¿Quién es Nancy Crampton Brophy, autora de ‘Cómo matar a tu marido’?

Nancy Brophy escribió un ensayo titulado “Cómo matar a tu esposo” en 2011. En septiembre de 2018, fue acusada de matar a su esposo, Daniel Brophy. Daniel Brophy murió el 2 de junio después de que lo mataran a tiros dentro de una cocina en el Instituto Culinario de Oregón. Tenía 63 años de edad.

El 3 de junio, Nancy Brophy publicó un mensaje en su página de Facebook que decía: “Para mis amigos y familiares de Facebook, tengo noticias tristes que contar. Mi marido y mejor amigo, el chef Dan Brophy, fue asesinado ayer por la mañana. Para aquellos de ustedes que están cerca de mí y sienten que esto merecía una llamada telefónica, tienen razón, pero estoy luchando por entender todo en este momento. Hay una vigilia con velas en el Instituto Culinario de Oregón mañana, lunes 4 de junio a las 7:00 p.m. Si bien aprecio todas sus respuestas amorosas, estoy abrumada. Guarde las llamadas telefónicas durante unos días hasta que pueda atender”.

El 5 de septiembre de 2018, las autoridades de Oregón anunciaron que Nancy Brophy, de 68 años, había sido arrestada y acusada de matar a tiros a su esposo. Fox Oregon informó que Brophy fue detenida en su casa en Beaverton, condado de Washington, Oregon.

Brophy fue detenida en el centro de detención del condado de Multnomah. Y compareció ante el tribunal el 17 de septiembre de 2019. Un juez rechazó una apelación para que la liberaran bajo su propia responsabilidad. La autora había estado casada con su marido durante 27 años.

1. Brophy es la autora del libro ‘Cómo matar a tu marido’: ‘No quiero pasar tiempo en la cárcel

“Cómo matar a tu marido” de Brophy fue un ensayo de 700 palabras que se publicó en el blog See Jane Publish en noviembre de 2011. Brophy escribió: “Como escritor de suspenso romántico, paso mucho tiempo pensando en asesinatos y , en consecuencia, sobre el procedimiento policial… Después de todo, si se supone que el asesinato me liberará, ciertamente no quiero pasar ningún tiempo en la cárcel”. Los motivos del asesinato enumerados en el ensayo ficticio son la infidelidad, la codicia y estar en una relación abusiva. Brophy escribió: “El divorcio es costoso, ¿y realmente quieres dividir tus posesiones?”. El ensayo continúa: “¿Qué pasaría si matar no produjera el resultado correcto? ¿Lo volverían a hacer? ¿Podrían hacerlo de nuevo? ¿Qué pasa si les gustó?

2. Brophy dijo en su sitio web que ella y su esposo “tuvieron altibajos”

En su sitio web oficial, Brophy escribió que ella y su esposo “tuvieron altibajos”. Brophy escribió que el mantra que su esposo era: “La vida es un proyecto científico”. Brophy dijo que no podía recordar el momento en que se enamoró de su esposo, pero recordó el momento en que decidió casarse con él.

La pareja se estaba bañando juntos, cuando ella le preguntó por qué tardaba tanto en unirse a ella en la bañera, Brophy dice que su esposo le dijo: “Estoy haciendo entremeses”. Brophy escribe: “¿Te imaginas pasar el resto de tu vida sin un hombre así?

Brophy dice que su primer trabajo publicado fue un folleto para la Universidad de Houston llamado “Entre tu ombligo y tus rodillas”. Brophy escribe en la conclusión de su biografía: “Mis historias son sobre hombres bonitos y mujeres fuertes, sobre familias que no siempre funcionan y sobre la alegría de encontrar el amor y la dificultad de hacer que permanezca”.

3. Brophy escribió una vez que no era “buena recordando mentiras”

Según su página de LinkedIn, Brophy también trabajó como estilista en el área de Medford, Oregón. Los fiscales no han dicho cuál podría ser el motivo sospechoso del asesinato. Brophy también escribió una novela titulada “El marido equivocado”, que incluía menciones de una mujer que asesinaba a su cónyuge. The Oregonian informó que Brophy escribió en ese libro: “Me resulta más fácil desear que la gente muera que realmente matarla. No quiero preocuparme por la sangre y los sesos salpicados en mis paredes. Y realmente, no soy bueno recordando mentiras. Pero lo que pasa con el asesinato es que cada uno de nosotros lo tiene en él / ella cuando se lo empuja lo suficiente”. La trama de ese libro trata de una mujer que escapa de una relación abusiva tras verse envuelta en un naufragio en el Mediterráneo.

Brophy también ha escrito un ensayo titulado “Cuando el matrimonio nos falla”. Un pasaje dice:

El amor es duro. Cabalgar hacia la puesta de sol puede dejarlo ciego temporalmente, pero tarde o temprano recuperará la vista. La historia de todos incluye dolor y, en el fondo, compartimos la misma historia. Si algo he aprendido sobre la vida y el amor es que el tiempo es la esponja que absorbe el dolor. Antes de contratar a un abogado de divorcio, dale tiempo a la relación para que se enfríe. Leí en alguna parte que después de estar divorciados por un par de años, la mayoría de la gente cree que podrían haberlo logrado, si tan solo se hubieran esforzado más. Históricamente, las mujeres permanecieron en una relación porque no tenían otra opción. Hoy tenemos una opción, lo que hace que nuestras decisiones sean más complejas. Rara vez vemos todas las ramificaciones que ocurren cuando alguien arroja una piedra al agua.

4. Daniel Brophy fue el instructor jefe del Instituto Culinario de Oregón

Sus estudiantes en el Instituto Culinario de Oregón crearon una página de Facebook, Recordando a Daniel Brophy. Eater Portland dice que Brophy había trabajado en el instituto desde 2006 y que anteriormente había trabajado en la escuela culinaria In Good Taste. Su página de perfil en el sitio web del instituto llamó a Daniel Brophy “la enciclopedia residente del conocimiento”. Además de su cocina, Daniel Brophy era conocido por su jardinería, por ser un amante de la naturaleza y por sus viajes de caza de hongos.

5. En el momento del asesinato de Daniel Brophy, un amigo dijo que Nancy Brophy “no era capaz” de cometer el crimen

En la época del asesinato de Daniel Brophy, una amiga de ella, Tania Medlin, le dijo a KGW8: “La conozco desde hace 30 años. no puedo imaginar Simplemente no creo que ella sea capaz”. En una vigilia que se llevó a cabo por su esposo el 4 de junio, Fox Oregon informó que Brophy rechazó una solicitud de entrevista. Una vecina de las parejas se refirió a ellos como “tranquilos” y señaló que rara vez “los veía juntos”. Durante esa vigilia, los colegas del Portland Mercury Tribune Daniel Brophy, el chef Brian Wilkie, dijeron: “A pesar de toda la brusquedad y todas las posturas y todo el ‘no sonreír’, tenía un corazón de oro y todos aquí lo saben. Wilkie pasó a llamar a Daniel Brophy “uno de los mejores hombres que he conocido”.

