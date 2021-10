Nick de Noia: ¿Quién mató al productor de Chippendales?

Nick de Noia fue asesinado en abril de 1987 en un complot de asesinato que, según las autoridades, fue orquestado por el fundador de Chippendales, Steve “Somen” Banerjee, para beneficiar a su negocio. Banerjee fue condenado por la muerte de De Noia y por planear un golpe contra el ex bailarín Read Scot y otros.

La productora asociada de Chippendales, Candace Mayeron, le dijo a Elle Magazine que la tensión se había ido acumulando entre de Noia y Banerjee, que alcanzó su punto máximo después de que de Noia retuviera los derechos de gira de Chippendales y varios ex bailarines dejaron la compañía para lanzar Adonis, una danza exótica exclusivamente masculina. Los investigadores tardaron años en reunir información suficiente para acusar a Banerjee.

ABC 20/20 está investigando el plan de asesinato salaz en su estreno de la temporada 44 esta noche. ‘The Chippendales Murder’ se transmite a las 9:00 p.m. hora del Este el viernes 8 de octubre de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Un artículo de archivo de 1987 del New York Times describe la muerte y el asesinato de De Noia, y sus primeras pistas en la investigación.

“La víctima, Nicholas De Noia, de 46 años, fue encontrada en el piso de su oficina del piso 15 en 264 West 40th Street a las 3:40 p.m. por una persona que había venido allí por negocios. Le habían disparado una vez en la mejilla izquierda con una pistola de gran calibre”, dice el artículo.

Las autoridades identificaron a un sospechoso, que fue descrito como un hombre hispano no identificado de entre 35 y 40 años, de alrededor de 5 pies y 7 pulgadas de alto y con un peso de 145 libras, bien afeitado con cabello negro o salpimentado.

De Noia fue un director y productor ganador del premio Emmy de la serie de televisión infantil de NBC, “Unicorn Tales”. La policía que estaba en la escena le dijo a The New York Times que las estatuillas de los Emmy también estaban en la oficina donde se encontró el cuerpo de De Noia. De Noia estaba casado con la actriz Jennifer O’Neill.

La productora asociada de Chippendales, Candace Mayeron, habló con la revista Elle sobre su tiempo en Chippendales y sobre el asesinato que sacudió al grupo de baile y a la compañía.

“Mi trabajo no fue tan fácil como la gente podría pensar”, dijo en el artículo. “Pero el momento más difícil fue tener que decirles a mis muchachos que Nick, a quien muchos de los hombres de Chippendale consideraban una figura paterna, había sido asesinado”.

Mayeron participó en muchos aspectos del negocio, incluida la enseñanza a los hombres sobre la mejor manera de interactuar con las mujeres, e hizo una regla de que los bailarines no podían cortarse el pelo sin su permiso después de contratar a un bailarín con mechones sueltos que llegó en su primer día con pelo corto, decía el artículo.

Mayeron dijo en el artículo que ella y De Noia se habían vuelto “muy cercanos” y cenaron juntos unas noches antes de que lo mataran.

“Un par de días después, estaba hablando por teléfono con Nick cuando de repente dijo: ‘No puedo hablar, tengo que irme’. Esa fue nuestra última llamada telefónica. Creo que en realidad estábamos hablando cuando entró su asesino”, dijo.

