretado por el gaitero de la Reina.

El cortejo fúnebre va desde la Abadía de Westminster hasta el Arco de Wellington. En el camino, la ruta estará llena de personal militar. Se dispararán salvas de armas cada minuto en Hyde Park y el Big Ben sonará a intervalos de un minuto.

Alrededor de la 1:00 p.m. Hora de Londres, el ataúd será transportado en un coche fúnebre para su viaje al Castillo de Windsor, donde tendrá otra procesión. A las 4:00 p.m., habrá otro servicio en la Capilla de San Jorge en los terrenos del Castillo de Windsor.

Según la BBC, el servicio privado incluirá:

Un servicio de compromiso se lleva a cabo a las 16:00 en la Capilla de San Jorge, dirigido por el Decano de Windsor y con una congregación que incluye a la Familia Real y parte del personal personal de la Reina. Cuando el ataúd de la Reina se baja a la bóveda real, el Arzobispo de Canterbury leerá una bendición y el gaitero de la Reina tocará un lamento. El Joyero de la Corona estará presente para recoger la corona del ataúd de la Reina y llevarla de vuelta a la Torre de Londres. A las 19:30 se llevará a cabo un último servicio de entierro privado para familiares cercanos. La Reina será enterrada en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge VI, donde descansará con su esposo, el Príncipe Felipe, el Duque de Edimburgo, quien murió el año pasado.

