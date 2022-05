Acusan a Gerard Piqué “de falso” por traicionar a Messi ¿Qué pasó?

El defensa del Barcelona, Gerard Piqué ha sido criticado por los comentarios que hizo sobre su tristeza al ver a Lionel Messi dejar el Camp Nou en el verano pasado y dirigirse al Paris Saint-Germain.

Alfonso Aguilera Rosique, amigo de la familia Messi, ha recurrido a las historias de Instagram para criticar al defensa. Aguilera publicó una captura de pantalla de un artículo de Diario Sport que tenía como titular: “Piqué: ‘Lloré cuando Messi se fue del Barça'” con el siguiente mensaje, tal como lo muestra el periodista Gerard Romero.

💥 OJO! La castaña que le pega un amigo de la familia Messi a Piqué en su instagram 💥 pic.twitter.com/2fEaPieIu1 — Gerard Romero (@gerardromero) May 13, 2022

“Gerard Piqué, eres tan falso y prepotente que no solo no lloraste, sino que le dijiste al mediocre Joan Laporta, que si quería hacer un equipo ganador, tenía que vender a Leo Messi”, decía la publicación. . “Ese mismo Messi que te rescató del Zaragoza cuando nadie te quería porque guardabas rencor, eres rencoroso, envidioso y mal compañero”.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

¿Piqué traicionó a Messi?

🗣🎙 Piqué: "Lloré cuando Messi se fue del Barcelona. Lloré por él. Para la carrera que tenía en el Barça, hubiera sido genial que se hubiera quedado hasta el final de su carrera en el club". pic.twitter.com/Gw9etPIkrj — Som I Serem FCB𓅪 (@Somhiseremfcb) May 13, 2022

Las críticas de Rosique a Piqué continuarán con la especulación de que la relación entre los dos jugadores se ha roto por completo tras la salida de Messi del Barça.

El periódico español El País informó anteriormente que Piqué le dijo al presidente del Barcelona, Joan Laporta, que no renovara el contrato de Messi el verano pasado porque solucionaría los problemas del Fair Play financiero del club.

Messi admitió en una entrevista con France Football que regresó al club en el verano de 2021 esperando firmar un nuevo contrato solo para que le dijeran que no era posible y que tendría que encontrar un nuevo club, según informó Get French Football News.

El director deportivo Luis Mascaró ha explicado desde entonces que cree que Messi está molesto con Piqué, según informa Marca. “Messi está lastimado por algunos de sus compañeros porque piensa que no lo apoyaron lo suficiente”, dijo. Sabe que Piqué le dijo a Laporta que si Messi se tenía que ir no habría problema”.

¿Qué dijo exactamente Piqué?

Piqué habló con el excompañero del Manchester United, Gary Neville, sobre Messi en una entrevista para The Overlap. El central habló de su tristeza al ver partir al delantero pero también dijo que entendía por qué se fue Messi.

Play

Gerard Pique talks Barcelona, the Super League & Guardiola with Gary Neville | The Overlap My full interview with former teammate and Barcelona legend Gerard Pique is here, brought to you by Sky Bet. We covered plenty, from his early days at Old Trafford to present day, where he is flying just as high in the business world as he has on the field at the Camp Nou. Gerard also… 2022-05-12T13:30:07Z

“Lloré cuando Messi se fue del Barcelona. Lloré por él. Para la trayectoria que tuvo en el Barça, hubiera sido genial que se hubiera quedado hasta el final de su carrera en el club. Puedo entender por qué Messi no pudo renovar. El club estaba sufriendo mucho económicamente por el pasado presidente y cómo manejó el club”, dijo. “Al final del día, estas son cosas que pasan en la vida. A veces tomas una decisión y las cosas no funcionan”.

Piqué, que pasó por la academia La Masia del club con Messi, también habló sobre cómo cree que el delantero es el mejor jugador que jamás haya aparecido en el juego, pero cree que el Barcelona necesita algo más que el internacional argentino.

“Lionel Messi es el mejor jugador en la historia del juego”, agregó. “Messi fue el mejor jugador del Barcelona. Siempre he dicho que teníamos a Messi para ganar títulos, pero también teníamos que tener un buen equipo. Un solo jugador no puede ganar títulos”.

Messi firmó un contrato de dos años con el PSG y ha ayudado al club francés a ganar el título de la Ligue 1 en su primera temporada en el Parque de los Príncipes. El delantero también recogió el Balón de Oro masculino por séptima vez en noviembre de 2021.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Segunda autopsia de Debanhi Escobar concluye que hubo abuso sexual y asesinato