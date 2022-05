Ray Liotta: su prometida Jacy Nittolo estaba con él en República Dominicana cuando murió

Ray Liotta estaba filmando una película en República Dominicana y tenía a su amada prometida, Jacy Nittolo, a su lado cuando murió mientras dormía el 25 de mayo de 2022, informa TMZ. Liotta y Nittolo están comprometidos desde diciembre de 2020, según la página de Instagram de Liotta.

A Liotta, quien está divorciado, también le sobrevive su hija, Karsen Liotta. Según TMZ, Liotta, de 67 años, estaba filmando una película llamada “Dangerous Waters”. No se sospecha de un crimen, pero aún no se conoce la causa de la muerte, según Deadline, que fue el primero en informar que la estrella de “Goodfellas” y “Field of Dreams” había muerto. Según TMZ, la pareja fue fotografiada junta en República Dominicana a principios de mayo.

En 2020, Liotta escribió en Instagram, junto con una foto de Nittolo radiante mostrando su anillo de compromiso: “Los deseos de Navidad se hacen realidad. Le pedí al amor de mi vida que se casara conmigo, y gracias a Dios me dijo que sí!!!” Nittolo, de 47 años, también compartió las fotos en su Instagram con el título: “💍🥂🍾”. Su foto de Instagram más reciente la muestra con Liotta en una playa de Saint Thomas con el título “❤️🌴”.

Ray Liotta y Jacy Nittolo habían estado saliendo desde 2019 y se conocieron a través de sus hijos

Liotta y Nittolo comenzaron a salir en 2019, según sus páginas de redes sociales. En diciembre de 2020, justo antes de que anunciaran su compromiso, Nittolo publicó una foto de ellos con el título: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida ❤️♾”.

La pareja ha mantenido principalmente un perfil bajo, aparte de algunas fotos compartidas en Instagram de viajes y fiestas. Pero en septiembre de 2021, Liotta habló sobre su relación en “Live With Kelly and Ryan”, y reveló que se conocieron a través de sus hijos.

“Mi hija que tiene 22 años, su hijo que tiene 21, estaban en una fiesta, Karsen, mi hija, conoció a Jacy y le dijo: ‘Quiero que salgas con mi papá, creo que serías perfecta para mi papá”. Y ella dijo: ‘Oh, está bien, bueno, tu papá, ¿qué hace?’ Ella dijo: ‘Es actor’, y se detuvo allí y dijo: ‘No quiero tener nada que ver con un actor en absoluto’”, explicó Liotta en el programa de televisión. Liotta dijo que Nittolo le preguntó su nombre y cuando supo que era Liotta, le preguntó a su hija: “Espera un segundo, ¿no tiene 60 años? Tengo 40 años’”, dijo Liotta. “Pero lo sorprendente para mí fue que ella también tenía un hijo de 10 años. Y cuando tienes 60 años, lo último que quieres es un niño de 10 años. Por suerte, este niño es muy genial”.

Jacy Nittolo es madre de cuatro hijos y ex peluquera

Según su Instagram, Jacy Nittolo, ex estilista, es madre de cuatro hijos, “Dax•Chazz•Jade•Joey”. También menciona a la hija de Liotta, Karsten Liotta, en su biografía de Instagram. Nittolo vive en Malibú con sus hijos. En el Día de la Madre en 2019, subtituló una foto con sus hijos, “Me completan 💕”.

El exmarido de Nittolo, Joey Nittolo, es productor de cine, según su perfil de IMDB. Produjo películas como “Poolhall Junkies” y “A Man Apart”. En 2019, Nittolo apareció en un podcast presentado por su exmarido.

Tampoco se supo de inmediato si tenían planes en marcha para su boda. En septiembre de 2021, Nittolo publicó una foto de ella compartiendo un cigarro con Liotta, subtitulando la imagen, “Smokin hot 🔥❤️”.

En septiembre de 2019, Nittolo escribió en Instagram: “Para aquellos que me conocen a mí y a mi viaje en esta aventura llamada vida…. me siento como si tuviera 25… en realidad tengo 45 hoy. Estoy agradecido por todo lo que he pasado y mi capacidad de mantener una actitud positiva, seguir riendo y seguir viviendo la vida al máximo todos los días rodeado de todos los que amo tanto”.

