Brittanee Drexel: Detienen a Raymond Moody sospechoso de la desaparición de la joven

Raymond Moody es un delincuente sexual de Georgetown, Carolina del Sur, considerado una persona de interés en la desaparición de Brittanee Drexel, una joven desaparecida de Nueva York de 17 años.

Brittanee Drexel fue vista por última vez en 2009 en Myrtle Beach, Carolina del Sur, donde se había ido de vacaciones de primavera sin el conocimiento de sus padres. Durante años, la familia y los amigos han mantenido la esperanza de saber qué le sucedió al adolescente, que aparentemente desapareció en el aire.

Moody, de 62 años, ha sido una persona de interés en el caso durante años, pero las búsquedas en Carolina del Sur y su arresto allí generaron un interés renovado. 13WHAM informó que se encontraron restos humanos en un área boscosa cerca de Georgetown, Carolina del Sur. No han sido identificados. WPDE-TV informó que los restos se ubicaron a unas 2.5 millas de un motel donde Moody vivía en el momento en que desapareció Drexel.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado una conexión entre el arresto de Moody y la desaparición de Drexel.

Esto es lo que necesita saber:

1. Moody fue arrestado recientemente mientras se realizaban búsquedas en Georgetown, Carolina del Sur

El 13 de mayo, la Oficina del Sheriff del condado de Georgetown en Georgetown, Carolina del Sur, reveló que el lunes celebraría una conferencia de prensa “con respecto a la reciente actividad policial en el condado de Georgetown”. El comunicado no dio más detalles. The Democrat & Chronicle ha informado que esta actividad podría estar relacionada con el caso de Brittanee Drexel, aunque las autoridades no lo han confirmado.

Según Democrat & Chronicle, la conferencia de prensa se produce inmediatamente después del arresto de un hombre llamado Raymond Moody, quien “una vez fue considerado una persona de interés en la desaparición de Drexel en 2009”.

Moody está acusado de obstrucción.

WMBF informó que las autoridades están “trabajando desde el amanecer hasta el anochecer en el condado de Georgetown” realizando búsquedas que no arrojarán luz.

El 11 de mayo de 2022, el padre de Brittanee, Chad Drexel, dijo que fue pirateado después de que apareció una publicación en su página de Facebook que decía que se había realizado un arresto en el caso de su hija, según WHEC.

2. Moody fue nombrado persona de interés en la desaparición de Drexel después de una infracción de tránsito

Here in the Myrtle Beach, SC area trying to learn more about pending new developments in the Brittanee Drexel case. This is where Raymond Moody, a previously identified person of interest, is locked up on an obstruction charge. pic.twitter.com/zLz0AqtdBB — Brett Davidsen (@whec_bdavidsen) May 11, 2022

El periódico Democrat & Chronicle informó que Moody “fue detenido por la policía por una infracción de tráfico en un pueblo costero cerca de Myrtle Beach un día después de que la adolescente desapareciera”. Eso, sumado a sus antecedentes como delincuente sexual, ayudó a convertirlo en una persona de interés en el caso de Drexel.

Según WHAM13, Moody fue nombrada persona de interés en el caso en 2012. A lo largo de los años, otras personas también han sido identificadas como personas de interés en el caso de larga data.

Fox News informó que “la última señal del teléfono celular de Drexel” estaba a unas ocho millas de la residencia de Moody y a 50 millas de Myrtle Beach.

3. Moody es un delincuente sexual que violó a siete niñas en California

This is what we were greeted with when we pulled up to the listed residence of Raymond Moody. He’s a previously identified person of interest in the Brittanee Drexel case. He’s locked up on an unexplained obstruction charge. pic.twitter.com/kZ6bI5y1NJ — Brett Davidsen (@whec_bdavidsen) May 11, 2022

Según el periódico Democrat & Chronicle, Moody es un delincuente sexual y se cree que los registros de propiedad están relacionados con su arresto.

13WHAM informó que cumplió 21 años de prisión por “agredir sexualmente a siete niñas en California, incluido el secuestro y la violación de una de ellas”, y se mudó a Carolina del Sur en 2004.

Según ABC4, las víctimas de Moody’s en California eran niñas de 5 a 17 años.

En 2015, una de las víctimas de Moody, Kerri Harding, habló con Fox News. Ella solo tenía 8 años cuando él la secuestró y violó en 1983, informó Fox.

