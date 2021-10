Profesora es acusada de quitarle el hijab a niña de 7 años

Tamar Herman es una maestra de la escuela primaria Seth Boyden en Maplewood, Nueva Jersey, que fue acusada en las redes sociales de quitarle por la fuerza el hijab a una niña de 7 años frente a toda la clase. El atleta olímpico Ibtihaj Muhammad identificó a la maestra en una publicación de Instagram. El distrito escolar no ha confirmado la identidad del maestro.

Cassandra Wyatt, la madre de la estudiante de segundo grado Sumayyah Wyatt, le dijo a ABC 7 New York que la niña ya no quiere usar su pañuelo en la cabeza para ir a la escuela.

El Distrito Escolar de South Orange & Maplewood emitió un comunicado el viernes 8 de octubre de 2021, diciendo que están investigando las acusaciones y siguiendo su política existente.

“Seguimos comprometidos con la diversidad, la equidad y la inclusión en todas nuestras escuelas, incluido el suministro de capacitación contra los prejuicios y el racismo para todos los educadores del distrito de forma regular”, dijo en parte el comunicado. “Pusimos las palabras en acción como lo ejemplifica nuestra adopción de un plan de integración intencional, la creación de un puesto de asistente de superintendente enfocado en acceso y equidad y el compromiso con expertos externos en equidad”.

Un abogado de la familia Wyatt le dijo a ABC 7 New York que la niña usa su hijab en la escuela todos los días, pero dijo que el 6 de octubre de 2021, la maestra se lo quitó a la fuerza.

“Al final, la maestra logra quitarle el hiyab de la cabeza, seguido de una extraña declaración que es, ‘Tu cabello es hermoso’”, dijo el abogado a la estación de noticias. “Es increíblemente perturbador. Es muy, muy simbólico del desprecio por su religión y ciertamente algo que ha afectado a mis clientes en general”.

Cassandra Wyatt le dijo al medio de comunicación que quiere que la maestra enfrente las consecuencias.

“Tenía que saber que era un hiyab”, le dijo a ABC 7. “Tiene que pagar por eso. Me encantaría que se disculpara con mi hija, y entonces mi hija se sentiría mejor”.

Las organizaciones y el público piden que se despida al maestro. La oficina de Nueva Jersey del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas escribió en Twitter para “pedir el despido inmediato” del maestro.

El hilo de Twitter de CAIR NJ decía:

Muhammad publicó sobre las acusaciones en Instagram el 7 de octubre de 2021, nombrando a la maestra como Tamar Herman y describiendo las presuntas acciones de la maestra como abuso.

Muhammad escribió:

Ayer, Tamar Herman, maestra de la escuela primaria Seth Boyden en Maplewood, Nueva Jersey, le quitó por la fuerza el hijab a un estudiante de segundo grado. La joven estudiante se resistió, tratando de sujetar su hiyab, pero la maestra le quitó el hiyab, exponiendo su cabello a la clase. Herman le dijo a la estudiante que su cabello era hermoso y que ya no tenía que usar hijab para ir a la escuela. Imagínese siendo un niño y despojado de su ropa frente a sus compañeros de clase. Imagínese la humillación y el trauma que le ha causado esta experiencia. Esto es abuso. Las escuelas deben ser un refugio para que todos nuestros niños se sientan seguros, bienvenidos y protegidos, sin importar su fe. No podemos avanzar hacia una América post-racial hasta que eliminemos el racismo y la intolerancia que todavía existen en todas las capas de nuestra sociedad. Al proteger a las niñas musulmanas que usan hiyab, estamos protegiendo los derechos de todas nosotras a elegir la forma en que nos vestimos.

El distrito escolar emitió un comunicado diciendo que se les informó de las acusaciones a través de las redes sociales. El comunicado dijo que el distrito escolar “toma los asuntos de discriminación extremadamente en serio”. Sin embargo, dijeron que las redes sociales no son el lugar para sacar conclusiones de investigación.

“Las redes sociales no son un foro confiable para el debido proceso y los miembros del personal involucrados tienen derecho al debido proceso antes de que se tome cualquier acción”, dijo el comunicado. “Debemos cumplir con nuestras obligaciones legales de mantener la confidencialidad de los asuntos relacionados con el personal y los estudiantes. Utilizaremos los mecanismos de debido proceso existentes del Distrito para asegurar resultados justos y justos basados en los resultados de nuestra investigación. Cualquier decisión o resultado relacionado con esto se reservará para después de la finalización de la investigación”.

Wyatt le dijo a WABC-TV que el presunto incidente provocó conversaciones difíciles con su hija de segundo grado. Sumayyah Wyatt le dijo a su madre que ya no quería cubrirse la cabeza, dijo Cassandra Wyatt al medio de comunicación.

“Tengo que presentarle un mundo diferente del que he estado tratando de protegerla”, dijo Wyatt a la estación de noticias.

Wyatt dijo en la entrevista que le había enseñado a su hija que cubrirse la cabeza es su protección.

“Ahora me preguntó: ‘Bueno, si esta es mi protección, mi maestra me quitó esto de la cabeza’. Entonces, ¿cómo se lo puede explicar a su hijo?” ella dijo.

