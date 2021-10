¿Qué pasó con el ex bailarín de Chippendales, Read Scot?

Read Scot era un ex bailarín de Chippendales que habla hoy sobre el complot de asesinato al que sobrevivió hace 30 años. Scot ahora es esposo y productor.

Scot le dijo a PEOPLE que estaba actuando en Londres cuando lo sacaron del escenario para escuchar un mensaje de miembros de Scotland Yard. Los investigadores le informaron sobre un atentado contra su vida con detalles específicos sobre el complot del asesinato. Habían pasado cuatro años desde que su coreógrafo de Chippendales, Nick de Noia, había sido asesinado en su oficina. La productora asociada Candace Mayeron le dijo a la revista Elle que la tensión se había ido acumulando entre de Noia y el fundador de Chippendales, Somen “Steve” Banerjee, que alcanzó su punto álgido después de que De Noia retuviera los derechos de gira de Chippendales y varios ex bailarines dejaron la compañía para lanzar Adonis, una competencia, un equipo de baile exótico exclusivamente masculino. Los investigadores tardaron años en reunir información suficiente para acusar a Banerjee.

ABC 20/20 está investigando el plan de asesinato salaz en su estreno de la temporada 44 esta noche. ‘The Chippendales Murder’ se transmite a las 9:00 p.m. hora del Este el viernes 8 de octubre de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Hoy, Read Scot es el productor ejecutivo de una empresa de eventos y entretenimiento, Great Scot! Entertainment, que tiene su sede en Las Vegas, Nevada, dice su perfil de LinkedIn. Fundó el negocio en 2018, dice su perfil.

“¡GRAN SCOT! entretenimiento ofrece ese enfoque personal en los detalles que asegura el éxito de su evento. Más de 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento y eventos. Eventos, producciones y talento: ¡GRAN SCOT! lo hace todo”, dice su perfil.

Su perfil dice que ocupó varios puestos de alto rango en otras compañías de entretenimiento y fue voluntario durante dos años con Wounded Warriors, Make-a-Wish Foundation y otras organizaciones, hasta terminar en 2014. Estudió teatro y danza en la Southern Methodist University, estudió radio y tecnología de transmisión de televisión en American Broadcast College, dice el perfil.

PEOPLE informó que dirige Great Scot! Entretenimiento con su esposa, Carol. Han estado casados durante 21 años, decía el artículo.

Former Chippendales performer Read Scot was having a good night in England with the male exotic dance troupe “Adonis” when he was suddenly called off stage.

Two men introduced themselves as FBI.

"[They] said, 'We believe someone is out to get you.'" https://t.co/9yCUHwIhzn

— ABC News (@ABC) October 8, 2021