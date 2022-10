Autoridades buscan a niño desaparecido de su casa en Georgia: Quinton Simon

Un pequeño niño de tan solo un año de edad está siendo buscado luego de que desapareciera de su casa en Buckhalter Road, Savannah, Georgia, Estados Unidos.

El menor de edad, quien fue identificado por las autoridades como Quinton Simon fue visto por última vez el pasado miércoles 5 de octubre, tal y como lo informaron las autoridades del Departamento de Policía del condado de Chatham a través de Facebook.

La policía se encuentra trabajando en conjunto con el FBI para dar con el paradero del niño de 20 meses de nacido, quien misteriosamente desapareció de su casa. En un esfuerzo por hallar al pequeño con vida, más de 40 agentes del FBI buscan al menor, informó CNN.

<a href="http://” target=”_blank”>Lo último sobre la búsqueda de Quinton Simon: Más de 40 agentes y empleados del FBI están sobre el terreno en el condado de Chatham, ayudando a nuestro departamento en nuestros esfuerzos por encontrar a Quinton. Como recordará, llamaron al FBI y acudieron a la escena a las pocas horas de que se denunciara la desaparición de Quinton. Su ayuda ha sido invaluable y estamos muy agradecidos.

#BREAKING Cops 'seize new evidence' in case of missing toddler Quinton Simon https://t.co/we14W7QnX4 pic.twitter.com/f8sC1Rxfe0 — The US Sun (@TheSunUS) October 11, 2022

“No tenemos nada confirmado, por lo que no podemos decir nada absolutamente, pero es justo decir que nuestros esfuerzos en la cooperación con el FBI y ellos nos brindan una gran cantidad de recursos que estamos analizando el aspecto criminal”, dijo el jefe de policía del condado de Chatham, Jeff Hadley, en una conferencia de prensa el lunes, en declaraciones citadas por Univisión.

Por su parte, la madre del menor, identificada como Lelani Simon, de 22 años de edad, declaró a las autoridades que el niño se encontraba en su corral a eso de las 6:00 a.m., cuando lo vio por última vez. Luego, fue reportado como desaparecido después de las 9:00 am de ese mismo día.

La cinta policial de “escena de crimen” permanece alrededor de la casa de Quinton en Georgia, y una patrulla de la policía se pudo ver en el sitio durante la noche. “No tenemos ninguna sospecha concreta, por lo que estamos muy preocupados por Quinton. Esperamos poder encontrarlo a salvo y llevarlo a casa con sus padres”, dijo Hadley, de acuerdo con Telemundo Atlanta.

NEW: Investigators are back at the home where Quinton Simon was last seen. You can hear the sound of a pump running. It’s very clear they are draining the family’s backyard pool. There are at least 11 police cars here. @wsav pic.twitter.com/cF3qgy6RuG — Brett Buffington (@BrettWSAV) October 10, 2022

Quinton Simon vestía una camisa color azul claro de Sesame Street y pantalones negros cuando desapareció de su casa.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que tengan alguna información que conduzca al hallazgo de Quinton llamar al 911 y al 912-667-3134.

Esto es lo que tiene que saber:

La policía registró la casa donde vive el menor

NEW: Chatham County Police Investigators are now at at another property Quniton’s grandfather owns. He told me he cut the locks off sheds here so the police could look inside. They didn’t find anything. @WSAV pic.twitter.com/RHC7P54nig — Brett Buffington (@BrettWSAV) October 6, 2022

De acuerdo con las autoridades y los medios locales, la policía local del condado de Chatham dio a conocer que registraron toda la vivienda, para encontrar pistas sobre el paradero del niño. Tanto la piscina del patio trasero y como un estanque que hay al interior de la vivienda, fueron registrados, pero el niño no fue encontrado. De igual manera, el área cercana a la casa fue revisada, informó la policía.

“Hoy revisaremos algunas áreas específicas mientras continuamos trabajando para encontrar a Quinton Simon. No necesitamos voluntarios, pero queremos mantenerlos informados sobre nuestros esfuerzos para encontrar a este niño.

El FBI continúa brindando asistencia y apoyo, como lo han hecho desde el primer día.

Sabemos que miles de personas se registran todos los días para ver si hay noticias sobre Quinton, y estamos comprometidos a mantenerlo actualizado e informado”.

“Encontrar a Quinton Simon es nuestra máxima prioridad, y la intensidad de nuestro trabajo es tan fuerte como lo ha sido desde el día de su desaparición”, publicó la policía este sábado en una actualización en Facebook.

En el comunicado se lee:

Encontrar a Quinton Simon es nuestra mayor prioridad, y la intensidad de nuestro trabajo es tan fuerte como lo ha sido desde el día de su desaparición. El FBI permanece aquí y nos está brindando recursos y asistencia. Apreciamos las ofertas de ayuda de todos, pero no necesitamos voluntarios. También queremos que sepa que apreciamos los muchos mensajes amables de apoyo para nuestros oficiales y detectives que están trabajando arduamente para encontrar a Quinton. Continuaremos actualizándolo aquí mientras continuamos buscando a este niño pequeño. Sabemos cuánto ha llegado a significar para toda nuestra comunidad (y más allá) y cuánto queremos encontrarlo.

La abuela del niño tiene su custodia

Search for missing toddler Quinton Simon now a criminal investigation https://t.co/mvTBf3v9Jr pic.twitter.com/7Znb9ZLx0c — New York Post (@nypost) October 11, 2022

De acuerdo con El Diario NY, documentos judiciales obtenidos por el medio local WJCL, señalan que la abuela del menor, Billie Jo Howell, y su esposo tienen la custodia de Quinton y su hermano de tres años.

Asimismo, se conoció que Howell había pedido a su hija y su esposo, el padre del niño, Daniel Youngkin, que desalojaran la vivienda.

“Ella no siempre ha hecho lo correcto. A veces lo hace muy bien, a veces no. No sé qué pensar en este momento. No sé qué creer. No sé si puedo confiar en ella o no. Solo sé que me duele y quiero a este bebé en casa. Es mi bebé”, señaló la abuela a ABC News, informó Univisión.

La niñera de Quinton Simon ese día no fue a cuidarlo

De acuerdo con declaraciones dadas por la niñera del menor de edad, quien ha sido identificada como Diana McCarta, dijo estar devastada al no tener pistas sobre el paradero del pequeño, a quien ha cuidado desde hace 10 meses. Ella afirmó que el día de la desaparición, recibió un mensaje de texto esa mañana en el que se le indicaba que no fuera a cuidar al niño ni a su hermano de tres años.

“Recibí un mensaje de texto esta mañana diciendo que no estarían aquí, que no los cuidarían a las 5:29 [a.m.]. Lo cual fue un poco extraño porque los tengo incluso cuando ella no trabaja”, dijo Diana McCarta a la cadena local WSAV.

Luego, Diana McCarta aseguró que recibió otro mensaje de texto a media mañana del miércoles que si había visto a Quinton.

Quinton Simon has not been seen since Wednesday.

His mother says the 20-month-old disappeared from his playpen in their home near Savannah, Georgia.

40 FBI agents are now searching for the little boy and authorities are calling it a criminal investigation. pic.twitter.com/AcRpm0Vg5l — Brian Entin (@BrianEntin) October 10, 2022

“Voy inmediatamente a su casa. Trato de ayudarlos a mirar, pero ellos no quisieron. Entonces, he estado esperando como todos los demás. Ha sido horrible. Sigo viendo, imaginando su rostro. No puedo dormir por la noche porque veo su rostro sonriéndome la última vez que lo vi” McCarta le dijo a WSAV, informó El New York Post.

