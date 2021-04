Asesinan a puñaladas a mujer hispana en Nueva York: Ramona Rodríguez-Reynoso

Una mujer hispana de 50 años perdió la vida en un atroz crimen en el vecindario de Washington Heights en la ciudad de Nueva York en horas de la noche del pasado viernes 23 de abril, según informaron las autoridades locales.

La víctima, identificada como Ramona Rodríguez-Reynoso, fue encontrada muerta en el interior de una bañera en su apartamento con al menos un impacto de bala y varias heridas de arma blanca en la cabeza

Una fuente policial aseguró a New York Daily News que las heridas en el cuerpo de la mujer eran tan graves que inicialmente los oficiales creían que había sido brutalmente atacada con un machete.

Un vecino de Rodríguez-Reynoso declaró a CBS Nueva York que escuchó una disputa en el edificio, pero creía que se trataba de una fiesta o un incidente sin relevancia.

“Escuché un ruido, pero pensé que se trataba de una fiesta o alguien llorando”, afirmó Luis García.

García continuó mencionando que su vecina era una persona encantadora: “Ella era una persona muy amigable y amable, esto es muy impactante”.

Family of 50 year old Ramona Rodriguez Reynoso say they’re devastated by her death. She was found after being shot in the head several times in her home in Washington Heights last night. pic.twitter.com/H5k2vaEKw3

— Kiran Dhillon (@KiranDhillonTV) April 25, 2021