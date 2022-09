¿Cómo ver el funeral de la reina Isabel II en vivo por televisión?

Aquí hay una lista de canales de televisión donde puede ver la cobertura en vivo del funeral de la reina Isabel II el lunes 19 de septiembre a partir de las 3:00 a.m. y las 5:30 a.m., hora del este, medianoche y 2:30 a.m., hora del Pacífico, según del medio de televisión.

La cobertura televisiva

Todas las principales cadenas de noticias de EE. UU. están planeando una cobertura en vivo del funeral de la reina Isabel, incluidas ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News, MSNBC y PBS. Todos los tiempos orientales.

ABC: A partir de las 5:30 a.m., David Muir y Robin Roberts encabezan la cobertura del funeral de la reina Isabel desde Londres. Según el comunicado de prensa, otros corresponsales y colaboradores incluyen a los “copresentadores de ‘GMA3’ Amy Robach y T.J. Holmes; el corresponsal extranjero jefe Ian Pannell; la corresponsal en jefe de la Casa Blanca, Cecilia Vega; la corresponsal principal de asuntos nacionales Deborah Roberts; el co-presentador de “Nightline” Juju Chang; el corresponsal nacional senior Terry Moran; el corresponsal extranjero James Longman; los corresponsales Maggie Rulli, Lama Hasan y Britt Clennett; los colaboradores Robert Jobson, Victoria Murphy, Omid Scobie y Andrew Morton; Ailsa Anderson, exsecretaria de prensa de la reina Isabel II; y Peter Westmacott, exsecretario privado adjunto del rey Carlos III”.

CBS: Las presentadoras de “CBS Mornings” Gayle King y la presentadora de “Evening News” Norah O’Donnell encabezan la cobertura en vivo de CBS desde Londres a partir de las 5:00 a.m el excorresponsal real de la BBC, Wesley Kerr.

NBC: Los presentadores de NBC News Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Lester Holt presentarán la cobertura especial en vivo del funeral en Londres a partir de las 5:30 a.m. Se les unirán Tom Llamas, Keir Simmons, Kelly Cobiella y Molly Hunter, así como colaboradores Wilfred Frost, Daisy McAndrew y Andrew Roberts.

BBC America: La red transmitirá el funeral en vivo, además de transmitir un “Tributo a Su Majestad la Reina” el domingo por la noche a partir de las 8:00 p.m. Oriental.

CNN: Anderson Cooper y Erin Burnett encabezan la cobertura en vivo desde Londres, junto con los corresponsales Christiane Amanpour, Max Foster y Richard Quest a partir de las 5:00 a.m Robertson, Isa Soares, Anna Stewart y Clarissa Ward.

Fox News: Martha MacCallum presenta la cobertura en vivo de Fox News desde Londres y estará acompañada por Ainsley Earhardt y Piers Morgan. Su cobertura comienza a las 4:00 a.m.

MSNBC: A partir de las 3:00 a.m., la hora de inicio más temprana de cualquier cadena, Chris Jansing liderará la cobertura en vivo desde Londres, luego, a las 5 a. m., Joe Scarborough, Mika Brzezinski, Willie Geist y Katty Kay se harán cargo con una edición especial en vivo. de “Morning Joe” en Londres.

PBS: PBS transmitirá simultáneamente la cobertura del funeral por parte de la BBC a partir de las 4:00 a.m Oriental.

Detalles el funeral de la reina

Aquí está la cronología del funeral, según la BBC:

El funeral en Westminster Hall, que es como cualquier ciudadano ha podido hacer fila y presentar sus respetos a la reina, termina a las 6:30 a.m., hora de Londres.

A las 8:00 a.m., hora local, se abrirán las puertas en la Abadía de Westminster para los invitados al funeral.

A las 8:00 a.m., hora local, se abrirán las puertas en la Abadía de Westminster para los invitados al funeral.

A las 10:45, el ataúd sale de Westminster Hall y es llevado a la Abadía de Westminster.

El funeral comienza a las 11:00 a.m. Se espera que asistan más de 2000 invitados. El servicio dura alrededor de una hora y finaliza con dos minutos de silencio, el himno nacional y un lamento interpretado por el gaitero de la Reina.

El cortejo fúnebre va desde la Abadía de Westminster hasta el Arco de Wellington. En el camino, la ruta estará llena de personal militar. Se dispararán salvas de armas cada minuto en Hyde Park y el Big Ben sonará a intervalos de un minuto.

Alrededor de la 1:00 p.m. Hora de Londres, el ataúd será transportado en un coche fúnebre para su viaje al Castillo de Windsor, donde tendrá otra procesión. A las 4:00 p.m., habrá otro servicio en la Capilla de San Jorge en los terrenos del Castillo de Windsor.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Funeral de la reina Isabel II: ¿Cómo y dónde ver su último adiós?