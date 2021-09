Ray Lin Howard afirma que fue escoltada durante vuelo de Alaska Airlines por su atuendo ‘inapropiado’

Ray Lin Howard es una rapera y estilista de talla grande que afirma que una azafata de Alaska Airlines la echó de un avión porque llevaba un top corto.

Howard, de 33 años, de Fairbanks, Alaska, hizo la afirmación en un video de TikTok. Publica bajo el nombre de @fattrophywife. En septiembre de 2021, publicó un video sobre el asunto que tituló: “@alaskaair El asistente de vuelo acosó y llamó a la policía del aeropuerto por mi atuendo inapropiado. #bbw #plussize #plussizeedition #bbws #fyp”.

En un video, Howard dice: “Esto es lo que estaba usando cuando me dijeron que mi atuendo era inapropiado”. Luego se inclina hacia abajo para mostrar que está usando un top corto con estampado de leopardo que muestra un poco de su estómago. Aquí está ese video. En un segundo video, le dijo a un oficial que al principio se había quitado la camisa. Se refiere a un sostén deportivo, pero no puedes ver qué es exactamente lo que ella le está diciendo que estaba usando. Ella dice que luego se volvió a poner la blusa cuando se le pidió que lo hiciera, pero de todos modos la echaron del avión.

“Sentí que me discriminaban por ser una mujer gorda, tatuada y mestiza, lo que a su vez me dejó llena de emociones como ira, decepción, impotencia, humillación y confusión”, le dijo a Jam Press, según TMZ.

Howard le dijo a un oficial: “Me acosaron por mi atuendo”

El video de TikTok contiene la leyenda: “Esta noche la policía me escoltó fuera del avión. Como va tu noche.” Howard está sentada en una habitación con un oficial de policía.

“Entonces, ¿qué pasó en el vuelo?”

“Me acosaron por mi atuendo. Me vuelvo a poner la camisa”, dice.

“¿Te lo quitaste?” pregunta el oficial”.

Ella dice que sí y él hace un comentario sobre un “sujetador deportivo”.

Ella le mostró lo que estaba usando debajo de la blusa, pero eso ocurre un poco fuera de cámara.

“Luego se me acercaron de nuevo y me dijeron que no podía usar esto, que se me veía el estómago y que no era apropiado, y yo dije: ‘Estoy cubierto, estoy bien’, y ella siguió adelante”, continuó Howard. “Dije que si vas a echarme, sácame. He hecho lo que me pediste que hiciera. Esa fue la tercera vez que se acercaron a mí. Por este atuendo. Por eso te llamaron. Le dije: ‘Quiero que me dejes en paz’. Esa fue la tercera vez que se acercaron a mí”.

El oficial le dice a Howard que ella “no tiene ningún problema criminal, no hay nada de eso. Solo estamos tratando de obtener su versión de los hechos. Tienen políticas para el código de vestimenta. Escucho lo que dices. Tienen sus políticas que deben seguir”.

Howard insistió: “Sin embargo, seguí la política. Lo busqué. Estoy dentro del código de vestimenta”.

El oficial dice que un supervisor hablará con Howard, quien dice: “Me están acosando y ahora me detienen”.

El oficial responde que ella no está detenida y dice: “Solo estamos tratando de investigar y ver qué delitos ocurrieron”, pero insiste en que no cree que ocurriera ninguno.

“Ustedes vinieron y me sacaron del avión”, dice Howard.

El oficial dijo que “fue a pedido de la aerolínea”.

“Llevaba un atuendo. Eso es lo que pasó … ¿puedo irme, por favor? Tengo un show. Se supone que debo actuar”, dice.

La aerolínea dice que es “Nuestro objetivo es brindar un servicio atento a todos nuestros huéspedes”





En TikTok, Howard se llama a sí misma, “Rapera, estilista, emprendedor”. Tiene un enlace a un video de rap que grabó en YouTube.

Según TMZ, Alaska Airlines dijo en un comunicado que la aerolínea se había comunicado con Howard y estaba “comprometida a averiguar qué sucedió y tomar las medidas apropiadas”. Alaska Air dijo a TMZ: “Nuestro objetivo es brindar un servicio atento a todos nuestros huéspedes. Cuando no estamos a la altura de ese objetivo, hacemos todo lo posible para corregirlo”.

Howard dijo en otro video que la aerolínea le dio descuentos y se disculpó luego de que el incidente se volviera viral. Howard compartió un comentario de otro pasajero que escribió: “Estaba en su vuelo y la única voz que escuché fue la del asistente [de vuelo]. Esto se estropeó. Me alegro de que te dejaran ir y de que hicieras tu actuación. Envié una queja a la aerolínea acerca de que también te escoltaron”.

