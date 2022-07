Detienen en México a Rafael Caro Quintero: el capo más buscado por Estados Unidos

El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, líder del cartel de Guadalajara llamado “Rafa”, y uno de los hombres más ubicados por el gobierno de México y de los Estados Unidos, fue arrestado este viernes durante un exitoso operativo llevado a cabo en el estado de Sinaloa.

Siendo Rafael Caro Quintero uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue capturado luego de una búsqueda y labor llevada a cabo por la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) de San Simón (Choix), Sinaloa, así lo reportaron varios medios locales e internacionales, tras conocerse la noticia.

“El objetivo fue localizado entre matorrales por un elemento canino de esta institución, de nombre Max”, indicó la Marina en un comunicado, de acuerdo con la BBC.

Cabe resaltar que en el operativo se accidentó un helicóptero Black Hawk de la Armada en Los Mochis, Sinaloa, en el que fallecieron 14 personas y varias quedaron heridas.

Así llegó Rafael Caro Quintero al hangar de la FGR; después fue enviado al penal de máxima seguridad de "El Altiplano" pic.twitter.com/cEhbsN9Ft1 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 16, 2022

Rafael Caro Quintero un “pez gordo” en el mundo del narcotráfico fue considerado por las autoridades mexicanas por ser el fundador y cabeza al mando del cartel de Guadalajara en los años 80, se encargaba de traficar metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana.

Ante su arresto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó en Twitter sus condolencias por el fallecimiento del capital humano.

“Lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos. Me ha informado el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, que se ordenará una investigación para conocer las causas del desplome del helicóptero en el que viajaban cuando estaban por aterrizar en Los Mochis, Sinaloa, luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero”.

Lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos. 1/3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 16, 2022

En el video publicados por las autoridades mexicanas se observa el preciso momento en que el Caro Quintero fue detenido en el municipio de San Simón, en Sinaloa. El narcotraficante fue trasladado al Centro de Readaptación Social Número 1 (Altiplano), en Almoloya Estado de México, informó CNN.

Es la segunda vez que arrestan a Caro Quintero

Entre matorrales, esta perrita Max, de 6 años y entrenada por la @SEMAR_mx, olfateó y halló escondido a Rafael Caro Quintero, el legendario narcotraficante por el que EU ofreció 20 mdd de recompensa. La Operación Leyenda continúa. pic.twitter.com/c7fhtPNwuY — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 16, 2022

No es la primera vez que el capo se encuentra tras las rejas. El conocido Príncipe o el Narco de Narcos fue detenido en el año 1985 y fue sentenciado a 40 años de prisión por los cargos de narcotráfico. Además, fue condenado por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas – DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar. De los 40 años sentenciados, solo cumplió 28, cuando en el año 2013 un tribunal de México ordenó su libertad.

Días después de su liberación, la DEA lanzó una recompensa de $20 millones de dólares para dar nuevamente con su captura, con la intención de extraditarlo hacia los Estados Unidos. Desde ese momento, el capo estuvo en la lista de los más buscados.

El FBI publicó en su póster: “Rafael Caro-Quintero, un líder del cártel mexicano buscado por su papel en el asesinato de un agente especial de la DEA en 1985, ha sido incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Una recompensa de hasta $20 millones está disponible para obtener información que conduzca a su arresto y / o condena”.

Play

Wanted by the FBI: Rafael Caro-Quintero Added to Ten Most Wanted Fugitives List Rafael Caro-Quintero, a Mexican cartel leader wanted for his role in the murder of a DEA special agent in 1985, has been named to the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list. A reward of up to $20 million is available for information leading to his arrest and/or conviction. More information: fbi.gov/news/stories/new-top-ten-fugitive-rafael-caro-quintero-041218 2018-04-12T18:19:00Z

En 2018, The Huffington Post describió la vida de Rafa luego de su fuga: “Perseguido por las autoridades mexicanas y estadounidenses, nunca duerme en el mismo lugar dos veces, según sus guardias. Su cama es un saco de dormir, su techo es el lienzo de una tienda. Durante el día, persigue las montañas como un fantasma, con la cabeza perpetuamente inclinada hacia el cielo, buscando los zánganos que buscan señales de vida en las montañas infranqueables”.

Estados Unidos celebró la captura

Estados Unidos buscará la extradición “inmediata” de Rafael Caro Quintero. “No hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estadounidenses”, manifestó el fiscal estadounidense Merrick B. Garland

https://t.co/giOU3ie560 pic.twitter.com/IOzBpL5DTk — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 16, 2022

Merrick Garland, fiscal general de los Estados Unidos, dijo en un comunicado, citado por CNN, que el país norteamericano buscará la extradición inmediata de Rafael Caro Quintero, para que sea procesado por el asesinato del agente especial Camarena.

En el comunicado se lee:

“No hay escondite para alquien que secuestra, tortura y asesina a agentes de la ley de EE.UU. Estamos profundamente agradecidos a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro Quintero. La detención de hoy es la culminación de un trabajo incansable de la DEA y los socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus presuntos crímenes, incluida la tortura y ejecución del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Buscaremos su inmediata extradición a EE.UU. para que sea juzgado por estos crímenes en el mismo sistema judicial que el agente especial Camarena murió defendiendo”.

📽 Rafael Caro Quintero ha sido capturado. Quien fuera llamado 'El Narco de Narcos' en los 80, sobre el que pesaba la mayor recompensa que ofrece la DEA para un criminal fue detenido en la sierra de Sinaloa 🔗 https://t.co/BHzLeOPcrR pic.twitter.com/T2YAc1xqsJ — EL PAÍS América (@elpais_america) July 16, 2022

Finalmente, de acuerdo a El País, Anne Milgram, titular de la DEA, envió un mensaje, diciendo que “Por más de 30 años, los hombres y mujeres de la DEA han trabajado sin descanso para llevar a Rafael Caro Quintero ante la justicia. El arresto de hoy es resultado de años de su sangre, sudor y lágrimas. Sin su trabajo, Caro Quintero no se enfrentaría a la justicia. Gracias. Estoy agradecida a todos y cada uno de ustedes”.