“Mi mayor temor es que lo vuelva a hacer”, dijo Harding a Fox. “Nunca deberías tener una segunda oportunidad para lastimar a un niño”. En el momento de la entrevista de Harding, trabajaba en un taller de carpintería.

Fox describió cómo Moody atacó a Harding mientras caminaba para encontrarse con un amigo. Él “obligó a la joven a subir a su auto: en Vallejo y la violó. Ella escapó e identificó una calcomanía militar verde en su automóvil que condujo a su arresto por las violaciones.

“Él nunca debería haber sido liberado”, dijo a FoxNews.com. “¿Por qué los tribunales se arriesgarían siquiera con nuestros hijos?”

4. La ex pareja de Moody describió cómo estuvo en el ejército y cómo tuvo una infancia abusiva

This is what we were greeted with when we pulled up to the listed residence of Raymond Moody. He’s a previously identified person of interest in the Brittanee Drexel case. He’s locked up on an unexplained obstruction charge. pic.twitter.com/kZ6bI5y1NJ — Brett Davidsen (@whec_bdavidsen) May 11, 2022

Ernie Merchant afirmó a ABC4 que vivía con Moody en el Sunset Lodge Motel en Georgetown. Según la estación de televisión, Merchant una vez escribió un libro describiendo su relación con Moody.

Dijo que se enamoró de Moody mientras estaba en una prisión de California, etiquetándolo como su “marido de celda”. Según Merchant, Moody describió tener un padre violento y una madre alcohólica.

Moody estaba en el ejército y estaba casado y tenía tres hijos a la vez, según ABC4. En su libro, afirma que Moody describió por qué abusó sexualmente de las niñas y dijo: “Él dijo: ‘No sé por qué. Tuve impulsos y pensamientos durante mucho tiempo antes de actuar en consecuencia; sentí que se acumulaban en mí hasta que ya no pude controlarlos. Después de la primera, se hizo más fácil. Me convertí en alguien más, alguien a quien no le importaba’”.

Merchant dice que se separaron cuando Moody salió con una mujer y quería ir de fiesta, según la estación de televisión

5. Los videos capturaron los últimos momentos de Brittanee Drexel antes de que desapareciera

Play

Brittanee Drexel on Video the Night Before She Disappeared (2009) Brittanee Drexel on video the night before she disappeared. 2015-03-04T05:04:05Z

Los últimos días de Brittanee fueron capturados en video, incluido uno tomado el día antes de su desaparición en Myrtle Beach (ver arriba).

Este video recopilatorio a continuación muestra un video de vigilancia que capturó a la adolescente saliendo del hotel Bluewater donde se hospedaba el 25 de abril de 2009. Salía del hotel para regresar a otro hotel donde se hospedaba.

La policía había dicho anteriormente que Brittanee fue al hotel Bluewater para ver a un amigo de Rochester, Peter Brozowitz, que se hospedaba allí con unos amigos, según WCSC. Se quedó 10 minutos. La policía dijo que Brozowitz y sus amigos no eran sospechosos.

Play

The Disappearance of Brittanee Drexel I created a "quick version" of the disappearance of Brittanee Drexel. Brittanee Drexel was a 17-year old high school junior who went missing from Myrtle Beach, South Carolina on the evening of April 25, 2009. Her whereabouts are still unknown. Sources: columbiaclosings.com/wordpress/?p=1276 Disappeared TV Series – Season 2, Episode #1: "The Secret Journey" – Original… 2015-12-25T09:26:39Z

Drexel nunca más fue vista con vida.

Después de que ella desapareció, el teléfono celular de Drexel sonó al día siguiente “cerca del río South Santee, entre McClellanville y Georgetown”.

FBI: Prison inmate shares disturbing details in Brittanee Drexel case. https://t.co/cCpU3obcJv pic.twitter.com/vi5veBMoUm — Amanda Shaw (@Amandainthenews) August 26, 2016

Brittanee era de Chili, Nueva York, y había ido a Myrtle Beach durante las vacaciones de primavera. Drexel era estudiante en la escuela secundaria Gates-Chili cuando desapareció.

Había ido a Myrtle Beach sin que sus padres lo supieran. Su familia había pensado que estaba en una playa en el estado de Nueva York. Brittany había ido a Myrtle Beach con tres amigos, a pesar de que su madre le había advertido previamente que le podría pasar algo si lo hacía.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Acusan a Gerard Piqué “de falso” por traicionar a Messi ¿Qué pasó?