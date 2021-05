El Príncipe Harry habla sobre Joe Rogan y las vacunas: ¿qué dijo?

El príncipe Harry se unió a las críticas contra Joe Rogan por difundir información errónea en el podcast Joe Rogan Experience. Harry se sentó con el actor Dax Shepard en el podcast Armchair Expert el 13 de mayo y aprovechó la oportunidad para hablar sobre el comentarista de UFC, comediante y popular podcaster.

El episodio del podcast comenzó con Harry preguntando a Shepard y a su copresentadora, Monica Padman: “¿Cuál fue su opinión sobre los comentarios de Joe Rogan sobre la vacunación?” Shepard respondió: “Ridículo. Obviamente.” Shepard agregó: “Creo que lo que dijo fue ridículo, pero también estoy un poco de acuerdo con él con lo que dijo de: ‘Yo narro peleas. Soy un locutor de MMA. No soy Fauci. Nadie debería escuchar mi opinión sobre la mierda médica’. Entonces estoy de acuerdo con ambas partes. Lo que dijo fue una estupidez”.

Rogan provocó controversia a finales de abril cuando dijo en su podcast que no cree que los jóvenes sanos deban preocuparse por recibir la vacuna COVID-19. Rogan agregó: “Creo que los jóvenes deberían vacunare si son vulnerables. Creo que deberían vacunarse si les apetece.” Los comentarios sobre personas sanas y jóvenes generaron críticas de médicos, científicos y la Casa Blanca, incluido el Dr. Anthony Fauci. Más tarde, Rogan aclaró sus comentarios y dijo que la gente no debería seguir sus consejos.

Harry dijo: “Creo que el problema en el mundo actual es la desinformación como algo endémico. Tienes que tener cuidado con lo que sale de tu boca cuando se trata de eso”. Shepard estuvo de acuerdo: “Tienes toda la razón”.

Harry también dijo que si Rogan no cree que la gente debería escucharlo o buscar en él consejos médicos, “entonces no debería hablar sobre eso”. Añadió: “Solo mantente al margen”.

El episodio con Harry fue lanzado el mismo día que Shepard y Padman anunciaron que se unirían a Rogan y su podcast de JRE como exclusivos de Spotify. Harry y su esposa, Meghan Markle, también tienen un trato exclusivo con Spotify. El servicio de transmisión de audio no ha comentado nada sobre las declaraciones de Rogan sobre las vacunas o las críticas de sus compañeros de podcasts de Spotify.

El príncipe Harry dijo que “una plataforma conlleva responsabilidad”





Play



Video Video related to el príncipe harry habla sobre joe rogan y las vacunas: ¿qué dijo? 2021-05-17T15:28:37-04:00

Harry dijo: “Si tienes una plataforma, debes saber que tienes una responsabilidad”.

Shepard intervino: “Pero todo es muy complicado. Es como si la industria de la carne demandara a Oprah por hablar sobre la enfermedad de las vacas locas. Sí, ella tiene una plataforma enorme y también puede tener una opinión de mierda. No es legalmente responsable si tú decides dejar de comer carne debido a su opinión.”

Harry concluyó: “Todo se reduce a ser responsable”.

Rogan abordó la controversia en su podcast en abril, diciendo “No soy una fuente de información respetada, ni siquiera para mí”





Play



Video Video related to el príncipe harry habla sobre joe rogan y las vacunas: ¿qué dijo? 2021-05-17T15:28:37-04:00

Durante el episodio JRE # 1642 de su podcast distribuido por Spotify, Rogan habló con el comediante Andrew Santino sobre la controversia en torno a sus comentarios sobre la vacuna y los comentarios de Fauci y la Casa Blanca en desacuerdo con él.

Rogan dijo: “No soy médico, soy un maldito idiota. Y soy un comentarista de lucha en jaula que es un mal comediante. Te lo acabo de decir, estoy borracho la mayor parte del tiempo. Y tomo testosterona y fumo mucha marihuana”, dijo Rogan. “No soy una fuente de información respetada, ni siquiera para mí.”

Rogan agregó: “El problema es que actualmente todo son titulares y destacados y todo es clickbait. Lo cual está bien. Ese es el negocio. Escuchen, tengo un profundo respeto por el buen periodismo. Amo a Glenn Greenwald y Matt Taibbi y a las personas que se esfuerzan y hacen buen periodismo. Pero hay mucha gente que tiene que ganarse la vida. ¿Y cuál es la mejor manera de ganarse la vida? Aquí hay una forma, tome un imbécil como yo, revise su podcast. Repasa este ridículo y borracho podcast de tres horas”.

Dijo: “Por lo general, estamos bebiendo o estamos drogados. Y digo estupideces. Lo entiendo. Entonces hablas de esos comentarios y ganas dinero con eso. Más poder para ti. No me importa. Estoy feliz por ti. Simplemente no mientas”.